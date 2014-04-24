《路透早报》--4月24日

图为纽约第五大道苹果旗舰店的公司标识。苹果公布3月止当季iPhone销量达到4,370万部，远超过华尔街原来预期的约3,800万部。 REUTERS/Brendan McDermid

经济数据：

--瑞士3月贸易收支

--法国4月企业景气指数

--德国4月IFO企业景气判断指数

--意大利3月贸易收支初值

--英国工业联盟(CBI)4月零售销售差值

--美国3月建筑许可修正值

--美国3月耐久财(耐用品)订单

--美国4月19日当周初请失业金人数

--美国堪萨斯城联邦储备银行4月综合指数

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行总裁德拉吉发表讲话

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在银行业联盟会议上讲话

--加拿大央行总裁波洛兹发表演讲

重要企业财报：亚马逊、卡特彼勒、通用汽车、3M、微软、联合包裹、Visa

以下为欧美市场时段(4月23日下午5:00至4月24日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国3月新屋销售降至八个月最低，楼市之春迟迟未见

美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭。美国商务部公布，3月新屋销售急跌14.5%，经季节性调整后年率为38.4万户，新屋销售连续第二个月减少，降幅为去年7月来最大，年率也是7月来最低。新屋销售同比下降13.3%，为2011年4月以来最大按年降幅。曾预计新屋销售将出现增长的分析师表示，销售下降表明，楼市的基本面仍然较为疲弱，不过，异常寒冷的天气也是影响销售的因素之一。低迷的数据重创美国房屋建筑类股，并支撑金价。

--新西兰央行升息25个基点至3%，未来升息取决于经济数据

新西兰央行将指标利率上调25个基点至3.00%，一如市场预期，且表示随着经济强劲增长，将进一步升息以控制通胀压力。此前接受路透调查的17名分析师一致预期央行将升息25个基点。该央行说，未来是否升息仍将取决于新元强势对通胀压力产生的影响。总体通胀温和，但压力不断增加。央行称，将升息以使未来通胀保持在2%附近。

--中国国储局买进至少20万吨保税仓库铜库存

据消息人士称，中国国家物资储备局已经买下至少20万吨在保税仓库中的进口铜。此前国际市场铜价在3月大跌至数年低点。国储局的进一步采购行动可能会有助于吸收预期中的小幅过剩情况，并支撑今年来已下挫10%的铜价。两位消息人士指出，国储局在3-4月间已买下约20万吨保税仓库的铜，并将在6月底之前全部转移至国有仓库。

--企业财报：

*苹果批准一项到2015年底再回购300亿美元股票的计划，并以7：1的罕见比例拆股，因应投资者要求分享更多现金的呼声，同时增强对个人投资者的吸引力。该公司还同意将季度派息提高约8%至每股3.29美元。该公司股价在盘后交易中跳涨7%至561.51美元。苹果还公布3月止当季iPhone销量达到4,370万部，远超过华尔街原来预期的约3,800万部。这推动其营收上升4.6%至456亿美元，创没有假期季度的纪录高位，且超过华尔街预期的约435亿美元。

*全球最大社交网络公司Facebook首季移动广告业务继续加速成长，扶助该公司营收胜预期。Facebook表示，首季其移动广告业务占总广告营收的59%，高于上年同期的30%。期内整体营收按年大增72%，报25亿美元，高于分析师预估的23.6亿美元。公布业绩后，该公司股价盘后大涨近3%，报63.05美元。

*全球最大的飞机制造商--波音在飞机产量增加帮助下，第一季经调整的净利增长14%，增幅超过分析师预估。波音并小幅上调全年财测。不过，在未经调整的基础上，波音第一季获利下滑13%至9.65亿美元，合每股盈余(EPS)1.28美元，低于上年同期的11.1亿美元和1.44美元。若剔除因2013年一笔研发税惠而一次性将EPS上调0.19美元的影响，核心获利为增长14%。波音将2014年核心EPS预估调升至7.15-7.35美元，高于之前预估的7.00-7.20美元。但维持营收、营运现金流和交付量预估不变。该公司股价上扬2.4%收报130.63美元。

*高通公布自2010年以来最小的季度营收增幅，因公司在努力应对智能手机市场上升势头减弱并且增长重点转向中国的局面。随着智能手机行业的扩张从美国等富裕市场转向中国及其他发展中国家，高通一度令人目眩的营收增长正在放慢，该公司将精力集中在降低成本以维持获利能力方面。该公司会计年度第二季营收为63.7亿美元，较上年同期增长4%，但低于分析师预估的64.79亿美元。这是2010年6月当季以来的最小营收增幅，打击公司股价在盘后交易中大跌近5%。

股市：

--美国股市周三收低，结束六日升势，因波音和Gilead上涨，被美国电话电报公司(AT&T)和生物科技股普跌所盖过。

道琼工业指数收低12.72点，或0.08%，至16,501.65点；标准普尔500指数收低4.16点，或0.22%，至1,875.39点；Nasdaq指数收跌34.491点，或0.83%，至4,126.967点。

--欧洲股市收低,结束三日连涨之势，因爱立信和芯片设计商ARMHoldings业绩令人失望，令人对科技股盈利存疑，拖累科技股走低。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.6%，报1,338.84点，周二上扬1.3%。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数下跌0.7%，报3,175.97点。

汇市：

--美元兑欧元和日圆走软，受累于美国股市和公债收益率走低，且未能从增速低于预期的美国制造业数据中寻获支撑。美元兑一篮子货币下跌0.06%。欧元兑美元小涨0.07%，报1.3815美元。美元兑日圆回落0.19%，报102.41日圆。

债市：

--美国公债收益率下滑，此前美国公布了疲弱的经济数据，刺激了对公债的避险买盘，且交易商在近几日大跌后回补空头。

指标10年期公债价格升11/32，收益率报2.69%，周二尾盘报2.726%。30年期公债价格升20/32，收益率从周二尾盘的3.5%下降至3.47%。

--葡萄牙进行三年来首次的公债标售，得标利率创下纪录低位，这被视为是市场对葡萄牙投下信心一票，且令葡萄牙下月可乾净利落结束其救助计划的可能性增强。

接近欧洲市场收市时，葡萄牙公债收益率下降5个基点，报3.66%，表现好于所有其他欧元区公债。

油市：

--原油期货下滑，之前周度数据显示美国原油库存升至纪录高位，但布兰特原油勉力收在109美元以上，因乌克兰危机持续带来支撑。

6月布兰特原油下滑0.16美元，结算价报每桶109.11美元。美国6月原油跌0.31美元，结算价报每桶101.44美元。

金属市场：

--金价小幅上涨，守在强劲技术位1,275美元的上方，分析师表示，金价仍容易进一步下跌，因投资人需求仍然不振。美国商务部数据显示，美国3月新屋销售急跌至八个月最低，使楼市快速复苏的希望破灭，令黄金市场寻获一些支撑。

在1916GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,284.50美元。美国6月期金上升3.50美元，报1,284.60美元。

--期镍延续涨势攀升至逾14个月最高，因对供应短缺的忧虑挥之不去。而部分其他金属走低，因数据显示最大金属消费国中国的制造业活动还在萎缩。

LME三个月期镍盘中触及去年2月6日以来最高18,525美元，后缩减涨幅，收涨0.3%，报每吨18,380美元。其他金属方面，期铝和期锌走低，期铜基本持平，受累于需求的不确定性。(完)

(编译 徐文焰；审校 王冠中)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。