《路透早报》--12月2日

图为法国总统奥朗德。他宣布将不寻求连任总统。 REUTERS/Lionel Bonaventure

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲10月零售销售(0030)

--瑞士第三季国内生产总值(GDP)(0645)

--英国11月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)(0930)

--欧元区10月生产者物价指数(PPI)(1000)

--美国11月非农就业岗位(1330)

--加拿大11月就业岗位变动、第三季劳动生产率(1330)

--美国11月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--北京第七届财新峰会(至3日)，主题为“改革执行力”

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说

--日本央行经济研究部门主管Koji Nakamura在智库亚洲开发银行研究所(ADBI)会议上就负利率发表讲话

--美联储理事布雷纳德在联储主办“金融创新：对家庭和小企业线上放贷”活动上致开幕词(1345)

--美联储理事塔鲁洛在财政部金融研究办公室和克利夫兰联储主办的活动上发表讲话(1730)

以下为12月1日下午5:00至12月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月工厂活动升至五个月高位，因新订单增加

美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加速，为经济在第四季初获得更多动能提供进一步佐证。供应管理协会(ISM)称，上月美国制造业活动指数增长1.3个百分点至53.2，为6月以来最高。

此外，劳工部公布，截至11月26日当周，初请失业金人数增长1.7万人，经季节调整后为26.8万人。这是6月以来最高，且为连续第二周增长。初请失业金人数报告发布后，美元及美债价格下跌，美股上涨。

其他美国主要数据：

* 10月建筑支出较前月上升0.5%至七个月高位，符合预估

* 11月Markit制造业PMI终值升至54.1，高于初值和10月终值

--欧洲央行将延长资产购买计划，但可能暗示最终结束该计划

直接了解欧洲央行讨论的资深消息人士表示，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。三位消息人士称，大部份央行预备工作焦点是将每月800亿欧元购债延长六个月，这是许多委员青睐的选项。

但两位消息人士称，部分委员已经暗示，可能青睐在缩减购债规模的情况下延长购债，例如以每月600亿欧元购债规模实施九个月，因为担心直接延长原有购债计划可能令计划看上去是无限期实施的。消息人士称，另一个选项是不设具体的月度购债规模，基本上是让央行依据经济发展来决定购债规模。

--英国脱欧事务大臣称，考虑向欧盟付款以保有市场准入

英国脱欧事务大臣戴维斯周四表示，在脱欧之后，为了保有最大程度的欧盟市场准入，英国将考虑为此向欧盟支付款项。在明年开始正式的脱欧协商之前，政府正在确定其协商的立场，而商业界正寻求确保政府不会“硬脱欧”；所谓硬脱欧，是将减少移民放在比继续留在欧盟单一市场更为优先的地位。在戴维斯发表上述言论之后，英镑冲至数月高点，而英镑贸易加权指数料将创下6月23日脱欧公投以来最佳单日表现。

--全球制造业活动11月表现强劲，但成长势头或已触顶

全球制造业活动11月表现强劲，但外界担忧美国新当选总统特朗普倾向保护主义，加上石油输出国组织(OPEC)减产协议引发油价大涨，可能抑制未来的增长力道。亚洲及欧洲制造业活动普遍加速，美国制造业活动亦升至五个月高位。但部份分析师警告，随着各家央行庞大货币刺激措施所带来的效应逐渐消退，制造业活动在11月可能已经触顶。欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.7，创下2014年1月以来高位；英国11月Markit/CIPS制造业PMI从10月的54.2降至53.4。

--法国现任总统奥朗德宣布不寻求连任

法国总统奥朗德表示，他将不寻求连任，放弃2017年总统大选。这一史无前例的决定，为其他左翼候选人敞开了大门。法国现任总统不寻求连任，为数十年来首见。近期的所有调查均预测，不论是奥朗德还是其他社会党候选人，都不可能通过首轮投票。调查预测，总统大选最后的角逐将在法国前总理、中右翼候选人菲永和法国民族阵线主席勒庞之间展开。受此消息影响，欧元进一步扩大涨势。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘涨跌互现，科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低，而银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。道琼工业指数收高68.35点，或0.36%，至19,191.93点；标准普尔500指数收低7.73点，或0.35%，至2,191.08点；纳斯达克指数收低72.57点，或1.36%，至5,251.11点。

--意大利股市升至三周高位，表现远胜下跌的欧洲股市，对周日意大利修宪公投的担忧缓和，带动了对银行股的需求。泛欧STOXX 600指数跌0.3%，但意大利绩优股指数升1%，盘中触及11月10日来最高水准。英股富时100指数收低0.45%，法股CAC指数下滑0.39%，德股DAX指数大跌1%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌；对特朗普政府政策将刺激美国经济增强的预期，带动美元11月大涨后，交易商锁定利润，且周五政府就业报告出炉前，市场保持谨慎态度。

美元兑英镑下跌；因英国脱欧事务大臣戴维斯称，英国考虑继续缴纳欧盟预算以换取市场准入后，英国“硬退欧”阵线遭遇挫折。英镑兑美元急升最多约1.6%，至三周高位1.2696美元。纽约汇市尾盘升0.5%，报1.2575美元。

美元指数跌0.4%，至101.06。美元兑日圆在稍早触及九个月高位114.82日圆后回落，纽约尾盘跌0.4%，至114.03日圆。

债市:

--美国公债收益率急升，指标公债收益率触及约一年半最高，因预计油价上涨和美国当选总统特朗普的政策将令通胀上升。指标10年期收益率触及2015年6月11日以来最高的2.492%，30年期公债收益率触及16个半月高位的3.156%。五年期公债收益率触及五年半高位的1.935%，七年期公债收益率触及逾两年高位的2.295%。

--德债收益率升至两周高位，主要产油国达成2008年以来首份减产协议，带动油价大涨，且全球经济反弹的新迹象提升了通胀预期。德国10年期公债收益率升至两周高位0.35%，30年期公债收益率涨10个基点至1.03%。

油市:

--油价急升4%，布兰特原油触及约16个月最高，延续OPEC与俄罗斯达成限产协议，以快速减少全球过剩供应后出现的涨势。指标布兰特原油期约上涨4.1%，或2.10美元，报收每桶53.94美元；稍早价格最多跳升5.2%，至54.53美元，为2015年7月27日以来最高。美国原油期货报收51.06美元，上涨1.62美元，或3.3%；盘中高见每桶51.80美元，比2016年高位仅低0.13美元。

金属市场:

--金价触及2月来最低，在上月录得逾三年来最大月跌幅后延续跌势，因油价飞涨提振公债收益率，削弱对无息资产黄金的买兴。现货金收低为每盎司1,170.91美元，盘中跌10个月低位1,160.38美元。美国2月期金收跌0.4%，报每盎司1,169.40美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜价格下跌，因对美国大选后升势的可持续性产生质疑，投机客开始减少头寸。三个月期铜收跌0.6%，报每吨5,791美元，距离前一交易日触及的一周低位不远。上海期货交易所主力期铜上涨至每吨47,570元人民币(6,900美元)，周三曾下跌3.6%。(完)