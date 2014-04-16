《路透早报》--4月17日

经济数据：

--中国3月外商直接投资数据(FDI)

--日本3月消费者信心指数

--德国3月生产者物价指数(PPI)

--加拿大3月CPI

--美国一周请领失业金数据

--美国4月费城联邦储备银行制造业指数

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话

将公布财报的主要企业：贝莱德、杜邦、通用电气(奇异,GE)、高盛、霍尼韦尔、摩根士丹利、百事可乐等。

以下为欧美市场时段(4月16日下午5:00至4月17日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美联储主席叶伦称需对经济和通胀意外表现保持警惕

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周三表示，对美国经济而言，持续低通胀是比物价上涨更直接的威胁。她强调联储在未来一段时期会实行政策刺激。叶伦重申随着就业市场消除闲置，预计通胀将上升。叶伦表示，美国经济在向全面就业的目标上正取得“非常有意义的进展”，但仍有一些路要走。她并称，就业市场复苏异常缓慢，表现令人困惑。美联储必须调整政策以扶助就业市场复苏。叶伦指出，维持近零利率的时间将取决于美国经济离达到联储就业和通胀目标的距离，以及预计达到目标可能需要的时间。叶伦在其担任美联储主席后的第二次公开讲话中基本上重申了美联储的立场，强调会因应经济状况的改变来判断何时最终收紧货币政策。

美联储周三发布的褐皮书指出，随着天气相关因素对经济的拖累消退，最近几周美国经济活动反弹。美联储褐皮书显示，12个月联储地区中，有八个地区称经济“温和至适度”成长。褐皮书发现，近几周多数地区消费者支出增加。

--美国工业生产显现活力，而房屋市场却呈疲弱态势

美国3月工业生产增速快于预期，继续表明该国经济成长动力正在增强。房屋开工亦增长，但仍远低于去年11月达到的衰退后峰值，暗示房屋市场正在拖累经济。

* 表格：美国3月工业生产较前月增加0.7%，胜过预估

* 表格：美国3月房屋开工上升2.8%，建筑许可减少2.4%

--加拿大央行维持利率不变，直指通胀疲弱构成风险

加拿大央行周三宣布维持利率在1%不变，一如市场预期，尽管央行预期未来几季总体通胀将因临时性因素而接近央行2%的目标，但警告通胀疲弱带来风险。央行重覆3月5日上次会议声明的措辞，表示“通胀的下档风险仍很重要，”以及家庭债务水平接近纪录高位的相关风险仍高。央行表示，风险充份平衡，所以央行认为没有需要改变其货币政策立场。加拿大央行预计，总体消费者物价指数(CPI)通胀将在2015年首季达到2%的目标，并在2016年一段长时间保持在该水平.加拿大央行称，加元在过去一年贬值给通胀造成了暂时性的上行压力，部分抵消了过剩供应和零售竞争的影响。

--中国国务院会议指出经济运行在合理区间，对县域农村银行降低存准率

中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。不过会议也强调，当前经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估。刊登在中国政府网的新闻稿并引述会议内容称，要统筹稳增长、促改革、调结构等，着力增加有效供给，注意防范和化解潜在风险，确保完成全年经济社会发展预期目标任务。会议并指出，保就业是稳增长的重要目的和惠民生的基本内容。

--中信泰富以2,865亿港元鲸吞100%中信股份，并拟配股筹资

中信泰富将斥资约2,269亿元人民币（约2,865亿港元）向母公司收购100%中信股份，达至将集团整体上市。这亦将是继2000年盈科数码合并当时的香港电讯(现为电讯盈科)后，本地上市公司最大型的收购案。在高达2,269亿元人民币的交易对价中，中信泰富将按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份，向中信集团发行价值1,770亿元人民币的股份支付部份对价，余额约499亿元人民币（约630亿港元）则以现金支付。由于中信泰富近年在其海外资源领域最大的投资项目--中澳铁矿中投入甚钜，因此公司拟向机构投资者发行相若等值的新股筹集资金，即约须发行约46.75亿股股份(可予调整)。股份发行价较公司周三收市价14.3港元折让5.73%。中信泰富预期将于6月3日召开股东特别大会就收购议案进行表决，并在8月29日或之前完成收购并发行对价股份及配售股份。完成后，中信泰富将改名为＂中国中信股份有限公司＂。

--主要企业业绩：

*网络巨擘谷歌首季营收增长19%，但仍不及华尔街的预期，因在线广告价格继续下滑。谷歌公布截至3月31日的首季净利为34.5亿美元，合每股5.04美元。上年同期为净利33.5亿美元，合每股4.97美元。扣除特殊项目，谷歌每股盈利6.27美元。该公司股价在周三盘后交易中重挫5.7%，至525美元。

