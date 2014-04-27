《路透早报》--4月28日

经济数据：

--意大利4月消费者信心指数

--美国3月成屋待完成销售

--美国4月达拉斯联储制造业指数

--韩国3月经常帐

重大事件及官员讲话：

--欧洲央行总裁德拉吉在德国政府联盟党派记者会上讲话。副总裁冈斯坦西欧、执委科尔和普雷特也将发表讲话

--韩国央行总裁李柱烈发表演说

--国际观察员在乌克兰东部遭拘留，西方国家准备加大对俄制裁

乌克兰东部的亲俄分离主义者周六提议，将释放他们扣押的八名国际观察员以进行交换囚犯，与此同时西方国家则准备对俄罗斯实施新的制裁。关于欧洲安全与合作组织观察员的处境，乌克兰亲西方政府将其称为“遭绑架”，并归咎于俄罗斯。周六稍早，七国集团(G7)国家宣布，他们同意对俄罗斯加大制裁，他们认为俄罗斯执意要搅乱乌克兰局势，或许要夺取更多领土。外交人士表示，美国和欧盟周一料公布对俄罗斯一些人士实施新的制裁举措。

--欧元区复苏故事打动信贷评等机构

信贷评等机构对欧元区国家的信用普遍给予了乐观的评估，一改近几年的负面评价，反映出评等机构对区内国家的财政和经济复苏越发充满信心。标准普尔和惠誉按计划发布了欧元区四大经济体中三个国家的最新信用评估结果，标普确认了法国的评等，惠誉上调了意大利评等展望和西班牙的评等。标普还上调了塞浦路斯的评等，表明经济复苏已蔓延至在欧元区金融危机中受创最重的二线国家。

--通用电气洽购阿尔斯通电力部门

知情消息人士周五表示，美国通用电气在与法国阿尔斯通(AlstomSA)进行深入协商，以斥资约130亿美元收购后者的全球电力业务。消息人士称，在阿尔斯通持股29%的大股东Bouygues支持该交易，预计几天后可能宣布该交易。“协商将迅速推进，该交易结构已确定，几乎一切都准备就绪，”其中一位消息人士表示。“这将是一笔非常大的资产出售，囊括整个能源业务。”若达成协议出售阿尔斯通电力资产，实际等于拆分该公司，届时将只剩下运输部门。

--中国1-3月工业企业利润同比增10.1%，受基数影响及电子行业拉动

中国国家统计局周日公布，1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额12,942.4亿元人民币，同比增长10.1%；增速比1-2月份提高0.7个百分点，主因基数较低及电子行业拉动。统计局新闻稿称，前三个月主营活动利润12,238.5亿元，同比增长9.4%。在41个工业大类行业中，33个行业利润总额同比增长，1个行业持平，7个行业下降。国家统计局工业司何平博士解读称，利润增长加快的主要原因，是受基数较低影响，以及电子行业的拉动。

--停摆约一年半后中国证监会IPO发审会周三重启，四家企业待审核

继时隔一年半首次有IPO排队企业进行预披露后，首发企业发审会亦将在月末重启。中国证监会网站周五晚间刊登公告称，将于周三(4月30日)召开发审会，对包括会稽山绍兴酒股份有限公司等四家企业的首次公开发行(IPO)申请进行审核。不过新股发行何时能够重启仍需等待。上述待上发审会的企业还包括广东依顿电子科技股份有限公司、南京康尼机电股份有限公司、康新（中国）设计工程股份有限公司的IPO。

--台湾核四二号机将停工并召开能源会议，分析师称对台股助益不大

台湾总统马英九周日与执政党县市首长开会讨论后，对核四(台湾第四座核能电厂)争议妥协，表示核四厂的一号机不再施工，只进行安检，且安检后封存；二号机则全部停工。行政院同时承诺，将尽速召开全国能源会议，以确保未来供电无虞。分析师指出，此举料对明日(周一)台湾股市助益不大，主要因周五美股大跌，台股虽受外资连续买超保护，但下跌机率高，测季线8,700点位置在所难免。

--欧美主要企业业绩：

*法国汽车商PSA标致雪铁龙布季度营收成长，欧洲市场复苏助其一臂之力，带动销售增加的同时还助其抵御了汇率波动的不利影响。标致雪铁龙公布，第一季营收成长1.9%至132.9亿欧元(184亿美元)，全球交货量成长7.6%至725,917辆。该公司表示，业绩成长是受到欧洲市场转佳及中国销售强劲的支撑。

