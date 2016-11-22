《路透早报》--11月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--台湾10月季调后失业率(0030)

--瑞士10月贸易收支(0700)

--香港10月消费物价指数(CPI)(0830)

--英国10月公共部门净借款和收支短差(0930)

--英国11月CBI总工业订单差值(1100)

--欧元区11月消费者信心指数初值(1500)

--加拿大9月零售销售(1330)

--美国10月成屋销售、11月里奇蒙联储综合制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--亚洲物流及航运会议(0100)

--澳洲央行助理总裁肯特发表讲话

--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议

以下为11月21日下午5:00至11月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--日本北部强震当局发布海啸提示，日圆上涨

日本气象厅称，日本北部周二发生初步估计为7.3级的地震，气象厅并对日本太平洋北部沿岸大多数地区发布海啸提示。气象厅称，震央在福岛外海，深度约为10公里。地震发生的时间是2059GMT，东京有震感。日本放送协会(NHK)报导称，地震发生后，福岛的小名浜港和相马已经分别观测到60厘米和90厘米高的海浪。这次地震影响范围与2011年强震、海啸相同。目前尚未立即传出伤亡报告。

地震发生后日经期货在美国市场一度下挫；该消息还打压美元兑日圆，并提振欧元和其它货币。欧元在地震消息发布后升至盘中高位。

--提高生产率的政策将提振美国经济潜能--联储副主席费舍尔

美联储副主席费舍尔加入大选后讨论美国新政府将采取何种政策的行列，称提振生产率的支出和其他措施将帮助降低美联储支撑经济的重担。“某些财经政策，尤其是提高生产率的政策，将提振经济潜能，并帮助应对长期经济挑战，”费舍尔称。他说，改善公共基础设施、更好的教育、鼓励民间投资，以及更有效的监管，这些可能将促进生产率和生活条件的快速提高。

--日相安倍晋三称若无美国参与，TPP协定将毫无意义

日本首相安倍晋三在布宜诺斯艾利斯举行的一场记者会上表示，跨太平洋伙伴关系协定(TPP)若无美国参与，将是毫无意义的。安倍表示，本月稍早美国大选结束后，TPP协定参与国当中并没有哪个国家推迟该协定在国内的审批进度或是采取放弃。

美国总统当选人特朗普周一发布视频，公布他明年1月20日上任首日将采取的行动，其中包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

--欧洲央行高官誓言持续支持欧元区经济

两位欧洲央行高官表示，欧洲央行需要持续用超宽松政策来支持欧元区经济。这强化了市场对于欧洲央行下月将会延长购债计划的预期。欧洲央行总裁德拉吉表示，央行需要维持当前的货币政策支持水平，好让欧元区通胀重回近2%的目标。欧洲央行执委科尔表示，开始逐渐缩减欧洲央行非常规政策宽松规模的时候“尚未”到来，该央行首先需看到通胀持续反弹，才会那么做。

--德国第四季经济成长将明显加快--央行月报

德国央行月报指出，制造业在经过几个月的低迷后，第四季料将推动德国经济回升。该央行表示，由于人气改善且新订单增加，就业料将继续增长，将提振德国经济在几个季度表现相对温和后出现成长。德国央行称，就业前景已明显改善，未来几个月注册失业率可能将下降。

--OPEC专家会议讨论产量计划，与会人士称已取得进展

石油输出国组织(OPEC)消息人士称，OPEC专家在两天会议的首日中，在减产计划的细节方面已取得进展，部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。利比亚的OPEC理事Mohamed Oun说，“我们在讨论，我们没有争执，”当被问及这一天是否进展顺利时，他回答“是”

另一位OPEC代表稍早表示，会谈取得“一些进展”。第三位代表称，他对OPEC将在11月30日的维也纳部长会议上达成最终协议感到乐观。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周一均创下纪录最高收位，延续了大选后的升势。能源股和其它大宗商品相关类股上涨，Facebook引领科技股跳升。小型股也扩大近期涨幅，推动Russell 2000指数触及纪录最高收位。这是四个股指自1999年12月31日以来首次同日触及纪录最高收位。道琼工业指数收高88.76点，或0.47%，至18,956.69点；标准普尔500指数收高16.28点，或0.75%，至2,198.18点；纳斯达克指数收升47.347点，或0.89%，至5,368.860点。

--欧洲股市上涨，受助于商品价格上扬，投资者继续买入景气类股，卖出防御型股票，押注美国总统大选结果可能提振全球通胀。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，自11月8日特朗普意外当选美国总统后该指数已升1.6%。英股富时100指数收高0.03%，法股CAC指数收升0.56%，德股DAX指数收高0.19%。

汇市:

--美元下滑结束10日连涨，因投资者对美国当选总统特朗普引发的美元涨势进行整固。市场预料特朗普的财政政策将令利率攀升，从而引发了美元大涨。日本发生地震的消息打压美元兑日圆，并提振欧元和其它货币。欧元在地震消息发布后升至盘中高位。纽约尾盘，美元兑日圆跌落六个月高位，下跌0.1%至110.80日圆。欧元兑美元上升0.2%，至1.0601美元。欧元从上周五触及的11个月低点反弹，近期政治发展缓解了围绕明年德国和法国选举的不确定性。

债市:

--美国公债价格上涨，因近期抛售造成的收益率上升吸引了一些新的买家，但今日标售的两年期新债吸引的基金管理公司需求相对疲弱。指标10年期公债收益率周一回落至2.34%。两年期公债收益率高见1.09%，为去年12月30日来最高。

--葡萄牙公债收益率在交投震荡中下跌，因中国复星集团投资葡萄牙最大上市银行Millennium bcp的消息，缓解对葡萄牙银行业疲弱的担忧。葡萄牙10年期公债收益率下跌11个基点，至3.70%，从盘初触及的九个月高位回落。在1600GMT，意大利10年期公债收益率跌2个基点，报2.00%，稍早高见2.11%，接近上周触及的数月高位。欧洲央行密切关注的市场通胀指标--五年和五年远期损益平衡通胀率升至1.60%，为1月来最高水准。

油市:

--油价急升4%至三周高位，受助于主要产油国下周可能同意限产的预期升温。布兰特原油上涨2.04美元，或4.4%，收于每桶48.90美元；美国原油涨1.8美元，或4%，报每桶47.49美元，盘中最高升至47.80美元。

金属市场:

--金价从五个半月低点反弹，因美元回吐了一些涨幅。由于投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀，美元在上周大涨。现货金收升0.4%，报每盎司1,213.51美元。美国12月期金收高0.09%，报1,209.80美元。

--铜价引领工业金属价格走高，因预计主要消费国中国的需求改善和美国市场需求增强，且美元回吐近期涨幅。指标期铜收于每吨5,559美元，上涨2.5%。期镍录得两周来的最大升幅，上涨5%，至11,400美元。（完）