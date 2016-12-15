《路透早报》--12月15日

图为美联储总部。美联储周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐。 REUTERS/Kevin Lamarque

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲11月就业数据(0030)

--日本12月日经制造业采购经理人指数(PMI)初值(0030)

--韩国11月贸易收支修正值

--法国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(0800)

--德国12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(0830)

--欧元区12月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值(0900)

--英国11月零售销售(0930)

--德国、法国、英国和意大利12月汤森路透/益普索主要消费者信心指数(1100)

--美国11月消费者物价指数(CPI)、一周初请失业金人数、第三季经常帐收支、12月纽约联储制造业指数、12月费城联储制造业指数(1330)

--加拿大10月制造业销售(1330)

--全美12月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1500)

--美国11月克利夫兰联储CPI(1630)

--美国10月整体资本流动(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行举行货币政策会议并宣布利率决议。

--第十三届中国国际金融论坛将召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

--西班牙央行副总裁Fernando Restoy在一项会议上致开幕词(0800)。

--瑞士央行货币政策评估(0830)。

--挪威央行利率公布决议和货币政策报告(0900)。

--欧洲央行理事会议。

--英国央行宣布利率决议。

--美联储举行开放式会议，讨论为全球系统重要性银行组织建立长期债务与完全吸收损失能力要求的最后规定(1600)。

--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)举行记者会，讨论金融系统检讨内容(1615)。

--墨西哥央行公布货币政策声明。

以下为12月14日下午5:00至12月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储一如预期升息一码，预计在特朗普上任首年加快升息步伐

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至0.50-0.75%。

在美联储委员一致作出的政策决定公布后，美国公债收益率上涨，美元指数走强。美股小跌，但在美联储主席叶伦举行记者会期间抛售加速，标普500指数收盘创10月11日来最大单日百分比跌幅。叶伦指出，特朗普当选美国总统后，美联储进行了相应的微调，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的“部分与会委员”开始调整财政政策假设。除了货币政策声明外，美联储还发布了最新的经济预估，表示明年的升息步伐将会在当前一年一次的基础上有所加快。

--利率期货市场与美联储罕见同调，均预期明年升息三次

美国短期利率期货市场的交易员现在预期，美联储明年的升息步伐将会加快。此前联储决策者宣布调升指标利率，并暗示他们预期明年将再升息三次。

这次利率期货市场与美联储意见一致，这是非常少见的情形。在过去一年中，对于美联储在经济持续复苏之际将会以多快速度升息这件事上，双方总是看法不一。

--美国11月零售销售和工业生产数据疲弱，直指第四季经济增长放缓

美国11月零售销售几无增长，工业生产录得八个月来的最大降幅，表明第四季经济增长动能有所放缓。

商务部称，继10月大涨0.6%后，11月零售销售仅小涨0.1%，销售较去年同期增长3.8%。扣除汽车、汽油、建料和食品服务的核心零售销售上月也仅微增0.1%，10月增长了0.6%。

美联储在另外一份报告中称，上月工业生产下降0.4%，受公用事业产出骤降4.4%拖累，因天气较常年温暖，减少了对取暖的需求。工业生产降幅为3月以来最大。

--OPEC月报：若不执行减产协议，明年石油市场过剩将更加严重

石油输出国组织(OPEC)周三暗示，明年石油供应过剩将会越发严重，除非OPEC成员国履行协议控制产量，非OPEC产油国也兑现周末作出的减产承诺。当前石油产量处于纪录高位。

OPEC月报称，根据从二手渠道获得的数据，上月该组织成员国日产原油3,387万桶，较10月增长15万桶/日。OPEC在报告中将2017年非OPEC供应的预测小幅上调至30万桶/日，但OPEC表示，周六会议之后仍在重新检视此项预估。

--中国外汇占款降幅创10个月新高，资金外流加剧货币政策持续承压

中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个 月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融 市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

分析人士认为，资金流出趋势短期内难以扭转，未来数月外汇占款大概率将继续下行； 在当前货币政策难松难紧之际，这需要央行用更长期政策工具进行对冲，以维持国内流动性平稳。而且监管层还可能进一步加强资本流出限制。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三下挫，标普500指数录得10月11日来最大单日百分比跌幅，此前美联储加息25个基点，并暗示明年可能较一些人士预期的更快升息。

道琼工业指数收低118.68点，或0.6%，至19,792.53点；标准普尔500指数收低18.44点，或0.81%，至2,253.28点；纳斯达克指数下滑27.16点，或0.5%，至5,436.67点。

--欧洲股市从11个月高位下跌，瑞士Actelion急挫，此前美国医疗保健公司强生中止了就收购这家欧洲最大生物科技公司的磋商。

泛欧STOXX 600收跌0.5%，医疗保健和必需消费品类股给指标指数带来的拖累最大。英股富时100指数收跌0.28%。德股DAX指数收挫0.35%。法股CAC指数收降0.72%。

汇市:

--美元兑日圆触及10个月高位，兑其他主要货币也上涨，此前美联储今年首次加息，并暗示在明年加快升息步伐。

美元兑日圆大涨约1.3%，至116.71日圆的2月8日来最高。欧元兑美元跌约0.9%，至1.0534美元的日低，从美联储政策决定发布前触及的六日高位1.0669美元回软。美元指数触及近三周高位101.960，纽约尾盘升0.8%，报101.86。

债市:

--美国短期公债收益率升至逾五年最高水准，此前美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布利率决定和政策声明，公布加息25个基点。

美国两年期公债收益率报1.238%，较周二尾盘上升超过8个基点。三年期公债收益率报1.527%，上升约9个基点。五年期公债收益率报1.984%，上涨9个基点。指标10年期公债收益率报2.499%，较周二尾盘上升略多于4个基点，为2014年9月来最高水准。

--希腊公债收益率升至一个月高位，此前欧元区救助基金表示，暂停落实希腊短期债务减免措施。

根据Tradeweb数据，希腊10年期公债收益率急升45个基点，至一个月高位7.30%，希腊五年期公债收益率大涨40个基点，至一个月高位8.19%。

油市:

--油价下滑超过3%，因美联储公布加息决定后美元上涨，且美国最大的原油储存中心原油库存跳升，重燃对供应过剩的担忧。

美国原油期货下跌1.94美元，或3.66%，收报每桶51.04美元，此前触及日内低位50.92美元。布兰特原油期货下跌1.82美元，或3.27%，收报每桶53.90美元，盘中低见53.80美元。

金属市场:

--金价转跌并触及逾10个月最低水平，此前美联储将利率上调25个基点，暗示明年将加快升息步伐，美元受此提振上涨。

现货金收跌至每盎司1,144.12美元。美国期金在美联储发布声明前收高0.4%，报1,163.70美元。

--期铜持稳，因投资者对中国经济成长前景仍感到乐观，但在稍后美联储公布利率决定，并对货币政策和成长前景做出评估前，仍有些忐忑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.5%，报每吨5,722美元。期镍收涨0.2%，报11,420美元。期铝收涨0.3%，报1,746美元。期锌收高3.9%，报2,810美元。期铅收低0.3%，报2,316美元。期锡收跌0.9%，报21,100美元。(完)