*全球第二大托管银行--道富银行公布第一季获利大减22%，主要受近期裁员费用增加影响。道富第一季的总费用增加约11%至20.3亿美元，员工薪酬成本增加约5%至10.9亿美元。

*美国第二大汽车商--福特公布的第一季获利低于预期，受北美老款汽车的保修成本增加4亿美元影响。福特确认2014年的税前获利预估不变，今年福特将在全球推出23款新车，数量创下纪录高位。:

股市:

--美国股市下跌，受累于非必需消费品类股的跌势，以及亚马逊和福特汽车等指标股在公布季度业绩后回落。道琼工业指数收跌140.19点，或0.85%，报16,361.46点；标准普尔500指数收低15.21点，或0.81%，至1,863.40点；Nasdaq指数收跌72.777点，或1.75%，至4,075.561点。本周，道指下跌0.3%，标准普尔500指数下滑0.1%，Nasdaq指数跌0.5%。

--德国股市领跌欧洲股市，因乌克兰暴力冲突的新迹象殃及市场信心，尽管企业购并活动仍支撑股市。德国DAX指数收低1.54%，报9,401.55点。投资人认为在欧洲市场中，德股最易受乌克兰危机影响。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收挫0.8%，报1,332.83点。英国富时100指数收低0.26%，报6,685.69点；法国CAC-40指数收低0.8%，报4,443.63点。

汇市:

--美元兑日圆和瑞郎下滑，西方和俄罗斯就乌克兰危机的紧张局势升级，投资人感到不安，纷纷避险。美元兑日圆跌至102.13日圆，当日跌0.16%，为一周最低。美元兑瑞郎纽约尾盘微跌0.04%，报0.8808瑞郎，今日盘中一度触及0.8798瑞郎的一周低点。欧元兑美元升0.06%，报1.3839美元。

债市:

--美国30年期公债收益率跌至逾九个月最低水准，连跌四个交易日，因在标普下调俄罗斯信贷评等后数小时，俄罗斯意外加息，之后投资人寻求避险。亚马逊和福特汽车等重量级企业业绩不及预期，拖累美股下挫，也扶助了避险买盘。指标10年期公债升6/32，收益率报2.66%，周四尾盘报2.68%。30年期长债上涨13/32，收益率由周四的3.45%降至3.44%。五年期公债升2/32，收益率报1.7%。根据路透数据，五年期/30年期公债收益率差报1.7138个百分点，为2009年10月来最小。

--意大利公债收益率盘旋在纪录低位上方，此前惠誉上调对意大利的评等展望，对乌克兰局势的担忧也促使投资人撤出较低评等公债。意大利10年期公债收益率下降1个基点至3.11%，仅比上周触及的纪录低位3.07%略高一些。

西班牙公债也持稳，西班牙10年期公债收益率跌1个基点，报3.06%。在欧洲市场收盘后，惠誉上调了西班牙评等一个级距至BBB+，展望为稳定。德国10年期公债收益率跌5个基点，报1.48%。

油市:

--原油期货没有理会西方强国和俄罗斯就乌克兰危机展开的一连串威胁和要求，在周末来临前，因获利了结和北美供应充足而下滑。布兰特原油和美国原油一度挫跌超过1美元。收盘时，布兰特原油收报每桶109.58美元，下跌0.75美元或0.68%。美国原油收低1.34美元或1.31%，报每桶100.60美元。

金属市场:

--金价上扬，逼近1,300美元，延续昨日在触及两个半月低位后出现的逆转走势，因乌克兰的暴力冲突提振黄金的避险吸引力，另外，股市走疲也扶助支撑金价。本周，金价上扬0.5%，为四周来第三周上扬。1901GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,300.74美元。美国COMEX-6月期金收涨10.20美元，报每盎司1,300.80美元。现货银小涨0.1%，报每盎司19.62美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,417.50美元。现货钯金攀升1%，报每盎司806.75美元。

--基本金属承压，因乌克兰危机不断升级，但期铜逆市微幅上升至七周高位，因中国需求呈现季节性增长。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在平盘上下方拉锯，收升0.18%，报每吨6,765美元，本周上涨1.7%。(完)

(整理 白云; 审校)

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