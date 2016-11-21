《路透早报》--11月21日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本10月贸易收支(20日2350)

--中国海关10月进出口主要商品统计信息(0630)

--台湾10月外销订单(0800)及第三季经常帐(0820)

--美国10月全国活动指数(1330)

--加拿大9月趸售(批发)贸易(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中美执法合作联合联络小组第十四次会议开幕式，外交部副部长刘振民、美方代表将出席并致辞

--中国国际经济交流中心主办的第八十九期 “经济每月谈”。主题：面对未来的中美关系--挑战与机遇

--澳洲央行国内市场主管Chris Aylmer发表演说

--日本央行审议委员政井贵子于埼玉县对商界领袖发表讲话

--瑞典央行执行理事会会议(0800)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)就“强大的金融部门需要稳定的监管”发表演说(1300)

--西班牙央行总裁林德(Luis Linde)与法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)参加马德里金融市场协会的年度会议(1330)

--欧洲央行执委科尔于慕尼黑参加一个会议(1600)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表演说(1630)

以下为11月18日下午5:00至11月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国经济运行在合理区间，未来五年进口总额可达8万亿美元--习近平

中国国家主席习近平周六表示，中国经济运行在合理区间，当前和今后一个时期，中国将着力推进供给侧结构性改革、创新发展和高水平双向开放，中国经济发展前景是光明的。新华社援引他在秘鲁利马出席亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会讲话并称，中国发展是世界的机遇，预计未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，利用外资总额将达到6,000亿美元，对外投资总额将达到7,500亿美元，出境旅游将达到7亿人次。

习近平在会议间隙还与美国总统奥巴马会面，双方一致同意确保中美关系继续沿着正确轨道健康稳定向前发展；他并表示，发展长期健康稳定的中美关系，符合两国人民根本利益。

--独家：中国监管层将放缓人民币贬值速度，因担心资本外流--消息

政策顾问表示，中国政策制定者对于近期人民币汇率的下跌并不太担心，不过他们已做好了让贬值速度放缓的准备，因担心如果人民币兑美元过快地失守7的重要心理关口，或会引发资本外流。中国监管当局认为，自10月以来人民币汇率的下跌反映了市场的趋势，尤其是最近在美元走强态势下大多数其他货币都下挫。不过特朗普当选美国下一届总统令人民币的前景蒙阴，因特朗普在竞选期间曾许诺会在1月20日上任第一天就将中国贴上汇率操纵国的标签，并对进口自中国的商品征收高额关税。中国央行则拒绝就此置评。

--APEC与会领袖承诺将对抗所有形式的保护主义

亚太地区领导人周日表示，他们承诺将致力于对抗“所有形式的保护主义”；而尽管忧心跨太平洋伙伴关系协定(TPP)未来可能无法以现有形式存在，但领袖们仍鼓励签署国继续支持TPP。“我们重申将致力于保持市场开放，对抗所有形式的保护主义，”亚太经合组织(APEC)21个成员的领袖在秘鲁会后发表声明称。

此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔在周五表示，亚洲出口导向型经济体应通过提高内需，来应对过去几年全球贸易大幅减缓的情况。他称，这样做不仅有助于受到外部需求减缓冲击的亚洲经济体的成长，也有利于提振全球经济。鲍威尔未评论美国经济和货币政策，只指出“随着美国货币政策正常化”，新兴亚洲经济体受到的冲击会小于之前，因为他们已经建立了大量储备，而且他们的汇率也更灵活。

--纽约联储杜德利称，大选后的市场走势不影响美联储政策计划

纽约联储总裁杜德利称，在考虑升息计划时，美国大选后的市场反应并不令人担心，因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政预期的驱动。“市场走势看似与经济政策发展趋势的预期调整相一致，”纽约联储总裁杜德利在记者会上称，“所以我不认为金融市场现在的走势给货币政策带来忧虑。”

而圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，他倾向于支持在12月加息，并称特朗普上任后若调整过多可能影响未来政策。[nL4S1DL044]他还表示，2017年的前景没有变化，来自新一届政府的变化仅会在2018和2019年产生影响。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗也重申，他认为快到美联储升息的时间了。

--检方正式起诉总统朴槿惠密友崔顺实及两位前助手

韩国检方周日表示，在总统朴槿惠贪腐丑闻调查中，已正式起诉朴槿惠的朋友崔顺实及两名前助手。首尔中央区检察厅检察长Lee Young-ryeol称，总统的朋友崔顺实及前助手安钟范被指控滥用职权，向企业集团施压要求向此次丑闻核心的基金会提供资金。Lee补充称，检方认为朴槿惠在该案中属于共犯，但表示由于她享有宪法豁免权，所以不能对她提起诉讼。韩国总统府青瓦台目前未就此发表评论。

