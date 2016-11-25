《路透早报》--11月25日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本10月全国/11月东京地区核心消费者物价指数(CPI)(24日2330)

--中国10月外汇市场交易概况数据

--法国11月消费者信心指数(0745)

--台湾主计总处公布第三季经济成长率统计值(0800)

--意大利9月工业订单/工业销售(0900)

--英国第三季国内生产总值(GDP)修正值、英国企业投资(0930)

--意大利9月零售销售(1000)

--英国11月CBI零售销售差值(1100)

--美国10月商品贸易收支初值、趸售(批发)库存(1330)

--美国11月Markit综合/服务业采购经理人指数(PMI)初值(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--瑞典央行副总裁史金斯利就瑞典货币政策与当前经济状况发表演说，并将讨论瑞典实施负回购利率的原因(1100)

以下为11月24日下午5:00至11月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行认为欧元区金融稳定风险上升，关注意大利公投

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四称，欧洲央行认为欧元区金融稳定面临的风险上升，关注意大利下月宪法改革公投的影响。在这份异常悲观的金融稳定性检视报告中，欧洲央行也警告大西洋两岸的政治变化可能引起政府借贷成本飙升，令人担心债务负担较重的国家。美国在特朗普上台后，有可能走向保护主义。冈斯坦西欧稍晚在专访中对路透表示，他不认为金融市场正在消化欧元区解体的风险，即便近期意大利债券收益率上涨。

--德国12月GfK消费者信心意外改善，英国10月消费者信贷创近10年最大增幅

调查显示，德国消费者信心在即将进入12月之际意外改善，表明消费者准备在圣诞季大举支出，从而支撑经济增长。创纪录高位的就业、实质薪资增加、低利率这些因素都使得家庭支出成为德国经济主要动力。而传统上德国经济依赖于出口增长。12月GfK消费者信心指数升至9.8，路透调查平均预估为9.7。

而英国银行业者协会的数据显示， 英国10月消费者信贷以近10年最快速度扩张，抵押贷款批准件数触及五个月高位。BBA的数据突显了6月英退欧公投以来的消费者需求力道，不过通胀上升和经济放缓预计将在明年给普通家庭带来压力。BBA称，英国10月消费者信贷按年增长超过7%，创2006年11月以来最高增幅。

--OECD呼吁加大对成长利好型政策的公共支出

经济合作暨发展组织(OECD)称，各国政府需要抛却对债务水平的执着，加大对成长利好型政策的支出，并在可能的情况下减轻税务负担。但OECD首席经济学家曼恩坚称，这并不是鼓励各国盲目超前消费和全盘下调企业税。OECD提前公布其半年度经济展望中的特别章节，称允许扩大赤字来为投资融资，以及减轻纳税负担，这样做对经济产出的提升幅度比增加负债来得大。

--若全球冻产生效，俄罗斯2017年石油日产量将减少20-30万桶

俄罗斯能源部长诺瓦克周四称，如果全球冻产协议生效，俄罗斯可能下修2017年石油生产计划。“根据我们的计划，(我国)石油产量明年将增加。如果我们将产量维持在当前水平，就算是做出了贡献，对我们来讲这基本上是将(2017年)日产量下调了20-30万桶。

他另称，没人能预测油市将会怎样实现平衡。他说，直到年底之前，全球油市过剩量料为100万桶/日，今年年初时过剩量为180万桶/日。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市休市

--欧洲股市周四上涨，但仍在近期的交易区间内波动，医疗保健类股上涨带来的提振部分被电信和公用事业类股下跌所抵消。STOXX Europe 600指数收高0.3%，美国休市导致交易清淡。英股富时100指数微升0.17%，法股CAC指数收高0.29%，德股DAX指数收高0.25%。

汇市:

--美元兑欧元突破多个去年所及高位后持稳，唯有2015年3月触及的1.0457美元未被征服，银行再次预计，欧元有可能跌至与美元平价。美元兑日圆触及八个月高位，兑一篮子货币触及近14年高位。欧元持稳于1.0573美元，盘中低见1.0518美元，美元指数也持稳于101.57，距离早盘高点102.05不远。

债市:

--美国债市休市

--低评等欧元区公债收益率下滑，因市场愈发坚信包括意大利下周末修宪公投在内的坚困政治环境下欧洲央行将采取措施支撑经济。意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率最多跌6-8个基点，此前欧洲央行点明了欧元区面临的政治问题，市场认为这说明欧洲央行在必要时愿意提供刺激措施。

德国10年期公债收益率下跌2个基点，至0.26%。意大利10年期公债收益率一度下跌7个基点，至2.07%，尾盘缩减跌幅，报约2.12%。法国10年期公债较可比德债利差扩阔至2014年3月来最宽的约53个基点，反映对欧元区政治风险的担忧日益加重。

油市:

--油价几无变动，下周石油输出国组织(OPEC)会议将讨论落实其限产计划。布兰特原油收高0.05美元，报每桶49.00美元。1928GMT，美国原油涨0.02美元，报47.98美元。

金属市场:

--黄金小跌，因美元迫近约14年高位，受助于良好的美国经济数据令美联储12月加息的预期增强。现货金跌0.4%，收报每盎司1,183.20美元。

--期锌价格跳升至逾八年高位，期铜升向今年峰值，因对需求增强和供应收紧预期带动基金买盘。伦敦金属交易所指标三个月期锌收高2.1%，报2,725美元，脱离盘中触及的2008年3月来最高的2,760美元。三个月期铜收高2.2%，报5,868美元，为11月11日来最高。(完)