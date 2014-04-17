《路透早报》--4月18日

2014年4月17日，俄罗斯外长拉夫罗夫、副外长卡拉辛和欧盟外交事务和安全政策高级代表阿什顿在日内瓦参加乌克兰危机四方会谈。 REUTERS/Alain Grosclaude

<今日看点>

经济数据：

--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告

--意大利2月工业订单和工业销售

--意大利3月薪资指数

重大事件及官员讲话：

--美国市场周五因耶稣受难日假期

以下为欧美市场时段(4月17日下午5:00至4月18日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美国初请失业金和制造业数据良好，或暗示复苏步伐快于决策者预期

美国上周初请失业金人数保持在衰退前水平附近，大西洋沿岸中部地区制造业活动加速扩张，描绘了一幅亮丽的经济图画。在摆脱严冬的束缚后，美国经济重振旗鼓，可能在今年晚些时候加速复苏。

* 美国数据: 费城联邦储备银行4月制造业指数为正16.6，为9月以来最高

* 表格：美国4月12日止当周初请失业金人数为30.4万人，预估为31.5万人

--欧央行执委莫尔许称如果欧元汇率继续影响通胀，欧洲央行行动“在所难免”

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行政策制定者已经清楚表明，如果汇率发展对通胀的影响持续，欧洲央行将作出反应。莫尔许强调，欧洲央行不会对月度通胀数据做出反应，而是关注中期通胀前景。在被问及欧洲央行认为欧元/美元在什么水准会构成问题时，他回答：“这个问题会暗示我们有明确目标...但情况不是这样。我们没有汇率目标。”

--美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟四方会谈呼吁结束在乌克兰的暴力冲突

美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟周四在危机会谈结束后呼吁，立即停止在乌克兰的暴力冲突，而西方大国则认为俄罗斯正在助长亲俄分离主义运动。美国总统奥巴马称，在日内瓦举行的俄罗斯与西方大国的会谈带来了希望，但如果情况未能改观，美国及其盟国将准备进一步制裁俄罗斯。联合声明称，“各方必须对任何暴力、恐吓或挑衅行为保持克制。”尚不确定俄罗斯是否会满足西方的要求，停止在乌克兰东部地区挑起动荡并从俄乌边境撤军。莫斯科否认其在乌克兰采取主动行动。美国国务院表示，会谈成果超出一些人的预期。但国务院发言人补充说，“在落实之前，依然称不上取得了突破，我们需要看到俄罗斯方面跟进具体行动。”外界对这份协议是否会发挥作用持怀疑态度。

--微博美国市场首日挂牌飙升19%，对中国审查制度的担忧抛在一边

中国门户网站新浪旗下的信息服务企业--微博周四在美国市场首日交易中飙升19%，市场对于中国政府的审查制度将伤及该国互联网行业发展、以及对科技股估值过高的担忧都被抛在一边。投资者仔细审视这宗数年来规模最大的中国互联网企业上市案，希望借此判断备受关注的电子商务巨头阿里巴巴集团首次公开发行(IPO)的需求情况。微博此前将招股价定在17-19美元目标区间的低端，并将招股规模缩减16%至1,680万单位美国存托股份(ADS)，原为2,000万单位。微博股价在午后交易中触及24.48美元的盘中高位，令公司价值短暂达到约47亿美元。该股最终收报20.24美元，上涨3.24美元。

--主要企业业绩：

*高盛集团周四公布，第一季获利下降11%，因客户业务依然低迷，而且固定收益营收萎缩。高盛称第一季净利降至19.5亿美元，约合每股盈余4.02美元，上年同期分别为21.9亿美元和每股4.29美元。根据汤森路透I/B/E/，分析师平均预测每股盈余为3.45美元。

*摩根士丹利周四公布，受助于机构证券业务及理财收入强劲，第一季获利增长55%，从而推动该银行股价攀升。摩根士丹利公布，第一季净利14.5亿美元，合每股0.74美元，上年同期分别为9.36亿和0.48美元。

