《路透早报》--4月21日

<今日看点>

经济数据：

--台湾3月外销订单

--日本3月进出口与贸易收支

--美国芝加哥联邦储备银行3月全国活动指数

--美国3月领先指标

重大事件及官员讲话：

--澳洲、新西兰、香港、瑞士、德国、英国、意大利、法国市场因复活节假期休市

以下为欧美市场时段(4月18日下午5:00至4月21日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--乌克兰东部流血冲突致三人死亡 日内瓦协议岌岌可危

周日凌晨时分在乌克兰亲俄分离主义分子控制的斯拉夫扬斯克附近爆发的枪战中，至少有三人被打死，进一步动摇了本来已经脆弱不堪的日内瓦协议。该协议旨在避免乌克兰陷入更大范围的冲突。日内瓦协议若得不到遵守，可能导致乌东部地区爆发更多流血冲突，并可能促使美国对俄罗斯采取进一步制裁--从而对许多经济体以及进口俄罗斯能源的国家产生深远的影响。

--李克强称要开工一批重大项目，适时启动新核电项目建设

中国国务院总理李克强在新一届国家能源委员会首次会议上表示，要积极发展清洁能源，推动改善环境质量；并要开工一批重大项目，适时启动新的核电重点项目建设、有序开工合理的水电项目等。李克强并指出，调整能源结构，关键要推进能源体制改革。要放开竞争性业务，鼓励各类投资主体有序进入能源开发领域公平竞争。积极推进清费立税，深化煤炭资源税改革。

--通用汽车将在华投资120亿美元并建新厂，力抗大众等对手

美国汽车巨擘通用汽车计划2014年至2017年期间在中国投资120亿美元，并计划明年建造更多工厂，以在这个全球最大的汽车市场与强劲的竞争对手抗衡。通用汽车高管周日表示，公司计划明年在中国新建五家工厂，这是其到2020年时将中国产能提高65%计划的一部分。

--美国制药巨头辉瑞拟斥资上千亿美元收购英国同业阿斯利康

英国星期日泰晤士报报导，美国制药巨头辉瑞(Pfizer)已接洽英国同业阿斯利康(AstraZeneca)，提出以600亿英镑(1,010亿美元)收购后者。报导援引资深投资银行人士与行业消息人士的话称，双方已就该交易有过非正式会谈，不过在阿斯利康拒绝了这项提议后，目前并没有进行谈判。辉瑞和阿斯利康均不愿就该报导对路透置评。

<市场摘要>

周五适逢耶稣受难日假期，欧美金融市场均休市。(完)

(编译 徐文焰；审校 王冠中)

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