--OPEC准备允许伊朗产出更灵活，距达成减产协议更近一步

石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长和消息人士表示，OPEC正趋于本月敲定2008年以来的首份限产协议，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。一知情消息人士对路透表示，OPEC成员国在会上提议伊朗日产出上限设在392万桶。伊朗此前表示，将接受日产限定在400-420万桶之间。消息人士称，伊朗尚未对该提议做出回应。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，周五的会议进展良好，但拒绝进一步置评。

此外俄罗斯总统普京称，认为达成石油冻产协议的可能性很高，对俄罗斯石油企业没有损害。他还说，俄罗斯准备将石油产量冻结在当前水平。

--中国公募基金将每三个月开展压力测试，建风险预警机制--协会

中国证券投资基金业协会称，未来将每三个月组织行业开展一次定期压力测试，在市场遇到重大变化时还需开展临时压力测试，以完善公募基金风险管控机制，建立压力测试的风险监测与预警制度。据协会网站发布的《公募基金管理公司压力测试指引（试行）》，压力测试是指通过测算公开募集证券投资基金在极端不利情况下的净值变动或流动性变化情况等，分析、评估和判断这些变化对公募基金和基金公司的负面影响的过程。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五小幅收低，医疗保健股领跌，因投资者锁定大选后上涨带来的获利，等待下一届美国政府的政策明朗化。道琼工业指数收跌35.89点，或0.19%，至18,867.93点；标准普尔500指数收跌5.22点，或0.24%，至2,181.90点；纳斯达克指数收低12.46点，或0.23%，至5,321.51点。

--欧洲股市收低，美元大涨拖累商品价格下滑，令矿业股和能源股遭抛售。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，盘中稍早升至一周高位，不过该指数连续第二周收高，受助于美国当选总统特朗普承诺增加基建支出。意大利绩优股FTSE MIB指数收挫1.8%，表现逊于其他股市，因意大利银行股大跌至六周低点，12月4日意大利修宪公投可能推翻总理伦齐的改革派政府。英股富时100指数收低0.28%，法股CAC指数下滑0.52%，德股DAX指数收跌0.2%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至2003年4月以来最高水平，并录得2015年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将祭出大规模财政刺激措施。美联储12月升息预期升温，也提振美元走高。过去两周，美元兑日圆急升7.3%，为1988年1月以来的最大两周升幅，也是浮动汇率时代表现第二强的两周。美元指数周五触及101.48，为2003年4月以来最高，后回落至101.25，当日上涨0.4%，势将录得4.2%的两周升幅，为2015年3月以来最大。美元兑日圆触及五个半月高位的110.92日圆，后回落至110.64日圆，较周四上涨0.6%。

债市:

--美国公债收益率上涨至今年最高水准，受技术性布仓和特朗普当选美国总统后市场对通胀和利率将上升的预期带动。美国指标10年期公债收益率升至2.355%，为去年12月4日来最高，势将创下2001年11月来最大的两周升幅。因投资人在大选后抛售美债，所有年期的美债收益率均创下逾五年最大两周涨幅。两年期公债收益率周五升至1月4日来最高的1.071%。30年期公债收益率升至3.051%，接近今年高位，将为1月5日来首次收在3%之上。

--意大利公债收益率势将连续第四周上涨，因在席卷全球债市的抛售大潮中，意大利公债受到最大的压力。目前10年期意大利公债收益率较8月中触及的低位1.05%几乎翻番，因特朗普意外胜选，以及意大利即将举行修宪公投，可能导致意大利总理伦齐辞职。多数其他欧元区公债收益率周五上扬，因美国通胀预期上升推高全球债市收益率。葡萄牙10年期公债收益率上升8个基点，至3.85%，迫近2月触及的最高水准。

油市:

--油价收高，本周大幅上涨，受助于市场愈发预计石油输出国组织(OPEC)在本月底将找到限制产量的办法。本周布兰特和美国原油期货双双上涨约5%，为约一个月来首次周线上升。布兰特原油周五上涨0.37美元，或0.8%，收报每桶46.86美元。美国原油上涨0.27美元，或0.6%，收报45.69美元。

金属市场:

--金价跌至5月底来最低水准，因预计美国下月升息和美国当选总统特朗普上台后将增加财政支出，推动美元急升至逾13年半高位。现货金收盘下滑0.6%，报每盎司1,208.31美元。美国12月期金收低0.7%，报1,208.70美元，此前降至2月中来最低1,201.30美元。本周现货金下跌逾1%。

--伦敦金属交易所(LME)期铜下挫，并录得一个月以来的最大周度跌幅，因美元急升至14年高位，交易员认为美国当选总统特朗普经济政策驱动的涨势目前来看已过度。三个月期铜收跌1.3%，报5,423美元，周线下跌2%。(完)