《路透早报》--4月29日

经济数据：

--法国4月消费者信心指数

--欧元区3月M3货供额

--英国第一季GDP初值

--欧元区4月企业景气指数

--美国2月标普/Case-Shiller房价指数

--美国4月消费者信心指数

重大事件及官员讲话：

--韩国央行公布4月政策会议记录

--美国独立社区银行家协会2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)；美联储主席叶伦将在会议第三天讲话

--美国对俄第三轮制裁力度轻微，金融市场波澜不惊

美国周一向俄罗斯企业和政府官员实施新的制裁，不过金融市场对此基本无视，美国共和党议员也认为新措施力度太小，难以阻止莫斯科在乌克兰的进一步行动。美国政府针对七名俄罗斯政府官员和17家与俄总统普京有联系的企业实施制裁，此为美国自乌克兰危机爆发以来出台的第三轮制裁措施，但金融市场波澜不惊。全球股市走高，部分原因在于新制裁力度没有市场原本担心的那么大。欧盟周一亦扩大制裁，对另外15名俄罗斯和乌克兰人实行资产冻结且不予签发入境签证。加拿大亦针对两家俄罗斯银行和九名个人实行制裁。

--IMF敦促欧洲央行竭尽所能应对低通胀

国际货币基金组织(IMF)货币和资本市场部主管Jose Vinals表示，欧洲央行应该“竭尽所能”应对欧元区经济增长缓慢和低通胀问题，但欧元区政府也必须重振经济。Vinals说，要提振欧元区经济，需要多管齐下。除了敦促欧洲央行发挥作用外，Vinals表示，欧元区政府应该寻求落实那些“雷声大雨点小”的结构性改革。欧元区通胀目前在0.5%，远低于央行略低于2%的中期目标。欧元区将于周三公布4月通胀数据，路透访查的分析师预估为0.8%。

--法国政府会见对阿尔斯通有兴趣企业，誓要保护国内就业岗位

法国政府周一在会见希望分拆工程巨头阿尔斯通的潜在收购方时称，将会保护法国的就业机会和国家利益，并暗示更倾向于德国西门子参与交易，而非美国的通用电气。阿尔斯通是法国知名的高速TGV列车和涡轮发电机生产商。法国总统奥朗德周一上午与通用电气执行长伊梅尔特举行了会谈，之后还与西门子执行长Joe Kaeser讨论了与阿尔斯通进行交易的问题。

--新西兰3月录得三年来最大贸易顺差，因出口创纪录高位

新西兰3月录得贸易顺差9.2亿新西兰元(7.8545亿美元)，为三年来最大，因出口收入创下纪录高位。此为3月同期最高顺差，而且是2011年4月以来最高月度顺差。新西兰截至3月31日止的一年贸易顺差扩大至8亿新西兰元。路透调查的分析师此前预计，3月贸易顺差为9.37亿新西兰元，年度顺差为9.2亿新西兰元。3月出口首次突破50亿新西兰元，较前月增加12%，由奶制品销售创纪录所带动，特别是对中国的奶粉出口。

--西门子将公布新策略，拟裁员数千人

德国Manager MagazinOnline周一援引西门子资深经理人报导称，西门子将于5月7日公布的新策略，将包括裁减数千职位。报导称，根据新策略，西门子的四个主要部门--工业、能源、医疗保健、基础设施与城市，将被解散，打造一个更加扁平的架构，并将因此裁减大约5,000-10,000人。报导还说，西门子将宣布能源领域的一笔收购，规模至少为10亿欧元。另外，西门子正在考虑与阿尔斯通之间的交易。

--康宁第一季营收增长26%，略逊于分析师预期

美国专业玻璃生产商康宁公布第一季营收增长26%，略低于分析师预期。康宁截至3月31日的第一季净利为3.01亿美元，合每股盈余0.20美元。上年同期分别为4.94亿美元和0.33美元。营收则从18.1亿美元增长到22.9亿美元。康宁的客户包括苹果和三星电子。

