《路透早报》--4月30日

图中分别为通用电气和阿尔斯通的公司标识。 REUTERS/Vincent Kessler

经济数据：

--日本3月工业生产初值

--日本3月加班工资、建筑订单和房屋开工

--澳洲3月民间信贷和房屋信贷

--德国3月实质零售销售和4月失业率

--法国3月消费者支出和PPI

--欧元区4月通胀率初值

--美国4月ADP就业报告

--美国第一季实质GDP环比年率初值

重大事件及官员讲话：

--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议

--日本货币央行政策会议

--美联储前主席贝南克、前副主席科恩和美国财政部负责国内金融事务的次长米勒在布鲁斯金学会的活动上讲话

--美国4月消费者信心微跌但仍接近六年高位，2月房价上涨

美国4月消费者信心下滑，但仍接近六年高位；同时2月房价上涨，暗示经济在经历冬季的沉寂后，继续显现成长势头。经济谘商会表示，4月美国消费者信心指数降为82.3，为2008年1月以来第二高点，3月指数被上修至83.9。另一份报告显示，2月经季节调整后的标准普尔/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数较前月上涨0.8%，路透调查访问的分析师预估为上升0.7%。

--欧盟公布银行压力测试内容，严苛程度历来之最

为恢复对银行业的信心，欧洲银行业者将面临历来最严格的监管当局压力测试，业者必须证明在债市、房市及股市同时重挫时，仍有能力存活。欧洲银行业管理局(EBA)周二表示，将评量欧盟28国的124家银行的抗压能力，判断银行在假设的重大冲击情境下，是否仍有足够资本应对。欧盟监管机构在压力测试中为大型银行设计了各种情境，测试结果将在10月公布，接受测试的银行包括德意志银行、法国巴黎银行及巴克莱等。

--加拿大央行总裁称经济复苏尚需时日，利率可能长期保持低位

加拿大央行总裁波洛兹周二表示，加拿大经济尚需数年的时间才能走出成长放缓的困境，愿意接受利率长时间保持在低位的风险。他表示，加国家庭债务比率可持续，将逐步走低。他还指出，如果经济严重恶化，家庭偿债将成为问题。一旦经济状况恶化，房价可能走低。波洛兹表示，愿意接受利率长期保持在低位的风险，因经济成长放缓的局面尚未结束。

--中国人民银行2014年金融稳定报告

* 美国退出量化宽松给中国货币政策带来挑战，加大外储管理难度

* 应在风险可控的前提下，有序打破理财市场的刚性兑付

* 允许民间资本发起设立民营银行，需促制度创新和配套改革

* 2013年6月货币市场的较大波动受多种因素影响

* 货币市场基金创新对金融市场稳定性都可能产生重要影响

--阿尔斯通接受通用电气对其能源业务的收购出价--消息人士

两名熟悉情况的消息人士对路透表示，法国运输设备及涡轮机生产商--阿尔斯通董事会已经接受美国通用电气对其能源业务的收购出价。消息人士均表示，通用电气与阿尔斯通的商谈并不具排他性，阿尔斯通还将收到德国西门子的出价。一名消息人士称，通用电气已经提出以大约100亿欧元买下该业务。

--万洲国际推迟香港IPO计划，因市场需求乏力

熟悉情况的消息人士周二表示，全球最大猪肉生产商万洲国际推迟赴港首次公开发行IPO)。此举表明，尽管已经缩减了IPO规模和估值，但需求依然疲弱。消息人士补充称，万洲国际未给出新的IPO时间表。万洲国际上周决定发售股数降至12.99亿股新股。招股价区间为每股8

-11.25港元。调整后的估值最高为146.1亿港元(19亿美元)。公司原拟最多募集资金410亿港元（约53亿美元）。

--欧美主要企业业绩：

*美国制药大厂默克公布的第一季获利高于预期，受益于研发费用大幅下降和出售资产，但营收略低于预期。默克第一季获利为17.0亿美元，合每股盈余0.57美元，上年同期分别为15.9亿和0.52美元。

*受技术性因素之助，德国大众汽车第一季营业利润成长，而欧洲经济复苏带动奥迪(Audi)及保时捷(Porsche)车系销售升至纪录高位。大众汽车第一季营业利润跳增22%，至29亿欧元，高于路透调查预估的27.4亿欧元。:

股市:

--美国股市周二上涨，受助于默克等企业季报良好，以及Facebook和其他高增长股反弹。默克股价攀升3.6%，报58.72美元，给予标普500指数的提振作用最大，此前该公司公布的盈利优于预期。道琼工业指数收高86.63点，或0.53%，至16,535.37点；标准普尔500指数收高8.9点，或0.48%，至1,878.33点；Nasdaq指数上升29.142点，或0.72%，至4,103.543点。

--欧洲股市上扬，在晶片生产商英飞凌和通信设备生产商诺基亚公布业绩，擦亮科技板块前景后，科技股领涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨1.2%，报1,352.42点，欧元区Euro STOXX50指数上扬1.4%，收报3,208.68点。英国富时100指数收高1.04%，报6,769.91点；德国DAX指数收涨1.46%，报9,584.12点；法国CAC-40指数上扬0.83%，报4,497.68。

汇市:

--美元兑欧元终止五日跌势上涨，因弱于预期的德国通胀数据推动对欧洲央行可能放宽货币政策的臆测。美元兑日圆上涨0.1%，报102.58日圆，美元指数升0.16%。美联储周二开始为期两天政策会议，预料将再次缩减每月购债规模。纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.3%，报1.3809美元，稍早下跌至1.3806日内低位。

债市:

--美国公债价格连续第二日下滑，受累于美国经济前景改善，美联储预期将继续缩减购债，以及投资者预计本周稍后公布的就业报告强劲。指标10年期公债价格下跌4/32，收益率报2.69%，周一尾盘报2.70%。收益率升至4月24日来最高2.73%。30年期公债价格价格跌17/32，收益率报3.48%，和上日几无变动。30年期公债收益率盘中触及4月22日来最高3.52%。

--欧元区公债表现反覆，因德国通胀低于预期，使市场猜测欧洲央行(ECB)如何及何时将放宽货币政策。德国10年期公债收益率上升3个基点，至1.54%日内高位，在通胀数据后不久即回落至1.51%。西班牙和意大利10年期公债收益率升大约3个基点，分别报3.10%和3.17%，之后收复失地。

油市:

--原油价格上涨，因交易商再度关注地缘政治风险，从利比亚暴力冲突到俄罗斯干预乌克兰。6月布兰特原油期货收高0.86美元，或0.8%，报每桶108.98美元，盘中多数时间在109美元上方。昨日该合约下挫1.4%。美国原油期货上涨0.44美元，或0.44%，报每桶101.28美元。周二盘中高见102.20美元。

金属市场:

--金价小涨，但仍在1,300美元之下，市场关注美联储政策会议，且预期美国数据强劲，乌克兰局势的不确定性也支撑金价。2028GMT，现货金小涨0.14美元，报每盎司1,295.74美元。金价周一触及近两周高位1,306.11美元，因地缘政治忧虑不断加剧，后因美国楼市显露出改善迹象而缩减涨幅。美国6月期金收跌2.70美元，报每盎司1,296.30美元，表现不及现货金。

--伦敦期铜下滑，因在美联储货币政策会议前，投资人表现谨慎，且有新的迹象显示主要铜消费国-中国经济成长放缓。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.45%，报6,715美元，周一触及3月7日来最高的6,798美元。(完)

(整理 白云; 审校 戴素萍)

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