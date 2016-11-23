《路透早报》--11月23日

图为中国和美国国旗。中国国务院副总理汪洋表示，特朗普就任总统后美国对中国的政策或许存在变数，但他仍保持乐观看法，因为美国商界对于美中贸易热情不衰。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第三季建筑完工(0030)

--法国11月采购经理人指数(PMI)初值(0758)

--台湾经济部公布10月工业生产指数(0820)

--德国11月PMI初值(0830)

--欧元区11月PMI初值(0900)

--美国10月建筑许可年率修正值(1230)

--美国10月耐久财(耐用品)订单、一周初请失业金人数(1330)

--美国9月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)

--美国11月制造业PMI初值(1445)

--美国11月密西根大学消费者信心指数初值、10月新屋销售年率(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016年第二届中国绿色金融高峰论坛在北京举行

--2016年新浪金麒麟论坛

--马来西亚央行宣布利率决议(0700)

--挪威央行公布2016年金融稳定报告(0830)

--墨西哥央行公布季度通胀报告(1730)

以下为11月22日下午5:00至11月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国10月成屋销售上升2%，年率升至逾九年半高位

美国10月成屋销售年率升至逾九年半最高水平，因购房人在就业市场好转的支撑下，利用抵押贷款利率仍然较低的机会买进房产。夏季销售旺季时很多人未能买到房子。房屋销售激增进一步证明，第四季初美国经济增长加速。数据发布后美元指数近持平，美国公债价格小幅上涨。美国股市小幅收高。

--中国高官对美中贸易保持乐观，尽管特朗普政策有不确定性

中国国务院副总理汪洋表示，特朗普就任总统后美国对中国的政策或许存在变数，但他仍保持乐观看法，因为美国商界对于美中贸易热情不衰。汪洋在与美中商业人士以及政府官员的午餐会上表示，他相信企业和美国政府最终会作出“正确的选择”，好好利用中国经济提供的市场机会。汪洋指出，中国将静观美国政府的行动。

--OPEC下周讨论减产，但伊朗和伊拉克持保留态度

石油输出国组织(OPEC)将于下周讨论除利比亚和尼日利亚外所有成员国减产4-4.5%的协议，但成功与否取决于伊拉克和伊朗是否加入，两国距离确定全面支持协议还相距甚远。三位OPEC消息人士告诉路透，OPEC专家周二在维也纳决定，建议11月30日的部长级会议讨论由成员国阿尔及利亚提出的按照上述比例减产的提议。但消息人士还称，伊朗、伊拉克和印尼代表已经对他们的参与程度表达了保留意见。如果此协议达成，将是2008年以来OPEC的第一个限制供应协议。

--中国优先支持创新能力强、前景好的企业或项目股权分红激励--国资委

中国国务院国资委表示，优先支持符合《“十三五”国家科技创新规划》战略布局和央企“十三五”科技创新重点研发方向，创新能力较强、成果技术水平较高、市场前景较好的企业或项目实施股权和分红激励。国资委网站刊登的通知称，鼓励符合条件的企业优先开展岗位分红激励。科技成果转化和项目收支明确的企业可选择项目分红激励。稳妥实施股权激励，企业应当在积累试点经验的基础上逐步推进。

--大众汽车重新启动美国品牌战略，退出美柴油车市场

大众汽车表示，将退出美国柴油车市场，将业务重点放在运动型多功能车(SUV)和电动汽车上面。在经历过柴油车排放作弊丑闻后，该公司希望借此重启美国的核心品牌战略。该公司品牌主管Herbert Diess宣布的这一消息打破了外界原先的预期，即该公司或将在丑闻影响消散后，重新回归柴油车技术。

--惠普当前季度经调整后获利预估低于市场预期

惠普对当前季度经调整后获利的预估基本低于分析师预期，因其打印机(印表机)产品需求减弱。其股价在盘后交易中下跌将近2.2%。该公司预计第一财季经调整后每股获利为0.35-0.38美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预期为每股0.38美元。惠普并公布，截至10月31日的会计年度第四季净利降至4.92亿美元，合每股0.28美元；上年同期为13.2亿和0.73美元。扣除特殊项目后，公司每股盈利为0.36美元，与分析师预估一致。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二小幅收高，延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三大股指连续第二日刷新纪录最高收位。道琼工业指数收高67.18点，或0.35%，至19,023.87点；标准普尔500指数收高4.76点，或0.22%，至2,202.94点；纳斯达克指数收升17.49点，或0.33%，至5,386.35点。

--欧洲股市小幅收高，受矿业股大涨逾3%支撑，特朗普当选美国总统或提振全球通胀的预期带动的交易持续。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，盘中升至11月10日来最高，昨日该指数收高0.25%。英股富时100指数收高0.62%，法股CAC指数收升0.41%，德股DAX指数收高0.27%。

汇市:

--美元恢复升势，受助于上月美国成屋销售大增，进一步巩固了对美联储不仅会在12月加息，而且明年会进一步收紧政策的预期。纽约尾盘，美元兑日圆升0.4%，报111.18日圆。美元指数变动不大，报101.07，因欧元兑美元小跌至1.0622美元，离上周触及的近一年低点不远。

债市:

--多数美国公债价格持稳，此前财政部标售340亿美元五年期公债得到稳健需求。这是本周总计880亿美元公债标售的第二笔。两年期公债收益率稍早高见1.107%，此为2010年4月来最高水准，之后回落至1.08%。五年期公债收益率略低于11个月高位，报1.78%。指标10年期美债收益率尾盘几无变动，收报2.32%。

--德国与美国公债收益率差再次触及数十年高位，之前欧洲央行政策制定者重申他们对宽松货币政策的承诺，帮助抑制了近期欧洲债市的跌势。德国10年期公债收益率回落5个基点至0.23%；这令10年期德美公债收益率差走宽至208个基点，追平上周盘中最宽水准，也是至少1990年来最阔水准。1640GMT，两年期德美公债收益率差为183个基点，接近11年高位。周二所有欧元区10年期公债收益率下跌4-8个基点不等。

油市:

--油价小幅收高，盘中交易震荡，价格涨跌幅度达到每桶1美元，受制于OPEC官员在维也纳技术会议上就成员国是否同意减产的最新言论。参加OPEC会议的官员试图在11月30日的正式会议前敲定减产协议的细节。布兰特原油上涨0.22美元，或0.45%，报每桶49.12美元，为10月底以来的最高收位；美国原油下跌0.21美元，或0.44%，报每桶48.03美元。

金属市场:

--金价小幅下跌，因投资人预期美国当选总统特朗普的政策将提振经济成长和增加支出，推动美股触及纪录高位。现货金下跌0.15%，报每盎司1,211.86美元。美国黄金期货收涨0.1%，报每盎司1,211.20美元。

--铜价触及一周高位，受供应收紧的迹象带动，且预计美国通胀上升和人民币进一步贬值的投资人买入期铜作为对冲。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于每吨5,613美元，上涨1%，稍早触及一周高位5,687美元。(完)