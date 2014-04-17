《路透早报》--4月18日

市场洞察：“稳定”成人民币汇率双刃剑 避免超调还应提高弹性
路透上海4月27日 - 人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。
<今日看点>
经济数据：
--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告
--意大利2月工业订单和工业销售
--意大利3月薪资指数
重大事件及官员讲话：
--美国市场周五因耶稣受难日假期
以下为欧美市场时段(4月17日下午5:00至4月18日早上7:00)重大新闻与市场摘要：
<重大数据或新闻>
--美国初请失业金和制造业数据良好，或暗示复苏步伐快于决策者预期
美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。在摆脱严冬的束缚后，美国经济重振旗鼓，可能在今年晚些时候加速复苏。
* 美国数据: 费城联邦储备银行4月制造业指数为正16.6，为9月以来最高
* 表格：美国4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万人
--欧央行执委莫尔许称如果欧元汇率继续影响通胀，欧洲央行行动“在所难免”
欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行政策制定者已经清楚表明，如果汇率发展对通胀的影响持续，欧洲央行将作出反应。莫尔许强调，欧洲央行不会对月度通胀数据做出反应，而是关注中期通胀前景。在被问及欧洲央行认为欧元/美元在什么水准会构成问题时，他回答：“这个问题会暗示我们有明确目标...但情况不是这样。我们没有汇率目标。”
--美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突
美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四在危机会谈结束后呼吁，立即停止在乌克兰的暴力冲突，而西方大国则认为俄罗斯正在助长亲俄分离主义运动。美国总统奥巴马称，在日内瓦举行的俄罗斯与西方大国的会谈带来了希望，但如果情况未能改观，美国及其盟国将准备进一步制裁俄罗斯。联合声明称，“各方必须对任何暴力、恐吓或挑衅行为保持克制。”尚不确定俄罗斯是否会满足西方的要求，停止在乌克兰东部地区挑起动荡并从俄乌边境撤军。莫斯科否认其在乌克兰采取主动行动。美国国务院表示，会谈成果超出一些人的预期。但国务院发言人补充说，“在落实之前，依然称不上取得了突破，我们需要看到俄罗斯方面跟进具体行动。”外界对这份协议是否会发挥作用持怀疑态度。
--微博美国市场首日挂牌飙升19%，对中国审查制度的担忧抛在一边
中国门户网站新浪旗下的信息服务企业--微博周四在美国市场首日交易中飙升19%，市场对于中国政府的审查制度将伤及该国互联网行业发展、以及对科技股估值过高的担忧都被抛在一边。投资者仔细审视这宗数年来规模最大的中国互联网企业上市案，希望借此判断备受关注的电子商务巨头阿里巴巴集团首次公开发行(IPO)的需求情况。微博此前将招股价定在17-19美元目标区间的低端，并将招股规模缩减16%至1,680万单位美国存托股份(ADS)，原为2,000万单位。微博股价在午后交易中触及24.48美元的盘中高位，令公司价值短暂达到约47亿美元。该股最终收报20.24美元，上涨3.24美元。
--主要企业业绩：
*高盛集团周四公布，第一季获利下降11%，因客户业务依然低迷，而且固定收益营收萎缩。高盛称第一季净利降至19.5亿美元，约合每股盈余4.02美元，上年同期分别为21.9亿美元和每股4.29美元。根据汤森路透I/B/E/，分析师平均预测每股盈余为3.45美元。
*摩根士丹利周四公布，受助于机构证券业务及理财收入强劲，第一季获利增长55%，从而推动该银行股价攀升。摩根士丹利公布，第一季净利14.5亿美元，合每股0.74美元，上年同期分别为9.36亿和0.48美元。
*通用电气第一季每股盈余(EPS)为0.29美元,汤森路透I/B/E/S预估第一季EPS为0.32美元。第一季营收下滑2%至342亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为343.6亿美元。通用电气CEO称，今年开年良好，2014年预估不变，环境符合其预期，偏正面。
<市场摘要>:
股市:
--美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。摩根士丹利和通用电气季报优于预期，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第四日。科技股晴雨表谷歌和国际商业机器(IBM)公司因业绩令人失望，股价下滑，限制了较广泛市场的涨势。
道琼工业指数收低16.31点，或0.1%，至16,408.54点；标准普尔500指数收高2.54点，或0.14%，至1,864.85点；Nasdaq指数上扬9.291点，或0.23%，至4,095.516点。
--欧洲股市稍早下跌，之后收高，因摩根士丹利、高盛和通用电气等龙头企业季报良好，令市场人气改善。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.5%，报1,328.71点。英国富时100指数收升0.62%，报6,625.25点；德国DAX指数上涨0.99%，报9,409.71点；法国CAC-40指数收高0.59%，报4,431.81点。
汇市:
--日圆下滑，因有迹象显示或能通过外交努力结束乌克兰东部的暴力冲突，促使投资人在复活节周末前缩减避险日圆仓位。
日圆抹去兑美元和欧元的微弱升幅，兑美元尾盘跌0.2%，报102.44日圆，兑欧元跌0.2%，报141.53日圆。欧元兑美元纽约尾盘持稳，报1.3814美元，盘中触及1.3811美元的低点。英镑兑美元在欧洲汇市高见1.6842，为2009年底来首见，当日收盘报1.6790美元，较周三收盘变动不大。
债市:
--美国公债价格下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。美国债市周四提前至1800GMT收盘，周五将因耶稣受难日假期休市一天。
五年期公债价格下跌12/32，收益率从周三尾盘的1.66%上升至1.74%。七年期公债价格下滑19/32，收益率从周三的2.21%升至2.30%。指标10年期公债价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。30年期长债大跌1-10/32，收益率由3.45%升至3.52%。
--希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。
希腊10年期公债收益率最新报6.09%。今年迄今，希腊公债收益率大跌约250个基点，在全球公债收益率跌幅中居前。
油市:
--布兰特原油下跌，跌至110美元以下后才止住跌势，因美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟联合呼吁结束乌克兰的暴力冲突，令市场的一些风险溢价被消除，而美国原油上涨，受良好的美国经济数据带动。
6月布兰特原油结算价跌0.07美元，报每桶109.53美元。美国5月原油收高0.54美元，报每桶104.30美元，稍早触及104.78高位。
金属市场:
--铂金价格下跌至逾两周最低，逆转盘初的涨势，因南非最大的铂金生产商同意给矿工涨薪，以结束持续了13周的罢工。美国贵金属市场将在周五休市，因耶稣受难日假期。
1844GMT，现货铂金下跌1%，报每盎司1,418美元。现货金下跌0.6%，报每盎司1,295.01美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金下跌9.60美元，收报每盎司1,293.90美元。
--期镍价格上涨，由于担忧印尼和俄罗斯的供应，投机客持续买入。不过部分分析师担忧价格高于基本面。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收盘没有成交，买盘最后报每吨17,925美元，周三收报17,650美元。LME三个月期铜涨至每吨6,632美元，周三收报6,619美元；上海期交所主力期铜升1.2%至每吨46,600元人民币。(完)
(整理 李爽 审校 戴素萍)
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路透上海4月27日 - 人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。
路透东京4月27日 - 日本央行周四维持货币政策不变，对经济的看法为九年来最乐观，显示其对于海外需求增长将帮助维持出口带动的经济复苏有信心。
路透香港4月27日 - 中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”热潮，因经纪商、银行及保险业者希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。