《路透早报》--11月24日

图为美联储总部。美联储11月1-2日货币政策会议记录显示，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。这份会议记录支持了美联储将于12月升息的华尔街一致预期。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本11月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0030)

--法国第三季非农就业岗位修正值(0630)

--德国第三季经季节调整国内生产总值(GDP)修正值(0700)

--法国11月企业景气指数(0745)

--台湾10月M2年增率(0800)

--瑞士第三季工业订单(0815)

--香港10月进出口(0830)

--德国11月Ifo企业景气判断指数(0900)

--意大利10月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--英国银行业者协会(BBA)10月抵押贷款批准件数(0930)

--意大利10月薪资指数(1000)

--德国12月GfK消费者信心指数(1200)

--韩国11月消费者信心指数(2100)

--新西兰10月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--2016第五届中国上市公司领袖峰会在成都举行

--欧洲央行首席经济学家普雷特与欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林就货币联盟发表演说(1610)

--瑞士央行管理委员会主席Fritz Zurbrugg就“负利率：必要的货币政策--但对银行业风险何在？”发表演说(1715)

以下为11月23日下午5:00至11月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--数据显示美国经济第四季初加速，联储会议记录显示12月料加息

美国10月耐久财订单回升，受机械和其它设备的需求增长推动。这是美国经济成长在第四季初加速的最新迹象。周三公布的数据进一步擦亮了经济前景。这些数据显示，在特朗普当选为下届总统之后，消费者信心在11月大增。虽然上周初请失业金人数从43年低点上升，但整体走势仍然显示劳动市场趋于紧俏。在数据公布后美股上涨，美元大涨至2003年3月以来最高，金价跌至九个半月低位。

详细数据：

美国10月耐久财订单较前月增长4.8%，市场预估为增长1.5%

11月Markit美国制造业PMI初值为53.9，创2015年10月以来最高

美国一周初请失业金人数升至25.1万人，预估为25万人

11月密西根大学美国消费者信心指数终值升至93.8，高于预期

美国9月房价较前月上涨0.6%，较上年同期上涨6.1%--FHFA

美国10月建筑许可年率修正为126万户，前值为122.9万户

--美联储决策者在大选前普遍同意升息的理据继续增强--会议记录

美联储11月1-2日货币政策会议记录显示，在美国大选前夕，决策者对于美国经济强劲到足以允许很快升息感到有信心。这份会议记录支持了美联储将于12月升息的华尔街一致预期。决策者在本月稍早决定维持利率不变，当时距离共和党候选人特朗普赢得11月8日大选仅有几日之隔。美联储利率制定委员会具有投票权的委员认为，超过或达不到经济持续增长和就业市场收紧预估的风险均衡。根据会议记录，大部分委员支持“暂时”不升息；一些委员认为，应该在12月会议上升息，以维护美联储“诚信”。

--英国上调借款目标并调降经济成长展望，为退欧做准备

在预测机构称英国公投退欧将损及经济之后，英国借款预估的上调幅度远大于预期，使得政府在缓解家庭与企业的压力方面只有很小的空间。英国财政大臣哈蒙德表示，6月公投决定退欧，使得通过投资解决英国经济中的长期弱点变得“更加紧迫”。为了应对退欧冲击，哈蒙德对于削减赤字的态度没有前任奥斯本那样严厉。他宣布了一个基金，将在未来五年内向铁路、电信和住房基础设施投资230亿英镑(290亿美元)。

--若特朗普对中国商品提高关税，中国将维护自身权益--官员

中国国际贸易谈判副代表张向晨表示，如果美国总统当选人特朗普采取措施兑现对中国商品征收惩罚性关税的竞选承诺，中国将依据世界贸易组织(WTO)关税规定维护自己的权益。他还在新闻发布会上指出，学界、商界与政府官员已经达成广泛共识，认为中国并未像特朗普指责的那样，通过操纵人民币汇率来获得不公正的贸易优势。他认为在特朗普就任美国总统后，会有人提醒他美国应当遵守作为WTO成员国的各项义务；而身为WTO成员国，中国也有权确保作为成员国的各项权益。

