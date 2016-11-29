《路透早报》--11月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国10月进口物价(0700)

--法国10月消费者支出及第三季国内生产总值(GDP)(0745)

--瑞士第三季非农就业数据(0815)

--英国10月消费者信贷(0930)

--德国消费者物价指数(CPI)11月初值(1300)

--加拿大第三季经常帐收支(1330)

--美国GDP环比年率第三季修正值及企业获利第三季初值(1330)

--美国9月CaseShiller 20个城市经季调房价指数(1400)

--美国11月消费者信心指数(1500)

--美国达拉斯联储11月服务业营收指数(1530)

--新西兰10月建筑许可(2145)

--韩国10月工业生产(2300)

--日本工业生产10月初值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印尼央行副总裁Perry Warjiyo在英士国际商学院(INSEAD)主办的新兴亚洲经济论坛，以及INSEAD和国际金融协会(IIF)联合举办的IIF新兴亚洲经济论坛上发表讲话(0100)

--加拿大央行总裁波洛兹于CD Howe Institute发表演说(0100)

--南非财长戈尔丹与商界领袖参加世界经济论坛开幕前的闭门会议(0800)

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆对欧洲议会经济事务委员会发表谈话(0830)

--国际清算银行货币与经济部门负责人Claudio Borio于英国下议院发表演说(0900)

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说，主题是波多黎各经济成长契机(1315)

--巴西央行举行货币政策委员会会议(至11月30)

以下为11月28日下午5:00至11月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--产油国阵营裂痕扩大，OPEC力图在最后关头挽救限产协议

石油输出国组织(OPEC)周一在最后一刻设法挽救限产协议，近期OPEC内部以及与非OPEC产油国俄罗斯之间的关系日趋紧张，OPEC龙头老大沙特甚至声称，即使达不成限产协议，市场也能自行恢复平衡。根据几位消息人士透露，今日下午OPEC专家会议结束，未能就减产交易细节达成一致。消息人士称，在长达逾九个小时的磋商后，伊朗和伊拉克在减产问题上仍未松口。与此同时，阿尔及利亚和委内瑞拉石油部长周一飞抵莫斯科，为说服俄罗斯参与减产，而不只是冻产做最后努力。

--OECD调升增速预估，因美国料将带头加快成长

经济合作暨发展组织(OECD)周一表示，随着特朗普政府的减税及公共支出计划为美国经济点火，未来几个月全球经济成长增速情况将快于先前预期，OECD并调升全球经济成长预测。在半年一度经济展望报告中，OECD预估今年全球经济增长2.9%，2017年加速至3.3%，2018年升至3.6%。OECD对美国前景稍微更加乐观，预测明年成长2.3%，高于9月时预测的2.1%。

--欧洲央行总裁德拉吉称，增长停滞是欧洲经济的最大风险

欧洲央行总裁德拉吉周一称，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际，强调该行的重点是支持增长。德拉吉在欧洲议会暗示，欧洲央行仍坚定地专注于刺激增长。“目前最大的风险来自经济成长受损，”德拉吉说。“最大的风险在于，经济复苏或许不会增强并陷入停滞。”

德拉吉表示，欧洲央行委员们在12月8日会议上将会设法保持“非常可观的”经济刺激，并评估其购债计划的其它选项。

--英国央行MPC委员弗利葛称，维持利率不变对英国经济最有利

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周一称，英国准备脱欧之际，英国经济前景极为不确定，这意味着英国央行应维持利率不变。弗利葛暗示英国央行不应急于调整利率。“暂时来讲，鉴于我们当前的经济前景及汇率水平...，维持利率不变，才能让货币政策在令通胀回到目标水平，同时避免产出增长出现不良波动方面起到最佳效果，”弗利葛称。

