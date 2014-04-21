《路透早报》--4月22日

2014年4月21日，乌克兰东部城市顿涅茨克地区政府大楼前，一名戴面罩的亲俄武装人员在大楼外的路障旁警卫。 REUTERS/Baz Ratner

经济数据：

--香港1-3月失业率/3月消费物价指数

--台湾3月经季节调整的失业率

--美国联邦住房金融局(FHFA)2月房价指数

--欧元区4月消费者信心指数

--美国3月成屋销售

--美国里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数

重大事件及官员讲话：

--美联储前任主席伯南克将发表演讲，题为“美联储八年的危机管理以及未来的道路”

--加拿大财长奥利佛讲话

重要企业财报：纽约梅隆银行、Juniper Networks、麦当劳、美国电话电报公司、联合技术、施乐、百胜。

以下为欧美市场时段(4月21日下午5:00至4月22日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--德国财政部称经济第一季表现强劲后有所放缓，但非长期迹象

德国财政部周二公布的月度经济报告称，德国经济在第二季的成长步伐将放缓，此前气温异常温和的冬季提振了今年第一季的表现。财政部称，最近的数据让其有理由相信本国经济在好转，而且这种向好势头今年将愈发广泛。政府预计今年经济成长1.8%，主要由于随着消费者受益于就业市场强劲、薪资合理、通胀温和，而且低利率降低民众储蓄意愿，民间消费强劲上升。

--乌克兰和平之路举步维艰，亲俄分离主义者拒不缴械

旨在避免乌克兰发生更大范围冲突的国际协议周一停滞不前，亲俄分离主义者并没有显示出放弃此前占领的政府大楼的迹象。美国和欧洲官员称，如果分离主义者不撤出此前两周占领的政府大楼，他们将追究莫斯科的责任并实施新的经济制裁。

--专访：日本央行下一步可能是大规模购买公债--前审议委员须田

前日本央行审议委员须田美矢子表示，日本央行料将尽可能推迟扩大货币刺激措施，不过一旦央行确实采取行动，将会实施“非常特别”措施，像是大规模购买公债。她表示，虽然央行的措施一开始取得一些成功，但不太可能达成通胀目标，因为央行大量购买资产是否能够推升通胀预期，仍不明朗。:

欧洲主要市场周一因复活节假期休市

股市:

--美国股市周一小涨，交投迟滞，因在上周大涨后，以及本周稍后一批关键企业公布季报前，投资者犹豫不决。周一标普500指数连续第五个交易日收高，为自10月来最长升势。Nasdaq指数今日也是连续第五个交易日上涨。

道琼工业指数收高40.71点，或0.25%，至16,449.25点；标准普尔500指数收高7.04点，或0.38%，至1,871.89点；Nasdaq指数上扬26.03点，或0.64%，至4,121.546点。

汇市:

--美元兑日圆升至两周高位，此前数据显示日本2013/14财年贸易逆差创纪录，但乌克兰的紧张局势可能限制避险日圆的跌幅。美元兑日圆连升七个交易日，而欧元兑日圆则触及两周高位。许多欧洲市场周一因复活节假期休市，令汇市成交清淡。

美元兑日圆徘徊在略低于日高102.70日圆水准，升0.2%。美元指数纽约尾盘升0.17%，报79.962。欧元兑日圆升0.13%，报141.50日圆，盘中触及两周高位141.82日圆。

债市:

--美国公债收益率基本持平，因预期又将有一轮强劲的美国经济数据出炉，限制对公债的避险买盘，另外，交易商对乌克兰冲突反应冷淡，更看重缓解该国紧张局势的努力。

指标10年期公债价格尾盘下跌1/32，收益率报2.715%，上周四尾盘报2.71%。30年期公债收益率尾盘报3.52%，周四尾盘报3.51%。

油市:

--布兰特原油期货小涨，美国原油期货一度受到美国强劲的经济数据支撑，但油价在复活节后的清淡交投中呈现区间波动，乌克兰紧张局势没有严重升级。汽油期货领涨美国油市。但在复活节长周末后，部分交易商仍未返场，且伦敦市场仍在休市，所有市场都是成交淡静。

美国原油期货，结算价升0.07美元，报每桶104.37美元。布兰特原油期货结算价升0.42美元，报109.95美元。

金属市场:

--黄金价格跌至约三周低位，因全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD的黄金持仓量锐减，且没有迹象显示乌克兰地缘政治紧张局势进一步升级，促使投资人卖出黄金。

1917GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,288.72美元，稍早触及1,281.40美元，较两个月低点1,277.29美元高不到5美元。美国6月期金结算价跌5.40美元，报1,288.50美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 李爽)

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