*通用电气第一季每股盈余(EPS)为0.29美元,汤森路透I/B/E/S预估第一季EPS为0.32美元。第一季营收下滑2%至342亿美元，汤森路透I/B/E/S预估为343.6亿美元。通用电气CEO称，今年开年良好，2014年预估不变，环境符合其预期，偏正面。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市周四多数收高，标普500指数录得7月来最大周度涨幅，因摩根士丹利和通用电气公布强劲业绩后股价上扬。美国股市周五因耶稣受难日假期休市。摩根士丹利和通用电气季报优于预期，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第四日。科技股晴雨表谷歌和国际商业机器(IBM)公司因业绩令人失望，股价下滑，限制了较广泛市场的涨势。

道琼工业指数收低16.31点，或0.1%，至16,408.54点；标准普尔500指数收高2.54点，或0.14%，至1,864.85点；Nasdaq指数上扬9.291点，或0.23%，至4,095.516点。

--欧洲股市稍早下跌，之后收高，因摩根士丹利、高盛和通用电气等龙头企业季报良好，令市场人气改善。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.5%，报1,328.71点。英国富时100指数收升0.62%，报6,625.25点；德国DAX指数上涨0.99%，报9,409.71点；法国CAC-40指数收高0.59%，报4,431.81点。

汇市:

--日圆下滑，因有迹象显示或能通过外交努力结束乌克兰东部的暴力冲突，促使投资人在复活节周末前缩减避险日圆仓位。

日圆抹去兑美元和欧元的微弱升幅，兑美元尾盘跌0.2%，报102.44日圆，兑欧元跌0.2%，报141.53日圆。欧元兑美元纽约尾盘持稳，报1.3814美元，盘中触及1.3811美元的低点。英镑兑美元在欧洲汇市高见1.6842，为2009年底来首见，当日收盘报1.6790美元，较周三收盘变动不大。

债市:

--美国公债价格下滑，因数据显示美国经济增强，且交易商为下周960亿美元新债供应作准备。美国债市周四提前至1800GMT收盘，周五将因耶稣受难日假期休市一天。

五年期公债价格下跌12/32，收益率从周三尾盘的1.66%上升至1.74%。七年期公债价格下滑19/32，收益率从周三的2.21%升至2.30%。指标10年期公债价格下跌25/32，收益率报2.73%，周三尾盘报2.64%。30年期长债大跌1-10/32，收益率由3.45%升至3.52%。

--希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。

希腊10年期公债收益率最新报6.09%。今年迄今，希腊公债收益率大跌约250个基点，在全球公债收益率跌幅中居前。

油市:

--布兰特原油下跌，跌至110美元以下后才止住跌势，因美国、俄罗斯、乌克兰和欧盟联合呼吁结束乌克兰的暴力冲突，令市场的一些风险溢价被消除，而美国原油上涨，受良好的美国经济数据带动。

6月布兰特原油结算价跌0.07美元，报每桶109.53美元。美国5月原油收高0.54美元，报每桶104.30美元，稍早触及104.78高位。

金属市场:

--铂金价格下跌至逾两周最低，逆转盘初的涨势，因南非最大的铂金生产商同意给矿工涨薪，以结束持续了13周的罢工。美国贵金属市场将在周五休市，因耶稣受难日假期。

1844GMT，现货铂金下跌1%，报每盎司1,418美元。现货金下跌0.6%，报每盎司1,295.01美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金下跌9.60美元，收报每盎司1,293.90美元。

--期镍价格上涨，由于担忧印尼和俄罗斯的供应，投机客持续买入。不过部分分析师担忧价格高于基本面。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收盘没有成交，买盘最后报每吨17,925美元，周三收报17,650美元。LME三个月期铜涨至每吨6,632美元，周三收报6,619美元；上海期交所主力期铜升1.2%至每吨46,600元人民币。(完)

(整理 李爽 审校 戴素萍)

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