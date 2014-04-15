《路透早报》--4月16日

图为2013年7月一名男子在上海浦东金融区在拍摄街景。 REUTERS/Carlos Barria

经济数据：

--中国国家统计局举行国民经济运行情况新闻发布会，公布首季GDP、工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资数据。

--日本2月工业生产修正值

--韩国3月生产者物价指数(PPI)

--日本4月路透短观调查制造业景气判断指数

--意大利2月贸易收支

--英国3月就业数据

--欧元区3月通胀终值

--瑞士4月ZEW投资者信心指数

--美国3月房屋开工和建筑许可年率

--美国3月工业生产

重大事件及官员讲话：

--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。

--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告。

--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1615)。

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国和地区经济前景发表讲话(1725)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

将公布财报的主要企业：雅培制药、美国运通、美国银行、谷歌、国际商业机器(IBM)公司等。

以下为欧美市场时段(4月15日下午5:00至4月16日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国3月消费者通胀上扬，但尚不足以撼动美联储低利率政策

美国3月消费者物价小幅上扬，可能暗示通胀下滑的趋势行将结束。尽管上月消费物价上涨可能缓解部分美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员对通胀过低的担忧，但价格压力仍处在相当低的水平，足以使美联储在一段时间内保持利率在近零水平。另一项数据显示，4月美国建筑商信心仍然不振。针对购房者的信贷条件收紧，以及建筑用地和建筑工人供应短缺阻碍了楼市的复苏。楼市增长放缓也拖累了制造业活动。纽约联储表示，纽约州4月制造业指数从3月的5.61降至1.29，为去年11月以来最低。分析师预估为8.0。

* 表格：美国3月CPI较上年同期上涨1.5%，核心CPI同比升1.7%

* 美国数据:4月NAHB房屋市场指数上升至47，3月为被下修至46

* 美国数据：纽约联邦储备银行4月制造业指数下滑至1.29，低于预期

--美国财政部对人民币近期下滑表示关切，称人民币仍被大幅低估

美国财政部周二向中国表示，正密切关注人民币汇率，对人民币近期下滑表示关切，并称人民币仍被“大幅低估”。美国财政部在提交给国会的半年度汇率报告中没有将中国列为汇率操控国，但在美国主要贸易伙伴国中，重点谈及中国的汇率操作。财政部表示2013年人民币没有因应需求升值，今年中国又恢复了大规模干预，人民币转跌。“如果人民币下滑预示对升值的抵触，以及中国让市场力量扮演更重要角色和减少干预政策决心的动摇，那么问题将是特别严重的。”

--乌克兰对亲俄分离主义份子发动“逐步式”打击，但行动有限

乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过除一支空降部队着陆外，这次行动较为有限。乌克兰代总统表示，打击行动将分阶段进行。乌克兰军队乘坐直升机着陆，但遇到怀有敌意的当地居民。乌克兰部队和装甲车也接近冲突频发城市。

--中国央行官员称今年M2增速将前低后高，预计将达到13%左右

中国人民银行调查统计司司长盛松成称，今年M2增速将走出前低后高的曲线，预计全年将达到13%左右。盛松成表示，从统计的角度看，由于去年M2同期基数较高，两相比较后，显得今年的增速较低。此外，新型金融产品对货币的分流转化也是当前货币供应量增速较低的一个原因。他并表示，信贷的地区结构、投向结构以及金融机构信贷资源结构继续得到改善。盛松成指出，银行间市场利率是逐月回落的。“总体看，市场流动性较为充裕，利率有所下降，这有利于实体经济降低融资成本。”分析人士认为，央行公布的3月数据显示，资金供求两端的增速，需求端仍明显高于供给端。而资金供求两端增速的不同导致缺口仍不小，势必会对经济增长造成压力，进而导致风险趋增。财政政策等未来需要有更多的扶助，货币政策明显放松的空间暂有限，更多地只能是微调。

--美国波士顿联储总裁罗森格伦呼吁美联储采取更明确的利率指引

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应“明确”表示，在美国经济距离达到联储就业和通胀双目标还有不到一年的时间内，美联储都将维持利率在近零水准。罗森格伦称，随着时间的推移，利率口头指引应同经济多快能达到就业和通胀双目标挂钩。

