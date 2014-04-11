《路透早报》--4月11日

经济数据：

--中国国家统计局公布3月份物价数据

--德国3月消费者物价数据终值

--德国3月趸售物价

--法国2月经常帐

--美国3月生产者物价指数(PPI)终值

--美国4月路透/密西根大学消费者信心指数初值

--美国一周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--日本央行公布3月政策会议记录

--德国财长朔伊布勒在华盛顿外交关系中心发表演讲

--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2014年春季会议(至4月13日)

以下为欧美市场时段(4月10日下午5:00至4月11日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

美国一周初请失业金人数降至七年低点，再显经济动能

--美国上周初请失业金人数降至近七年最低水准，强化就业增长加速的观点。周四这份报告再度显示经济动能的迹象，之前冬季异常严寒的天气拖累经济活动。劳工部数据显示，4月5日止当周初请失业金人数减少3.2万人，经季节调整后达到30万人。这是2007年5月以来最低水准，之后美国开始陷入2007-09年的经济衰退。美国金融市场几乎未受初请失业金数据的影响。

欧洲央行总裁德拉吉称通胀预期仍牢牢受控，准备开始执行QE

--欧洲央行总裁德拉吉周四重申，该行为准备开始量化宽松政策以应对低通胀风险，但指出，目前而言，通胀预期仍牢牢受控，与欧洲央行的目标一致。华盛顿举行的国际货币与金融委员会会议的一份声明中，德拉吉还表示，将密切关注地缘政治风险和汇率变化对通胀产生的影响。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，央行准备利用非常规工具应对低通胀持续时间过长的问题，但他还指出，看似“人们对央行的期望过高。”尽管冈斯坦西欧在周四的讲话中重申央行准备在必要时采取进一步行动，但他还敦促欧元区各国政府，在复苏缓慢的形势下，采取举措促进投资，刺激需求。

中国央行行长称人民币汇率要逐步退出常态式干预

--中国央行行长周小川周四在博鳌论坛上表示，人民币汇率要逐步退出常态式外汇干预，波幅还会朝着扩大发展。他并称，根据市场调节择机推进人民币利率市场化，稳步推进资本项目可兑换，促进外汇方面的便利性。下一步要继续做好境内企业和金融机构去香港发行人民币债，也支持香港机构来境内发熊猫债，并进一步推动人民币跨境使用。

中国人民银行副行长易纲周四表示，中国政府应该对采取任何经济刺激措施“非常谨慎”，因为这些措施在促进经济成长方面通常不会像自然的市场力量那么有效。在国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议前召开的一次会议上，易纲称中国国内生产总值(GDP)成长幅度“略高于或略低于”7.5%都是可以接受的。

希腊重返债市融资获强劲需求，纾困结束在望

--两年前频临退出欧元区险境的希腊周四重返债券市场，在其30亿欧元发债交易中，渴求高回报的投资者大量买进。此次发债可能标志着希腊开始停止接受纾困。希腊发行的五年公债得标利率为4.95%，这是一个受援助欧元区国家重返市场后，第二低的借款成本。

英国房价持续攀升，但英央行不为所动

--英国3月房价和房屋销售继续攀升，反映经济意外快速复苏，但英国央行不为所动，仍保持利率在纪录低位，保持量化宽松规模不变。一项备受关注的英国皇家特许测量师学会(RICS)的月度调查显示，3月房价加速上涨，房屋销售触及六年高位。英国央行周四宣布保持指标利率在0.5%不变，并表示将保持3,750亿英镑的量化宽松计划规模不变。分析师称，央行是否升息的决定性因素可能是薪资，目前薪资仅显示出缓慢增长的迹象。

IMF副总裁称，融资环境紧缩或压制亚洲经济成长

--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之表示，随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减大规模刺激举措，亚洲新兴国家金融环境紧缩程度超过预期，这可能令该地区经济成长承压。但筱原尚之称，即便美联储考虑未来加息，亚洲出现巨额资本流出的可能性也很小。他说，另一方面，新兴经济体会从发达经济体的反弹中受益，特别是美国的经济复苏。

