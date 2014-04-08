《路透早报》--4月9日

<今日看点>

经济数据：

--韩国2月L货供额

--澳洲4月消费者信心

--澳洲2月房屋融资

--德国2月贸易收支

--英国2月贸易收支

--美国一周抵押贷款市场指数

--美国2月批发(趸售)库存

--韩国3月进出口物价

--英国3月RICS房价差值

重大事件及官员讲话：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月18-19日会议记录

--英国央行举行货币政策会议(至4月10日)

--欧洲央行执委科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会

--欧洲央行执委科尔在由IMF主办的研讨会上，参加小组讨论，议题为在全球相互依存下的资金监管

--欧洲央行执委劳滕施莱格在德国银行业会议上参加小组讨论

--英国财政大臣欧思邦访问巴西

--巴德学院Levy学会第23届Hyman PhilipMinsky会议(至4月10日)。与会演讲者包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等

以下为欧美市场时段(4月8日下午5:00至4月9日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

美国指责俄罗斯特工挑起了乌克兰东部城市的动荡

--美国国务卿克里周二指责俄罗斯特工和特种部队挑起了乌克兰东部分离主义者的骚动，称俄政府可能正准备重演在克里米亚采取过的军事行动。亲俄罗斯的武装抗议者周二仍占据着乌克兰东部两座城市的政府大楼；不过在另外一座城市，警察在夜间实施突袭，结束了抗议者对政府大楼的占领。乌克兰安全部门称，占据着卢甘斯克安全指挥部的分离主义者在指挥部大楼里安放了炸弹，并劫持了多达60名人质。而占据大楼的人士则否认手中有爆炸物或人质，但表示他们夺取了一个装满自动步枪的武器库。

IMF预计发达国家将推动全球增长，新兴市场风险上升

--国际货币基金组织(IMF)预计今明两年全球经济复苏增强，因较发达国家成长加快，但IMF警告新兴经济体风险增加。IMF在其最新全球经济报告中指出，无论是发达经济体，还是新兴市场国家都需要更好的政策来避免经济成长低迷更长时间。IMF在其“全球经济展望”中预计，今年全球经济成长3.6%，略低于1月预估值，明年经济成长3.9%，增幅将是四年来最大。

柯薛拉柯塔称，美联储必须“做的更好”以应对高失业率

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)让通胀保持过低及失业率维持过高水准，就是在允许美国经济浪费“大量资源”。他忠告联储同僚要做的更多。他认为美联储应承诺维持近零利率直至失业率降至5.5%以下，只要控制好通胀和金融稳定风险。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟称，美联储应微调前瞻性指引，更多提供促使其收紧政策的条件；首次升息时间‘完全取决于数据’、通胀和就业目标；美国的低通胀只是暂时的；通胀预期牢牢受控。

欧洲央行准备在必要时行动，但新举措有风险

--德国央行总裁魏德曼表示，如需采取行动防止区内通胀深陷低位难以自拔，欧洲央行准备采取行动，但任何新举措都有风险，须慎重评估。魏德曼认为欧元区滑入通缩漩涡的可能性很低，但表示央行决策者正密切关注价格压力的变化。在欧洲央行24位管委中，魏德曼是坚定的通胀强硬派。魏德曼表示，因预期通胀将逐步攀升，欧洲央行在上周的会议上决定不进一步放宽货币政策。

美国铝业报告首季录得亏损，受累于铝价走低和重组支出

--美国铝业报告首季录得亏损，受累于重组支出，该公司还报告经调整后每股收益减少，因铝价同比走低。美铝称，首季净亏损1.78亿美元，合每股0.16美元，上年同期录得净利1.49亿美元，合每股0.13美元。不包括2.76亿美元的重组支出和其他特殊项目，该公司盈利降至9,800万美元，合每股0.09美元，上年同期为盈利1.21亿美元，合每股0.11美元。营收从上年同期的58.3亿美元降至54.5亿美元。公布业绩后，美铝股价在盘后上扬。

<市场摘要>

股市：

--美国股市周二结束三日连跌收涨，因投资者买入之前受创的社交媒体和互联网股票。今日涨幅居前的个股包括，亚马逊跳升2.9%，报327.07美元。雅虎攀升2.3%，报33.83美元。LinkedInCorp劲扬5.9%，报169.10美元。道琼工业指数收高10.27点，或0.06%，至16,256.14点；标准普尔500指数收涨6.92点，或0.38%，至1,851.96点；Nasdaq指数上涨33.234点，或0.81%，至4,112.986点。

--欧洲股市连续第二日收跌，因投资者担忧业绩期企业财报平平，抛售部分年内涨幅最大的区内股指和股票。欧元区二线市场领跌，意大利FTSE MIB指数放量下跌1.5%。年初以来，该指数的表现一直领先区内其他市场。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收跌0.2%，报1,333.28点。英国富时100指数收跌0.49%，报6,590.69点；德国DAX指数下挫0.21%，报9,490.79点；法国CAC-40指数收低0.25%，报4,424.83点。

汇市：

--日圆大涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措，并且日本央行总裁黑田东彦未暗示近期可能放宽政策，这促使一些投资者削减日圆空仓。美元兑日圆一度大跌1.4%，至三周低点101.56日圆，之后在纽约尾盘回稳至101.69日圆。欧元兑日圆跌穿141日圆支撑位，至逾一周最低的140.09日圆。纽约尾盘跌近1%，报140.28日圆。

债市：

--美国公债价格上涨，此前美国财政部标售300亿美元三年期新债的需求高于均值，且投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布会议记录。指标10年期公债升5/32，收益率报2.68%，低于周一尾盘的2.70%。30年期公债涨12/32，收益率报3.54%，低于周一尾盘的3.56%。

--希腊10年期公债收益率下滑，因对该国可能早至周三就进行四年来首次发债的臆测升温。希腊10年期公债收益率跌2个基点，报6.14%，扭转稍早升势，表现优于欧元区其他公债。德国10年期公债收益率升2个基点，报1.56%。

油市：

--美国原油期货价格上涨超过2%，全日逐步攀升，受助于技术交易，以及美元走弱和预期上周美国成品油库存减少等利多的基本面因素。美国原油上涨2.27美元，触及102.71美元日内高位，之后回吐部份涨幅，收升2.12美元，报每桶102.56美元。布兰特原油上扬2.03美元，至107.85美元日高，结算价升1.85美元，报每桶107.67美元。

金属市场：

--黄金上涨1%，因美元大跌，以及乌克兰问题令美国和俄罗斯关系再次紧张，擦亮黄金的避险吸引力。1900GMT，现货金升1%，至每盎司1,308.75美元，稍早触及两周高位1,314.43美元。美国6月期金收涨10.80美元，报每盎司1,309.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约40%。

--伦敦期铜从一周高位下滑，因中国经济增长存在不确定性，且担忧中国将公布的贸易数据可能疲弱。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%，收报6,671美元，稍早触及4月2日来最高的6,710美元，周一收涨0.9%。LME现货铜价下跌，至较三个月期铜贴水，为约四个月来首次，表明西方市场有更多可获得的铜。(完)

(整理 张荻；审校 王冠中)

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