--独家：欧洲复兴开发银行考虑将数百名员工搬离伦敦总部

欧洲复兴开发银行(EBRD)的消息人士向路透表示，该银行正在考虑可能将数百名员工搬离伦敦总部，这是该银行今年稍早启动的增效举措的一部分。该行两名高管称，EBRD的财务长Andras Simor正处于评估的“非常初期阶段”。评估后将在2017年下半年向EBRD的65个政府股东提出建议。可能将员工从伦敦搬离与英国6月公投退欧并无直接联系，但其中一位高管称，任何倾向“硬性退欧”的举动都可能影响EBRD的决定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数和标普500指数周三创纪录最高收位，受助于工业类股的上涨，但科技类股下跌限制了升幅并打压纳斯达克指数收低。道琼工业指数收高59.31点，或0.31%，至19,083.18点；标准普尔500指数收高1.78点，或0.08%，至2,204.72点；纳斯达克指数收跌5.67点，或0.11%，至5,380.68点。

--欧洲股市持稳，金属价格大涨带动基本资源股力撑市场。泛欧STOXX 600指数微幅收低0.07%，之前两日连升。英股富时100指数微跌0.03%，法股CAC指数收低0.42%，德股DAX指数下滑0.48%。

汇市:

--美元指数大涨至2003年3月来最高，因美国公布的强劲经济报告显示经济在稳步成长的正轨，巩固了对美联储在12月和明年加息的预期。美元兑日圆也大涨，升至八个月高位，兑欧元攀升至19个月最高。

美元指数在纽约尾盘升0.6%，报101.67，稍早升至近14年最高的101.90。美元兑日圆升1.2%，报112.51日圆，稍早美元触及112.97日圆的八个月高位。欧元兑美元继续下滑，跌0.7%，报1.0550美元。另外离岸人民币兑美元跌0.5%，至6.9530元的纪录低点。

债市:

--美国公债收益率从多年高位下跌，此前财政部标售七年期公债获强劲需求，美联储公布11月会议记录没有带来大的意外。两年期公债价格下跌2/32，收益率报1.13%，盘中升至2010年4月6日以来最高的1.15%。指标10年期公债价格下跌9/32，收益率报2.35%，稍早升至2015年7月15日以来最高的2.42%。

--德国两年期公债收益率从纪录低点反弹，此前有报导称欧洲央行正在寻找借出更多公债的方式，以避免短期融资市场冻结。全球债市恢复跌势，也带动整体欧债收益率走强。英债和美债收益率大涨、意大利10年期公债收益率触及去年9月来最高。

1630GMT，荷兰和法国两年期公债收益率分别报负0.69%和负0.60%，当日升3个基点。德国10年期公债收益率升4个基点，报0.27%。

油市:

--油价小跌，因美国钻井活动增加，令投资人对OPEC将达成的减产计划能否明显缓解全球供应过剩局面仍有疑虑。美国原油期货下跌0.07美元，或0.2%，报每桶47.96美元。布兰特原油跌0.17美元，或0.35%，报每桶48.95美元。

金属市场:

--金价下跌逾2%至九个半月低位，因美国乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性，扶助美元续升至2003年以来最高。现货金下跌2.0%，报每盎司1,187.65美元，盘中至多下跌2.5%，至2月10日以来最低的1,181.45美元；美国期金下跌1.8%，报1,189.30美元。

--期铜急升至近两周最高水平，因美国和欧元区的经济数据乐观，刺激了一波基金买盘出现，逆转了稍早的颓势。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2.2%，报每吨5,739美元，脱离了盘中低位5,562美元。盘中稍早，铜价触及11月11日以来最高的5,786美元。(完)