股市：

--美国股市周四重挫，Nasdaq指数录得两年半来最大单日跌幅，因Gilead Sciences和Trip Advisor等生物科技股和动能股被大举抛售，令投资人对股市更广泛回落的忧虑加重。标普500指数也录得2月3日来最大单日百分比跌幅，而Nasdaq指数较3月5日创下的年内最高收盘水平回落了7%。除了CH Robinson Worldwide外，所有Nasdaq100指数成份股全数收低。道琼工业指数收跌266.96点，或1.62%，至16,170.22点；标准普尔500指数收低39.10点，或2.09%，至1,833.08点；Nasdaq指数收跌129.794点，或3.10%，至4,054.106点。

--欧洲股市收低，西班牙和意大利股指领跌，因在两国公布了一些令人失望的经济数据，以及市场状况愈发紧张后，投资人对今年表现较好的两国股市获利了结。西班牙Ibex 35指数和意大利FTSEMIB指数分别下挫1.4%和1.3%，表现不及英股、德股和法股指数。英国富时100指数收高0.1%，报6,641.97点；德国DAX指数跌0.54%，报9,454.54点；法国CAC-40指数收低0.66%，报4,413.49点。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%，报1,331.04点。欧元区绩优股Euro STOXX50指数下挫0.9%，报3,152.86点。

汇市：

--美元兑日圆和瑞郎走软至三周低点，连跌两日，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布的3月会议记录通胀立场温和，令已为联储明年初升息做好准备的投资者失望。纽约尾盘，美元兑日圆跌0.5%，报101.41日圆，盘中一度触及3月19日来最低的101.34日圆。美元兑瑞郎跌至0.8753瑞郎的三周低位，尾盘跌0.4%，报0.8760瑞郎。美元指数触及三周低点79.330，远低于上周五才创下的七周高位80.599，尾盘报79.378，跌0.1%。

债市：

--美国公债市场上扬，指标公债收益率跌至近四周最低，因美联储的会议记录对债市有利，重燃对公债的买兴。指标10年期公债价格上扬17/32，收益率报2.625%，较周三尾盘低6个基点。30年期公债价格跳升1-6/32，收益率报3.501%，跌幅为6个基点，为近四周来最大单日跌幅。七年期公债收益率回落7个基点，报2.160%。

--希腊违约后仅仅两年首次发债吸引了强劲需求，也带动了投资人周四对其他低评级二线欧元区公债的兴致。汤森路透IFR称，希腊发行的30亿欧元五年公债的得标利率为4.95%。葡萄牙和西班牙10年期公债收益率下跌4个基点，分别报3.90%和3.17%。意大利和爱尔兰10年期公债收益率下滑2个基点，分别报3.17%和2.92%。

油市：

--布兰特原油期货小幅下滑，受中国经济数据疲弱以及利比亚原油出口反弹的前景打压。中国出口和原油进口均减少，引发对全球第二大经济体需求的担忧。今日石油输出国组织(OPEC)还下调了今年石油需求预估。布兰特原油收低0.52美元，报每桶107.46美元。美国原油收报每桶103.40美元，跌0.20美元。布兰特原油和美国原油价差收窄32美分，收报4.06美元，此为9月19日来最窄的收盘水平。

金属市场：

--金价上涨至逾两周最高，因美股大幅回落，以及美联储最新会议记录显示对未来升息采取谨慎态度后，周四黄金有后续买盘。1852GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,319.65美元，稍早触及3月24日来最高的1,324.40美元。美国6月期金上涨14.60美元，结算价报每盎司1,320.50美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

--期镍价格触及逾一年来最高，投机客因担忧在印尼实施矿石出口禁令后可能会出现供应短缺，随继续买入期镍。三个月期镍盘中触及去年3月15日以来最高17,226美元，收涨2.3%，报每吨17,080美元。三个月期铝涨幅居前，盘中升至去年10月30日以来最高1,895.75美元，后缩减涨幅，收报每吨1,893美元，日内上扬1.93%。三个月期铜收涨0.57%，报每吨6,655美元，脱离前一日触及的两周低位。(完)

(整理 张荻；审校 王冠中)

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