*全球最大的科技服务公司IBM公布的第一季营收低于预期，因其存储和服务器业务疲弱，继续抵消软件服务增长的影响。IBM第一季营收下降4%，至225亿美元，低于分析师预期的229.1亿美元。期内净利降至23.8亿美元，合每股盈利(EPS)为2.29美元。第一季经调整的EPS为2.54美元，和分析师预期的一致。IBM公布业绩后，股价在周三盘后交易中下挫2.3%。

*美国银行公布第一季亏损，因这家美国第二大银行记入60亿美元诉讼费用，这些费用与和联邦住房金融局和解，以及一些其他抵押贷款事宜有关。美国银行公布截至3月31日的三个月，归属股东的净亏损为5.14亿美元，合每股亏损0.05美元，分析师平均预估为每股盈余0.05美元。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市收涨1%，连涨第三日，因美联储主席叶伦重申美联储维持低利率的承诺。雅虎股价上涨，为标普500指数带来提振。中国公布的经济成长数据超过预期，美国公布的工业生产连升第二个月，也有助市场信心。

道琼工业指数收高162.29点，或1%，至16,424.85点；标准普尔500指数收高19.33点，或1.05%，至1,862.31点；Nasdaq指数上扬52.06点，或1.29%，至4,086.23点。

欧洲股市上涨，扭转上日的跌势，之前中国公布第一季经济增长略好于预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数上涨1.2%，报1,322.51点。英国富时100指数收升0.65%，报6,584.17点；德国DAX指数上涨1.57%，报9,317.82点；法国CAC-40指数收高1.39%，报4,405.66点。

汇市:

--美元兑日圆升至一周来最高，因有迹象显示日本政府养老基金未来将购买日本股票，但美元兑欧元小跌，因交易商认为，美联储对通胀的立场仍然温和。

欧元兑美元尾盘上扬0.02%，报1.3816美元。美元指数尾盘小升0.03%。美元兑日圆走强0.33%，报102.27日圆。美元兑瑞郎也上涨0.23%，报0.882瑞郎。美元兑卢布尾盘下跌0.72%，报35.99卢布。

债市:

--美国公债价格下跌，因美股攀升令较低风险的公债需求下降，且美联储主席叶伦对美国经济表达乐观的看法。

五年期公债价格下跌4/32，收益率从周二尾盘的1.62%上升至1.65%。七年期公债价格下滑5/32，收益率从周二的2.18%升至2.21%。指标10年期公债价格下跌2/32，收益率报2.64%，低于周三稍早的2.67%。

--意大利和西班牙公债收益率跌至数年低位，因这两国公债在相对安全的情况下提供较高回报，吸引了同时关注乌克兰危机进展的投资者。投资者对欧元区恢复成长的信心，以及欧洲央行购买资产的可能性支撑二线公债。

10年期西班牙公债收益率下跌3个基点，报3.06%，为八年半低位。10年期意大利公债收益率回落2个基点，报3.11%，为纪录低位。避险德债收益率攀升1个基点，报1.49%，之前德国标售34亿欧元10年期德债。

油市:

--布兰特原油迫近每桶110美元，因乌克兰紧张局势不断升级，美国原油基本持平，之前报告显示上周美国原油库存大幅增加，这盖过了地缘政治忧虑的影响。

6月布兰特原油盘中一度上涨1美元，但之后缩减升幅，结算价升0.24美元，报每桶109.60美元，此为3月3日来最高水平。5月美国原油上升0.01美元，结算价报每桶103.76美元。

金属市场:

--金价变动不大，因美股上扬限制了金价的反弹，且强劲的美国工业生产数据令投资人在金价昨日大跌约2%后保持谨慎。交易商表示，乌克兰政府军队和亲俄分离主义者在乌克兰东部没有发生新的暴力冲突，未能刺激对黄金的避险买盘。

1900GMT，现货金小升0.42美元，报每盎司1,302.46美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金结算价升3.20美元，报每盎司1,303.50美元。

--期铜上涨，扳回上日的部份跌幅，因中国第一季经济增长略高于预期，令人释然。期镍上涨至14个月来最高，西方和俄罗斯的紧张关系升级，为期镍提供支撑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,619美元，周二收报6,540美元。LME三个月期镍收报17,860美元，周二收报17,650美元。

(整理 李爽 审校 戴素萍)

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