《路透早报》--4月25日

<今日看点>

经济数据：

--台湾3月M2年增率

--英国3月零售销售

--美国4月Markit服务业采购经理人指数(PMI)初值

--美国4月路透/密西根大学消费者信心指数终值

--美国ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--瑞士央行总裁乔丹和官员Jean Studer在该央行股东大会上发表讲话

--挪威财长Siv Jensen和央行总裁奥尔森在议会员会就2013年基金表现发表讲话

--欧元区银行业单一监督机构主管努伊就监管问题发表讲话，题目为“未来20年的央行制度”

--国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳在荷兰央行成立200周年纪念日会议上发表讲话

--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)在加拿大经济俱乐部卡尔加里分会发表讲话

重要企业财报：福特汽车、道富银行、惠而浦等

以下为欧美市场时段(4月24日下午5:00至4月25日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美国3月耐久财订单强劲增长，经济复苏看似已成定局

美国3月耐久财订单增幅超预期，且一项衡量企业资本支出计划的指标大增，巩固了美国第二季成长加速的观点。年初经济成长放缓，因异常寒冷的天气阻碍了经济活动。周四出炉的耐久财订单数据强劲，进一步证实经济的严冬已经过去。制造业增强应有助于抵消楼市疲弱对经济的拖累，并使美国联邦储备委员会(FED/美联储)得以继续削减购债规模。

* 表格：美国4月19日止当周初请失业金人数为32.9万人，预估为31万人

* 表格：美国3月耐久财订单较前月增长2.6%，增幅为2013年11月以来最高

--欧洲央行总裁德拉吉称，通胀前景恶化或促央行推全面购买资产计划

欧洲央行总裁德拉吉指出，要进行更广泛的资产购买计划，前提将是通胀中期前景恶化。这些评论是目前为止德拉吉发出的最清晰的暗示，即若通胀前景进一步恶化，则欧洲央行准备实施全面量化宽松政策--印钞购买资产。

此外欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，欧洲央行考虑“包括购买资产在内的所有工具”，因应通胀维持低点过长时间。但他强调，欧洲央行对可能采取的政策行动尚未作任何实质决定。

--医保行业再现并购案，Zimmer拟斥资逾130亿美元收购同业Biomet

医疗器械厂商ZimmerHoldings称其将斥资逾130亿美元收购同业Biomet，这是医疗保健行业最近整合浪潮中又一宗收购计划。该交易将使Zimmer从第四大骨科矫正产品厂商跃居至第二位，仅次于强生。Zimmer预计该交易将于2015年第一季完成，称合并后其脊柱和牙科业务规模将翻一番，并使其扩大产品范围，且进入规模较小但成长迅速的运动医学。受此消息激励，Zimmer股价盘中一度高见108.33美元，终场收高11.5%至101.97美元。

--企业财报：

*通用汽车表示，第一季获利大降88%，受累于点火开关缺陷导致的大规模召回；不过该公司财报仍超过预期，因北美新款皮卡定价强劲。该公司第一季净利降至1.08亿美元，约合每股0.06美元，上年同期分别为8.73亿和0.58美元。同期营收较上年同期增长1.4%至374亿美元，但远低于分析师预估的384亿美元，经调整的每股盈余为0.29美元，分析师预估为0.04美元。

*微软周四公布，2014会计年度第三季获利小幅下降，因个人电脑销售持续下滑，拖累消费者业务的表现，但第三季获利仍强于分析师的悲观预期。微软报告，第三季盈利为56.6亿美元，合每股0.68美元，分析师预估为每股盈利0.63美元，上年同期为盈利60.5亿美元，合每股0.72美元。第三季营收减少0.4%，至204亿美元，与分析师的预估一致。

*亚马逊公布第一季营收增长超出预期，但随着该公司进军新业务领域，在技术、内容和新仓库方面的支出大幅增加。亚马逊称，第一季营收增长23%至197.4亿美元，每股盈利0.23美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季营收为194.3亿美元，每股盈利0.23美元。

*卡特彼勒公布的季度获利超越预估，同时上调全年财测，因在建筑行业销售的回升幅度高于预期。卡特彼勒公布第一季净利9.22亿美元，合每股1.61美元，上年同期分别为8.8亿美元和每股1.32美元。纳入重组成本后的每股盈余为1.44美元。第一季营收几乎持平于上年同期，为132.4亿美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师预计卡特彼勒第一季每股盈余1.24美元，营收为131.5亿美元。卡特彼勒将全年每股盈余预估从之前的5.85美元上调至6.10美元，称来自建筑商的需求增长。

<市场摘要>

股市：

--美国股市Nasdaq指数周四在震荡交投中小涨，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克兰局势紧张限制了股市升幅。

道琼工业指数收平，报16,501.65点；标准普尔500指数收升3.22点，或0.17%，至1,878.61点；Nasdaq指数收涨21.372点，或0.52%，至4,148.338点。

--欧洲股市上涨，因企业购并活动再现生机，抵消对乌克兰局势挥之不去的担忧。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收高0.3%，报1,343.27点，本月稍早触及近六年高位1,355.29点。欧元区绩优股Euro STOXX50指数收高0.4%，报3,189.81点。

汇市：

--美元兑欧元和日圆从日高回落，由升转跌，因乌克兰/俄罗斯边境紧张局势不断升级，投资人厌恶风险情绪加重，盖过了美国经济数据强劲的影响。

美元兑日圆跌0.20%，报102.33日圆，盘中一度升至102.64日圆。欧元兑美元从日低1.3790美元反弹，纽约尾盘升0.09%，报1.3828美元。欧元兑日圆跌0.11%，报141.50日圆。

债市：

--美国长期公债收益率连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。指标10年期公债收益率也下滑，连跌第二日，因未能突破200日移动均线切入位2.7271%，促使投资人回补空头。

指标10年期公债收益率报2.68%，周三尾盘报2.70%。30年期公债价格升3/32，收益率从周三尾盘的3.48%下降至3.46%。

--西班牙和意大利公债收益率从逾八年最低微升，两国标售大量公债，扶助完成今年约40%的融资计划。一些分析师表示，两国融资进展如此迅猛使得今年其债市的升势令人印象更加深刻。

西班牙10年期公债收益率上涨4个基点至3.09%，意大利10年期公债收益率涨幅相仿，报3.13%。两者都保持在近期低点附近，自去年年底已经大跌约一个百分点。

油市：

--布兰特原油期货上涨超过1美元，因俄罗斯和乌克兰相互指责对方入侵，引发对未来原油供应的担忧，而且美国经济数据强劲，预示需求将增加。

布兰特原油期货结算价涨1.22美元，报每桶110.33美元。美国原油期货结算价升0.50美元，报每桶101.94美元。

金属市场：

--黄金上涨，因地缘政治紧张局势不断升级，以及美国黄金期权带来的相关买盘，扶助扭转金价早盘深跌至两个半月低位的跌势。

2100GMT，现货金升0.8%，报每盎司1,292.95美元。COMEX-6月期金合约涨6美元，结算价报每盎司1,290.60美元。

--期铜触及三周最高，期镍急升至14个月新高，因中国的金属需求出现季节性增长，且对镍供应的担忧引发更多投机性买盘。LME所有基本金属均走高，其中期锡触及六个半月高位，因主要生产国印尼的供应仍然吃紧。

LME三个月期铜收涨1.2%，报每吨6,753美元，盘中触及3月7日以来最高6,771美元。(完)

(整理 李爽 审校 王冠中)

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