--美国莱迪思半导体并购案背后隐现中国政府的资金支持

中资公司文件显示，并购基金Canyon Bridge Capital Partners本月稍早同意以13亿美元，收购总部位于美国的芯片公司莱迪思半导体，该基金的部分资金来自于中国中央政府，并且基金与中国的航天计划有间接联系。路透查阅一系列中国国有企业登记文件后证实，对Canyon Bridge的投资来自于中国国务院。分析师表示，这种关联可能招致美国监管机构对莱迪思半导体收购案更缜密的调查，因担心通过收购所获得的技术或被用于中国的军事领域。美国外资审议委员会尚未批准该交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一下跌，为近一个月来表现最差的一日；金融股和非必需消费类股下跌，因一些投资者在美股上周屡创新高后锁定获利。道琼工业指数收低54.24点，或0.28%，至19,097.90点；标准普尔500指数收跌11.63点，或0.53%，至2,201.72点；纳斯达克指数收低30.11点，或0.56%，至5,368.81点。

--欧洲股市下跌，受累于银行股下挫，由跌至9月中来最低的意大利银行股领跌，因投资者仍担忧意大利西雅那银行的发股筹资计划。泛欧STOXX指数下跌0.8%，收报339.83点。欧洲银行股指数收跌1.8%，是表现最差的板块。英股富时100指数收低0.6%，法股CAC指数收跌0.88%，德股DAX指数收挫1.09%。

汇市:

--美元下跌，跟随美债收益率走势，部分回吐了美国大选特朗普意外获胜后录得的大幅涨幅。美元指数进一步下滑至101.32。美元兑日圆在隔夜市场大跌1.6%，至111.32；但周一收复约一半的失地，尾盘下跌0.75%，报112.38日圆。欧元攀升至11日高位的1.0686美元。纽约尾盘，欧元兑美元上涨0.1%，报1.0595美元。

债市:

--美国公债收益率从上周触及的高位回落，因月底买盘进场，且投资人认为特朗普意外当选美国总统后引发的跌势可能过度。指标10年期公债尾盘升14/32，收益率报2.3214%。两年期公债升1/32，收益率由1.135%跌至1.1109%。30年期公债收益率跌3个基点，报2.9851%；七年期公债收益率跌5个基点，报2.1371%。

--意大利和奥地利等一系列欧元区公债较可比德债利差上升，市场面临未来数月多个政治考验的第一道测试。意大利10年期公债收益率上升，和德国公债利差走宽至2014年2月来最阔水准。奥地利较德国公债利差触及2月来最高水准，荷兰较德国公债利差触及7月来最高，法国较德国公债利差升至2014年3月来最高。

指标10年期德债收益率下跌最多5个基点，至0.19%，为11月9日美国大选结果引发债市被抛售以来的最低水准。两年期德国公债收益率触及纪录新低达负0.76%。

油市:

--油价升逾2%，交易震荡，此前最多跌2%，后收复失地，因市场对主要产油国能够在周三会议上就减产达成一致的摇摇欲坠的预期做出反应。美国原油升1.02美元，或2.21%，收报每桶47.08美元；布兰特原油升1.00美元，或2.12%，收报每桶48.24美元。

金属市场:

--黄金价格上涨逾1%，从之前触及的2月来最低水准反弹，因美元和长期美国公债收益率从近期高位回落。现货金上涨收跌0.9%，报每盎司1,193.38美元，稍早高见1,197.54美元。美国黄金期货收涨1.05%，报每盎司1,190.80美元。

--锌价急升至九年高位，铅价升至五年高位；因有报导称，中国加大基础设施投资，且有迹象显示，中国的地产投资强劲，这刺激了大量买盘。LME期锌急升逾5%，至2,985美元，为2007年10月以来最高价，收盘上涨2.9%，报2,900美元。期铅跳升逾7%，至2,576.50美元，为逾五年来最高，收盘升5.5%，报2,523美元。

期铜上涨近3%，至6,045.50美元，为逾一年来最高，买价最后升0.02%，报5,880美元。(完)