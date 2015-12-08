《路透早报》--12月8日

2013年2月28日资料图片，在东京拍摄的美元和日圆照片。 REUTERS/Shohei Miyano

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第三季国内生产总值(GDP)修正值/10月经常帐/11月银行放款余额(7日2350)

--中国11月进出口贸易数据

--英国零售业联盟(BRC)11月零售销售总值(0001)

--澳洲11月NAB企业现况指数(0030)

--台湾11月消费者物价指数(CPI)(0030)

--日本11月服务业景气判断指数(0500)

--法国10月预算收支与贸易收支(0745)

--英国11月Halifax房价指数(0800)

--英国10月工业生产与制造业产出(0930)

--欧元区第三季GDP修正值(1000)

--美国11月NFIB小企业信心指数(1100)

--加拿大11月房屋开工年率(1315)

--加拿大10月建筑许可(1330)

--美国10月JOLTS职位空缺(1500)

--日本10月机械订单(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)

--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大帝国俱乐部发表讲话(1810)

--巴西财长莱维会见美国财长杰克卢，还料将会见国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏。

以下为12月7日下午5:00至8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--通用电气放弃将家电业务售予伊莱克斯，因遭遇监管层阻挠

美国通用电气周一放弃以33亿美元将自身家电业务售予瑞典伊莱克斯的协议；在此前数月，该交易一直遭到美国反垄断当局的反对。通用电气表示，将为家电业务寻找其他买家，但不愿说明可能包括哪些公司。

伊莱克斯股价因该消息重挫，该公司表示现在将把重心放在现有品牌方面，并可能寻找其他收购机会。

--路透调查：日本企业预期日圆兑美元明年至少要跌至13年低点

路透调查显示，日本企业认为日圆兑美元明年可能继续下跌，至少要跌至13年低点，这将让进口商更加痛苦，且可能让决策者更感头疼。由于预期美国临近加息，且日本明年可能放宽政策，路透企业调查访问的企业中有近90%表示，他们认为日圆兑美元至少要跌至125日圆。这低于11月20日至12月2日调查期间的报价122-123日圆，且基本追平6月触及的13年低点125.86。

--中国11月末外汇储备创33个月新低，因美元走强及资本外流

中国11月末外汇储备创33个月新低，黄金储备亦为四个月低点。分析人士指出，美元走强导致外储中的非美元资产贬值，再加上中国资本外流，成为11月外储减少的主要原因，预计外储未来可能续降。

中国央行周一公布，11月末中国外汇储备为3.44万亿美元，低于10月末的3.53万亿美元；官方储备资产中黄金储备为595亿美元，亦低于10月末的632.6亿美元。

--圣路易斯联储总裁布拉德称，升息过后将聚焦通胀

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，一旦美国联邦储备委员会(FED/美联储)决定升息之后，注意力将会转移至通胀的实际表现，以研判美联储对经济的看法是否正确；美联储或许最快将于下周升息。

在失业处于低档的情形下，决策人士对于通胀将会升向2%、并达成美联储第二个政策目标有“适当的信心”，以此做为升息的理由。布拉德称，若油价及美元币值一如预期般地趋稳，而通胀未能上升，这将对美联储的展望构成“打击”，必须重新评估已经实施的政策。

--日本经济财政大臣甘利明称，政府不打算第三次上调消费税

日本经济财政大臣甘利明表示，在预定2017年上调消费税后，安倍政府不打算第三次上调消费税。安倍政府在2014年将日本消费税上调到8%，下一次计划是在2017年进一步调升到10%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收跌，因油价跌至近七年来最低，拖累标普能源股指数录得8月以来最大单日百分比跌幅。标普能源股指数收跌3.7%，盘中跌幅达5%，主要石油生产商艾克森美孚和雪佛龙对标普500指数的拖累最大，均下跌近3%。道琼工业指数收跌117.12点，或0.66%，至17,730.51点；标准普尔500指数收挫14.62点，或0.7%，至2,077.07点；Nasdaq指数回落40.46点，或0.79%，至5,101.81点。

--欧洲股市小幅反弹，因油价逼近七年低点，拖累油股大跌，且伊莱克斯(Electrolux)购买通用电气家电业务的交易落空，股价重挫。这限制了欧股的反弹力度。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.4%，收报1,464.04点。英国富时100指数下滑0.24%，收报6,223.52点。德国DAX指数上扬1.25%，报10,886.09点。法国CAC指数大涨0.88%，报4,756.41点。

汇市:

--美元普涨，因在上周五美国公布了强劲的11月就业报告后，投资人预期美联储下周将升息。新西兰元和挪威克郎兑美元跌幅居前，因大宗商品价格再度重挫，交易商认为其央行会祭出更多刺激政策来帮助本国经济。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.4%，报1.0843美元，美元兑日圆小涨约0.1%，报123.32日圆。美元指数升约0.33%，美元兑新西兰元在本周新西兰央行会议前劲升1.5%，报0.6647美元。油价大跌打压加拿大元兑美元跌至11年低点，加元兑美元尾盘跌逾1%，报1.3512加元。

债市:

--美国长债价格上涨，油价下跌暗示全球最大经济体美国的通胀仍将保持在低位提振。美国30年期公债收益率跌至3.0%以下，10年期公债收益率降至2.204%的日内低位。较短期公债收益率也下降，但跌幅小于长债。今日的走势使收益率曲线进一步趋平，即投资者卖出短债、买入长债。

纽约尾盘，指标美国10年期公债价格升13/32，收益率从周五的2.273%跌至2.227%。美国30年期公债上涨逾一个大点，收益率从周五的3.007%跌至2.953%。

--欧元区公债跌势周一逆转，因油价重挫，且欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，随时准备采取更多刺激措施以实现通胀目标。德国10年期公债收益率跌8个基点，报0.61%。自德拉吉周四宣布刺激措施以来，德国10年期公债收益率上涨了大约25个基点。多数其他欧元区公债收益率跌约4-8个基点。

油市:

--原油期货价格重挫6%，触及近七年来最低水准，此前石油输出国组织(OPEC)没有采取行动应对日益严重的供应过剩问题，而美元走强令持有原油仓位的成本增加。美国原油下跌2.32美元，报收每桶37.65美元，为2009年2月来最低结算价，盘中低见37.50美元。布兰特原油收盘下跌2.27美元，报每桶40.73美元，盘中触及2009年2月来最低的40.60美元。

金属市场:

--金价下跌逾1%，从前一交易日触及的三周高位回落，因上周五公布的美国就业数据良好，巩固了美联储下周升息的预期，美元受到提振走强。1901 GMT，现货金下跌1.1%，报每盎司1,074.90美元。美国2月期金收跌0.8%，报每盎司1,075.20美元。

--期铜跟随油价下滑，因美元强劲令投资人愈发担心主要消费国中国需求增长疲弱及预期铜市供应过剩。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.2%，报4,557美元。期铝收挫2%，报收每吨1,485美元，期锌收低1.3%，报1,531美元。(完)