--阿里巴巴和云峰基金投12.2亿美元予优酷土豆，获18.5%股权

中国领先视频网站--优酷土豆周一宣布，其获得阿里巴巴集团和云峰基金的战略投资，双方共向优酷土豆投资12.2亿美元购入后者普通股，阿里巴巴和云峰将分别获得优酷土豆16.5%和2%股权。公司新闻稿称，阿里巴巴集团首席执行官（CEO）陆兆禧加入优酷土豆董事会。双方将建立战略投资与合作伙伴关系，共同打造线上线下融合的互联网文化娱乐生态系统。:

股市:

--美股道指和标普500指数周一收涨，盘中走势震荡，苹果和辉瑞上扬扶助抵御对部分高成长科技股的又一轮抛售。Nasdaq指数微幅收低，盘中一度下挫超过1%后在尾盘反弹。亚马逊领跌Nasdaq指数，延续公布业绩后上周五的大跌走势。道琼工业指数收高87.28点，或0.53%，至16,448.74点；标准普尔500指数收高6.03点，或0.32%，至1,869.43点；Nasdaq指数下跌1.161点，或0.03%，至4,074.401点。

--欧洲股市小涨，制药行业的并购动向和德国药商拜尔的强劲业绩盖过了西方对俄罗斯实施新制裁引发的不安。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.3%，报1,336.30点，该指数在本月稍早触及约六年高位后举步维艰。欧元区Euro STOXX50指数上扬0.6%，收报3,165.84点。

汇市:

--欧元兑美元触及两周高位，受助于乌克兰危机带动的避险资金流，以及预期本周公布的欧元区通胀上升，令欧洲央行放宽政策的需要下降。英镑兑美元盘中升至四年半高位1.6856美元，过去一个月多次上探这一关键水准。英镑/美元日内小涨，报1.6809美元。英国经济持续改善及英国制药商阿斯利康将被美国药企辉瑞收购的可能性，扶助英镑上涨。欧元兑美元触及1.3879美元的日内高位，之后下滑至1.3848美元，日内升0.14%。

债市:

--美国长期公债价格下滑，在美国公布了强劲的楼市数据，巩固了全球最大经济体正在稳步复苏的观点后，投资人对持有较高风险资产感到放心。但随着美国股市Nasdaq指数下滑，长债缩减跌幅，中期公债转跌为升。俄罗斯和乌克兰政治紧张局势持续，也限制了长债收益率的升幅。纽约尾盘，指标10年期公债跌4/32，收益率报2.68%，上周五尾盘报2.66%。30年期长债跌14/32，收益率由3.44%升至3.46%。

--斯洛文尼亚公债收益率(殖利率)急升，此前斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek失去执政党领导人地位，现任政府能否继续执政面临威胁。斯洛文尼亚公债在欧元区市场中表现落后，早盘10年期公债收益率一度跳涨29个基点至3.99%，收盘报3.87%。希腊公债也遭抛售，此前欧盟执委会表示，尽管希腊本月重回市场融资，但仍要靠国际金主的贷款才能弥补融资缺口。希腊10年期公债收益率触及一个月高位6.47%，此前欧盟执委会表示，该国至明年5月底面临55亿欧元融资缺口。

油市:

--布兰特原油价格扩大跌幅，下跌近1.50美元，因利比亚准备恢复一东部港口的石油出口，且布兰特原油较美国原油价差在过去两个月走宽后显着收窄。6月布兰特原油收低1.46美元，或1.33%，报每桶108.12美元。美国原油扭转稍早跌势，上涨0.24美元，或0.24%，报每桶100.84美元。

金属市场:

--金价下滑，跌穿关键的1,300美元水准，受到美国强于预期的房屋销售数据打压，这促使部分投资人减持黄金仓位，尽管地缘政治紧张局势犹存。1735GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,298.09美元。其他贵金属方面，现货银跌0.3%，报每盎司19.56美元。现货铂金小跌0.1%，报每盎司1,414.49美元。现货钯金大跌1%，报每盎司797.75美元。

--伦敦期镍从15个月高位回落，因投资人对期镍进一步上涨转趋谨慎，且市场对美国对俄罗斯实施经济制裁严重程度的担忧缓和。俄罗斯为镍的主要出产国。LME三个月期镍一度高见每吨18,715美元，为2013年2月6日以来最高位。收盘报18,175美元，上周五收报18,450美元。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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