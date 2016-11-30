《路透早报》--11月30日

图为美联储理事鲍威尔。他称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强。 REUTERS/Jonathan Crosby

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国6月末对外证券投资资产数据

--香港10月M-3货币供应、外汇基金资产及10月底人民币存款数据

--日本10月工业生产初值(29日2350)

--澳洲11月HIA新屋销售(0000)、10月建筑许可及民间部门信贷(0030)

--新西兰国民银行(NBNZ)11月企业展望指数(0000)

--英国11月GfK消费者信心指数(0001)

--日本10月建筑订单、房屋开工(0500)

--瑞银集团(UBS)10月瑞士消费指标(0700)

--德国10月实质零售销售(0700)

--法国11月消费者物价调和指数(HICP)初值、10月生产者物价指数(PPI)(0745)

--瑞士11月KOF领先成长指标(0800)

--德国11月失业数据(0855)

--欧元区11月HICP初值(1000)

--意大利11月消费者物价指数(CPI)初值(1000)、10月PPI(1100)

--美国MBA一周抵押贷款市场指数(1200)、11月ADP民间就业岗位变动(1315)、10月个人所得及支出(1330)

--加拿大9月及第三季国内生产总值(GDP)、10月PPI(1330)

--美国11月芝加哥采购经理人指数(PMI)(1445)、10月成屋待完成销售(1500)、10月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1800)

--新西兰第三季贸易条件(2145)

--澳洲11月AIG制造业指数(2230)

--韩国11月消费者物价指数(CPI)、10月经常帐(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会(0200)

--中国发改委召开新闻发布会，介绍关于《耕地草原河湖休养生息规划》有关情况

--塞拉利昂总统科罗马将于11月30日-12月6日对中国进行国事访问

--第十一届21世纪亚洲金融年会于11月29-30日在北京举办

--新西兰央行公布金融稳定报告

--瑞典央行副总裁佛洛登谈论货币政策与经济情况(0735)

--达拉斯联储总裁柯普朗于纽约经济俱乐部发表谈话(0800)

--欧洲央行总裁德拉吉于德乌斯托大学商学院成立100周年活动中发表演说(1230)

--美联储理事鲍威尔在布鲁金斯学会主办的活动上发表题为“美联储视角”的讲话(1745)

--美国联邦储备理事会(FED)发布褐皮书(1900)

--克利夫兰联储总裁梅斯特出席一场午餐会，就货币政策与经济前景发表谈话

--德国总理默克尔、世界银行行长金墉、德国财政部长朔伊布勒，以及德国央行总裁魏德曼出席德国担任20国集团(G20)轮值主席国会议

以下为11月29日下午5:00至11月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第三季经济成长年率被上修，消费者支出和出口猛增功不可没

美国经济第三季增速快于最初的估计，创两年来最佳季度表现，受助于强劲的消费者支出和大豆出口急增。商务部发布第三季国内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.2%，为2014年第三季以来最快增速，初值为2.9%；第二季表现平平，增幅仅为1.4%。经济学家之前预计，第三季GDP增长年率被上修至3.0%。企业非住宅结构投资和住宅建设数据被上修，也扶助提振第三季产出，凸显经济基本面稳固，美联储下月升息的理据进一步增强。

美国其他数据：

* 9月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价同比增幅不及预估

* 11月消费者信心指数升至107.1，为2007年7月来最高－世企研

* 第三季税后企业获利增长7.6%，第二季修正后为下滑1.9%

--独家：若公投引发市场震荡，欧央行准备增购意大利公债--消息

欧洲央行消息人士对路透表示，若意大利周日举行的宪法改革公投大幅推升了该国借贷成本，则该行准备暂时增加意大利公债购买规模；意大利的负债规模为欧元区最高。受本次公投可能引发政治动荡的风险拖累，意大利公债和银行股在公投前遭受抛压。民调显示反对派将赢得公投，从而可能迫使总理伦齐下台。要求匿名的四位欧洲央行消息人士透露，若公投后公债收益率旋即大幅攀升，欧洲央行可能动用其每个月800亿欧元的购债计划予以应对，以缓和市场波动并支撑债市。

--OPEC即将开会之际，伊朗和伊拉克与沙特相互对峙

伊朗和伊拉克仍在抵抗来自沙特阿拉伯的减产压力，这导致石油输出国组织(OPEC)难以在周三的会议上达成全球性的限产协议。OPEC消息人士告诉路透，周一在维也纳举行的专家会议未能弥合OPEC的实际领导者沙特、以及该组织第二和第三大产油国围绕减产机制的分歧。消息人士对路透表示，紧张形势在周二加剧，伊朗致信OPEC称希望沙特阿拉伯日产削减高达100万桶，高于沙特愿意减产的规模。