--主要企业业绩：

*雅虎公布首季营收小幅成长，但其股价急升，是因持股的阿里巴巴在IPO前公布强劲业绩。雅虎公布，扣除支付给合作网站的费用，首季营收为10.87亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计调整后营收为10.77亿美元。雅虎期内净利为3.116亿美元，合每股盈利0.29美元，不计入特殊项目的每股盈利为0.38美元。雅虎盘后急升约8%，报36.90美元。

*英特尔首季净利下滑，受累于个人电脑需求减少，但净利超过分析师预期。英特尔报告，首季净利为19.47亿美元，合每股0.38美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股收益0.37美元.首季营收为127.6亿美元，分析师预期为128.14亿美元。英特尔预期，截至6月的第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。

*美国可口可乐公司公布的季度营收高于预期，因中国销售强劲，抵消欧洲销量下降和北美销售持平的影响。截至3月28日的第一季，可口可乐公司归属于股东的净利润降至16.2亿美元，合每股盈余0.36美元。该公司不计特殊项目的EPS为0.44美元，齐平于分析师预估值。:

股市:

--美国股市周二收涨，盘中交投震荡，受可口可乐和强生等蓝筹股攀升所提振，但动能股持续疲弱，限制Nasdaq指数涨幅。道指成份股可口可乐和强生公布业绩后攀升，但近期表现出众的个股下滑，这是投资人将成长股轮换至有投资价值股的迹象。

道琼工业指数收高89.32点，或0.55%，至16,262.56点；标准普尔500指数收高12.37点，或0.68%，至1,842.98；Nasdaq指数上扬11.467点，或0.29%，至4,034.161点。

--欧洲股市下跌，重拾上周頽势，因忧虑乌克兰紧张局势升级，且雀巢等领头羊企业的消息疲弱，使投资人措手不及。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收跌1%，报1,306.85点。英国富时100指数收跌0.64%，报6,541.61点；法国CAC-40指数收跌0.89%，报4,345.35点。德国DAX指数大跌1.77%，报9,173.71点。

汇市:

--美元兑欧元缩减涨幅，乌克兰紧张局势升温令美国公债收益率下滑，限制了对美元的需求。美国周二公布的经济数据对美元未构成支撑。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.08%，报1.3809美元，盘中一度跌约0.5%。美元兑日圆升0.01%，报101.85日圆。美元兑瑞郎升0.06%，报0.8803瑞郎。美元指数尾盘升0.09%。俄罗斯卢布兑美元继续下滑，受累于乌克兰紧张局势，美元尾盘升0.64%，报36.2卢布。

债市:

--美国公债价格上涨，因乌克兰紧张局势不断升级，引发避险买盘，且纽约联储银行制造业调查直指经济动能迟滞。

指标美国10年期公债价格上涨6/32，收益率报2.62%，低于周二稍早的2.66%。30年期公债价格上升19/32，收益率从稍早的3.50%下降至3.45%。

--意大利公债收益率降至纪录低位，因意大利通膨保值新债发行获得来自散户的强劲需求。关于欧洲央行购买资产计划将令欧元区高收益公债获益的预期，也提振意大利公债。

意大利10年期公债收益率下跌7个基点，报3.104%，其它欧元区公债收益率也下滑，因欧洲央行的政策前景吸引投资人。

油市:

--指标布兰特原油期货小涨，因有消息称，乌克兰武装部队在东部城镇展开军事行动，不过利比亚恢复石油出口的前景限制涨幅。

美国原油期货下跌0.30美元，结算价报每桶103.75美元。周三将成为近月合约的布兰特6月原油合约结算价涨0.29美元，报每桶109.36美元。周二收盘后到期的布兰特5月合约结算价回落0.33美元，报每桶108.74美元。

金属市场:

--金价急跌约2%，因在金价跌穿关键的200日移动均线后，动能交易商设定的大量止损单被触动。白银和铂金群金属(PGMs)也被抛售。

1922GMT，现货金下挫1.8%，报每盎司1,302.89美元。稍早，金价触及1,290.34美元低位。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金结算价跌27.20美元，报每盎司1,300.30美元。

--基本金属下滑，期镍领跌，因投资人担心主要金属消费国-中国需求和乌克兰紧张局势，遂抛售高风险资产。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度大跌3.7%，收盘时没有成交，买盘最后报17,650美元。LME三个月期铜由每吨6,667美元下滑至6,540美元。(完)

(整理 李爽 审校 戴素萍)

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