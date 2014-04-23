《路透早报》--4月23日

<今日看点>

经济数据：

--澳洲第一季消费者物价指数(CPI)

--汇丰中国4月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--台湾3月工业生产指数

--法国、德国和欧元区4月PMI初值

--英国3月公共部门净借款与收支短差

--英国工业联盟(CBI)4月总工业订单差值

--美国4月18日当周抵押贷款指数

--美国4月制造业PMI初值

--美国3月新屋销售

重大事件及官员讲话：

--英国央行公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录

--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会发表讲话

重要企业财报：苹果、波音、达美航空、Facebook、宝洁、高通、德州仪器、Xilinx

以下为欧美市场时段(4月22日下午5:00至4月23日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美国3月成屋销售年率降至逾一年半低点，但楼市或企稳

美国3月成屋销售降至逾一年半低点，但有迹象显示，近期困扰楼市的下行趋势可能接近尾声。全美不动产协会(NAR)周二公布，美国3月成屋销售较前月下跌0.2%，年率为459万户。尽管年率为2012年7月来最低，但仍略高于分析师预估的455万户。而且供应增加，更多首次置业者进入市场，这都是楼市活动升温的关键因素。不过该报告对金融市场未带来明显影响。

--欧洲央行：确定政策路径的关键在于未来两月通胀数据

欧洲央行管委会委员林德表示，欧元区未来两个月的物价压力形势将成为决定欧洲央行是否会推出更多刺激措施的关键。他表示，如果有必要采取行动，量化宽松(QE)计划在欧元区“实施起来并不容易”。他说：“如果4月和5月通胀数据显示存在超低通胀率持续时间过长的风险，央行公报的意思是管委会将准备采取行动。”

此前该央行执委科尔指出，指标利率0.25%还有进一步下调的空间，而欧元走强可能会使通胀率持续过低。

--诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

诺华制药和葛兰素史克(GlaxoSmithKline)达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。该交易包括诺华制药收购葛兰素史克抗癌药物部门，而后者则收购诺华的疫苗部门。之前有报纸报道，制药商阿斯利康(AstraZeneca)拒绝了辉瑞(Pfizer)1,010亿美元的收购提议，这则消息推动医药板块股价普涨。此外，诺华还将动物保健部门出售给礼来(Eli Lilly)，售价约54亿美元现金。

--企业财报：

*多元化制造商联合技术(UnitedTechnologies)季度净利下滑，受累于重组成本，不过该公司的获利和营收高于市场预期。联合技术还上调了2014年获利预估区间的下档。公司第一季净利较上年同期下滑4%至12.1亿美元，或每股盈余(EPS)1.32美元。不过据汤森路透I/B/E/S，该公司EPS比分析师预估均值高出0.05美元。该公司股价收涨0.75%至119.19美元。

*麦当劳季度获利下滑，因美国麦当劳的同店销售降幅高于预期。麦当劳第一季净利降至12亿美元，合EPS为1.21美元，上年同期为12.7亿美元和1.26美元。不佳的业绩拖累公司股价下滑0.35%至99.32美元。

*纽约梅隆银行第一季实现获利，因市场上涨推高了该行托管的资产价值。该公司公布第一季实现6.61亿美元净利，合EPS为0.57美元，上年同期为2.66亿美元和0.23美元，高于分析师平均预估的0.53美元。其股价微涨0.12%收报33.75美元。

<市场摘要>:

股市:

--美国股市周二上涨，因一系列企业季报强劲，加之医疗保健股走强，扶助提振标普500指数和Nasdaq指数连涨第六日。道琼工业指数收高65.12点，或0.4%，至16,514.37点；标准普尔500指数收高7.66点，或0.41%，至1,879.55点；Nasdaq指数上扬39.912点，或0.97%，至4,161.458点。

--欧洲股市上涨，受助于医药行业的企业并购活动，以及欧元区消费者信心数据强劲。全球医药行业在近期有多宗并购交易达成，且分析师预计，企业并购活动可能是未来几个月推动股市的主要原因。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高1.3%，报1,346.57点。欧元区绩优股Euro STOXX50指数上涨1.4%，报3,199.69点。

汇市:

--在美元连涨两周后，投资者削减美元头寸，不为美国3月成屋销售数据所动。数据显示虽然3月成屋销售强于预期，但仍降至一年半低位。欧元部分回吐温和的涨幅，但兑美元和日圆仍然走强。

欧元兑美元盘中小跌，挫至两周低位1.3783美元，后逆转跌势小幅攀升至1.3804美元。美元兑日圆持稳在102.61日圆，盘中触及4月8日以来最高102.73日圆。

债市:

--美国中短期公债收益率小幅上升，此前标售的两年期公债需求疲弱，且美国经济改善的迹象令美国联邦储备委员会(美联储/FED)收紧货币政策可能性增强，促使投资者亲睐较长期公债。

指标10年期公债价格大致持平，收益率报2.721%。30年期公债价格升14/32，收益率从周一尾盘的3.526%下降至3.5%。

--葡萄牙公债收益率跌向八年低位，因该国本周准备标售公债，此为三年来首次，将有助展示葡萄牙按计划在5月17日按计划结束欧盟和国际货币基金组织(IMF)救助计划后返回债市融资的能力。

葡萄牙10年期公债收益率在周二早盘跌3个基点，报3.72%，离上周触及的八年低位3.66%不远。欧元区指标10年期德债收益率升3个基点，报1.54%。

油市:

--美国原油期货下跌，因预期即将出炉的数据将显示，最新一周美国原油库存增加，接近纪录高位。布兰特原油也下跌，但跌势受限，因持续担忧乌克兰东部的对峙局势升级，将可能引发西方国家扩大对俄罗斯的制裁，从而导致俄罗斯原油供应受到干扰。

美国原油跌幅大于布兰特原油，使两者价差走宽超过1美元。美国原油期货结算价报每桶102.13美元，下挫2.24美元，或逾2%。布兰特原油原油结算价报每桶109.27美元，下滑0.68美元。

金属市场:

--金价跌至逾两个月来最低，因美股上涨，以及黄金上市交易基金的黄金持有量减少，直指投资兴致疲弱。黄金连跌第四日，之前政府数据显示美国2月房价上升，而全美不动产协会(NAR)报告显示3月成屋销售略强于预期。

1913GMT，现货金下跌0.5%，报每盎司1,282.49美元，稍早触及2月11日来最低的1,277.10美元。纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金收低7.40美元，报每盎司1,281.10美元。

--期镍随着交易商消化中国数据而触及14个月高位。数据显示，印尼矿石出口禁令使市场供应大幅收紧。如果西方国家对俄罗斯实施进一步经济制裁，乌克兰危机可能导致全球第二大镍生产国俄罗斯的供应受扰的风险也提振期镍价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍触及日高18,332美元，此为2月18日以来最高；最终收涨2.2%，报每吨18,325美元。三个月期铜收涨0.3%，报每吨6,670美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 张荻)

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