--美国升息的理由在11月“明显增强”--联储理事鲍威尔

美联储理事鲍威尔称，美国升息的理由自11月初以来已“明显”增强，当时特朗普还未当选美国总统。鲍威尔对美国经济前景发表乐观看法，指称虽然美联储目前对政策保持耐心是明智之举，但在通胀持续上升之际行动过慢可能导致通胀过快上涨。鲍威尔立场属于中性，且是美联储中五名影响力强大的理事之一。他表示，扩大公共基建方面的财政支出或有助于提高民间部门生产率；民间部门生产率持续偏低且原因不明，阻碍经济成长。

--中国支持有条件企业开展真实合规的对外直接投资业务--外管局

中国国家外汇管理局称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务，外管局将配合境外投资相关管理部门进行真实性合规性审核，打击虚假对外投资行为，促进对外直接投资健康有序发展。外汇局在其官方微博中表示，对外直接投资应当具有真实合法的交易基础，并按规定办理登记。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二小幅收高，因UnitedHealth的乐观财测提振医疗保险类股，但油价急挫重压能源股，令涨幅受限。道琼工业指数收高23.70点，或0.12%，至19,121.60点；标准普尔500指数收升2.94点，或0.13%，至2,204.66点。纳斯达克指数收高11.11点，或0.21%，至5,379.92点，此前创下纪录盘中高位。

--欧洲股市小幅收高，受助于意大利银行股强劲反弹，此外潜在买家上调对瑞士生物科技公司Actelion的收购报价，带动股价创新高。意大利银行股劲扬4.1%，受助于路透报导，如果本周末意大利修宪公投令市场震荡，欧洲央行准备购买更多意大利公债。

泛欧STOXX 600指数收高0.3%，欧洲银行股的升势抵消了矿业股和能源股下跌的影响。英股富时100指数收低0.4%，法股CAC指数收高0.91%，德股DAX指数上涨0.36%。

汇市:

--美元下滑，兑多数主要货币整固仓位；此前经历了过山车般的24小时走势，交易商称这可能是对充满风险事件的未来三周的预演，其中就包括美联储的12月货币政策会议。美元指数跌0.35%，报100.980。美元兑日圆升0.4%，报112.40日圆；欧元兑美元涨0.25%，报1.0645美元。英镑兑美元升0.7%，报1.2506美元。

债市:

--美国公债收益率小幅下跌，长债收益率触及近两周最低水准，因本月公债遭抛售后，机构投资者买入美国公债平衡其投资组合。美国30年期公债收益率触及12日最低2.944%。指标10年期公债收益率触及六日最低水准2.296%，较短期公债收益率也触及六日最低。10年期公债价格尾盘上涨6/32，收益率从周一尾盘的2.320%降至2.2981%。

--意大利公债收益率势将创下两周来最大单日跌幅，银行股在近期下跌后反弹；消息人士向路透表示，若本周末意大利公投结果令市场动荡，欧洲央行准备增加买入意大利债券。意大利10年期公债收益率跌10个基点，至逾一周低位1.96%，低于11月稍早触及的14个月高位2.16%，势将录得两周来最大单日跌幅。美国公布强劲的经济数据后，德国10年期公债收益率升4个基点，至0.23%。

油市:

--油价急挫4%，石油输出国组织(OPEC)主要出口国为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻。在OPEC会议召开前一天，伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。布兰特原油下跌1.86美元，或3.9%，报收每桶46.38美元，录得9月以来的最大单日百分比跌幅。美国原油下跌1.85美元，或3.9%，报收每桶45.23美元。

金属市场:

--黄金价格下跌，因预期美国升息，全球经济增长人气改善，这意味着投资者可能青睐股市等风险资产。现货金收低为每盎司1,188.34美元，日低在1,180.85美元。美国黄金期货收跌0.2%，报每盎司1,187.90美元。。

--期铅和期锌从前一交易日触及的多年高位急挫逾6%，因油价下跌，及美国大选后的升势过度的观点刺激了卖盘。伦敦金属交易所(LME)期铅急挫6.7%，报每吨2,354美元，为逾五年来的最大单日跌幅。期锌收跌6.6%，报每吨2,710美元，为2010年11月以来的最大单日跌幅。期铜收跌3%，报每吨5,705美元。(完)