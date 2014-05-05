《路透早报》--5月5日

经济数据：

--汇丰中国4月制造业采购经理人(PMI)终值

--澳洲4月TD-MI通胀指标

--澳洲3月建筑许可

--澳洲4月ANZ招聘广告

--欧元区5月Sentix投资者信心指数

--欧元区3月生产者物价指数(PPI)

--美国4月Markit服务业PMI终值

--美国4月供应管理协会(ISM)非制造业指数

重大事件及官员讲话：

--日本今日适逢国定假日休市

--欧元集团会议

--前欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)发布关于欧洲和欧盟怀疑论的新书

--德国央行理事会成员Joachim Nagel就货币政策和市场讲话

--卢森堡央行前总裁莫尔许在“欧元区的制度改革：进展与挑战”大会上讲话

以下为欧美市场时段(5月2日下午5:00至5月5日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美国4月就业岗位强劲增长，但劳动力人口锐减是美中不足

美国劳工部公布，4月非农就业岗位激增28.8万个，创下2012年1月来最大增幅，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备理事会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。

就业数据公布之初，美股和美元上扬，但稍后缩减涨幅，因投资者担忧乌克兰的动荡局势。公债价格攀升。

就业数据亮丽，交易员对美联储加息时间预期提至明年6月，比数据公布前交易员的预期早了约六周。美国短期利率期货交易显示，美联储可能一年多后开始加息。

其他数据：

* 表格：美国3月工厂订单较上月增长1.1%，预估为上升1.4%

--辉瑞提高收购报价但阿斯利康不买账

美国药企辉瑞将对阿斯利康的收购报价提高至630亿英镑(1,060亿美元)，但遭到后者回绝。

阿斯利康董事会称，辉瑞的报价“严重”低估了该公司价值，并不是一个能展开洽谈的合理基础。业内分析师和投资者表示，这增加了辉瑞将收购计划直接提交给阿斯利康股东的可能性。

许多分析师认为辉瑞会再度提高报价，尤其是其希望在美国税制可能进行调整前达成交易。

--乌克兰称境外人士煽动并资助敖德萨骚乱

乌克兰安全部门表示，来自摩尔多瓦分裂地区德涅斯特的非法武装组织和俄罗斯组织共同煽动了乌克兰南部港口城市敖德萨的骚乱

俄罗斯否认在乌克兰的抗议活动中扮演角色，称乌克兰讲俄语的公民只不过是在扞卫自己的权利罢了。俄媒体报导称，俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，基辅当局及其西方支持者对乌克兰城市敖德萨发生的流血事件负有直接责任。

此外，美国总统奥巴马和德国总理梅克尔在华盛顿警告，俄罗斯若干扰乌克兰5月25日大选，会对俄经济支柱产业追加制裁。

--中国存款准备金仍是主要工具，国情决定准备金率较高--央行官员

中国央行调统司司长盛松成撰文称，现阶段法定存款准备金制度仍是主要货币政策工具之一，是央行调节货币供应量和社会流动性的重要手段。另外，由于中国经济金融环境与美国等发达国家很不相同，因此法定存款准备金率处于较高水平。

股市：

--美国股市周五收低，因担忧乌克兰暴力冲突升级，投资者在周末前获利了结，这盖过了4月非农就业岗位增幅为逾两年最大的数据提振。道琼工业指数收低45.98点，或0.28%，至16,512.89点；标准普尔500指数收跌2.54点，或0.13%，至1,881.14点；Nasdaq指数收跌3.554点，或0.09%，至4,123.897点。本周美股三大股指均上涨，道指和标准普尔500指数上涨0.9%，Nasdaq指数攀升1.2%。

--欧洲股市下滑，投资人担心周末乌克兰冲突可能升级，对近期受购并交易带动的升势获利了结。泛欧绩优股FTS Eurofirst300指数收低0.3%，报1,351.08点。英国富时100指数收高0.2%，报6,822.42点；德国DAX指数收低0.49%，报9,556.02点；法国CAC-40指数下挫0.65%，报4,458.17点。

汇市：

--美元一度走强，因美国4月非农就业岗位意外强劲增长，失业率降至五年半低点。但数据暗示许多美国人放弃找工作，拖累美元回吐升幅。纽约尾盘，美元指数跌0.01%，就业报告发布后一度上扬约0.40%。美元兑日圆在就业数据发布后一度大涨至103.02日圆，但尾盘回落至102.23日圆，当日几近持平。欧元兑美元一度跌0.38%，尾盘小涨，报1.3874美元。

债市：

--美国30年期公债收益率下降至逾10个月最低，连跌第四日，因对俄罗斯和乌克兰紧张局势的担忧盖过良好美国就业报告的影响。在周五午后交易中，指标10年期公债价格上涨5/32，收益率报2.58%，周四尾盘报2.62%，在就业报告公布后，收益率升至2.70%的日内高位。30年期公债价格上涨23/32，收益率从上日的3.41%下降至3.36%。

--西班牙公债收益率跌穿3%，为九年首见，因较低评等的欧元区公债摆脱乌克兰动荡局势影响，延续欧洲央行行动带动的升势。西班牙10年期公债跌6个基点，报2.97%，为2005年来最低，根据路透数据，若跌穿2.97%，将创下纪录低点。

爱尔兰和意大利10年期公债收益率跌约4个基点，葡萄牙10年期公债收益率下滑2个基点。德国10年期公债收益率跌2个基点，报1.45%，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级。美国公布强劲的就业报告后，德国10年期公债收益率一度升至1.51%。

油市：

--油价上涨，因乌克兰暴力冲突升级和美国强劲就业报告引发买盘，且周末前技术性空头回补也提供支撑。6月布兰特原油上涨0.83美元，报每桶108.59美元，但本周下跌近1%。美国原油上升0.34美元，收报每桶99.76美元，本周下滑0.8%。美国汽油期货收涨0.5美分，报每加仑2.9445美元，受助于美国能源部将建立规模达100万桶的汽油储备，以防美国东北部出现燃料供应短缺。

金属市场：

--金价上扬超过1%，为两个月来最大单日升幅，因地缘政治紧张局势升温，以及强劲的空头回补扶助金价从稍早在美国公布就业数据后的大跌中反弹。1823GMT，现货金上扬1.4%，报每盎司1,300.90美元，稍早触及1,304.90美元的高位。纽约商品期货交易所(COMEX)美国6月期金升18.80美元，收报每盎司1,302.20美元。现货银大涨2.6%，报每盎司19.49美元。伦敦金市将在周一休市。

--期铜收高，但本周将创下七周来最大周度跌幅，因本周美联储决定进一步缩减购债规模。美联储的购债计划为商品市场提供了流动性。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨6,719美元，高于周四的收报6,645美元，上涨1%，但成交清淡放大了价格走势。本周，期铜下跌约2%。(完)

(整理 利棣儿/孙茉莉; 审校 母红/王冠中)

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