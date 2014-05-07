《路透早报》--5月7日

经济数据：

--汇丰公布中国4月服务业采购经理人指数(PMI)

--汇丰公布香港4月采购经理人指数(PMI)

--台湾财政部公布4月进出口数据

--澳洲3月及第一季零售销售

--瑞士4月未经调整的失业率

--德国3月工业订单

--法国3月工业生产和贸易收支

--加拿大3月建筑许可

--美国劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本初值

--美联储公布3月消费者信贷

--英国皇家测量师学会(RICS)4月房价差值

重大事件及官员讲话：

--日本央行发布4月7-8日政策会议记录

--英国央行举行货币政策委员会会议(至5月8日)

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在国会联合经济委员会就经济前景做证词陈述

以下为欧美市场时段(5月6日下午5:00至5月7日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--阿里巴巴正式提交上市申请，或刷新科技企业IPO规模纪录

中国电子商务巨头阿里巴巴周二正式提交首次公开发行(IPO)招股说明书，让投资者得以更清楚地了解公司规模和成长情况，而且或将成就历史上规模最大的科技企业上市案。

阿里巴巴预计将筹资逾150亿美元，并且有望超过Facebook在2012年IPO中的筹资规模160亿美元。它将成为赴美国上市的最大的中国企业。

--美国3月贸易逆差缩窄，但不足以改变GDP数据下修之势

随着出口反弹，美国3月贸易逆差缩窄，但这或许并不足以阻止政府将第一季经济成长初值下修至萎缩。商务部周二表示，3月贸易逆差下降3.6%至404亿美元，基本符合分析师预期。经通胀调整后逆差从2月的498亿美元降至494亿。

对中国的贸易逆差略有收窄，商品和服务出口增加9.6%，而进口仅上升1.6%。

--推特股票禁售期结束后遭遇抛售，股价重挫18%至历史新低

推特(Twitter)股价在狂乱交易中重挫18%至新低，公司市值缩水超过40亿美元，由于六个月的股票禁售期结束后，公司早期的投资者开始抛售股票。

该股在纽约证交所收报31.85美元，尾盘时一度跌至11月7日上市以来的最低水平。有超过1.3亿股公司股票换手，为过去50个交易日平均日成交量的10倍。

分析师表示，股价波动大于预期，说明投资者目前对推特的看法比较负面。

--中国央行：经济有望平稳运行，继续实施稳健货币政策保持适度流动性

中国央行周二晚间发布一季度货币政策执行报告称，未来一段时期中国经济有望保持平稳运行，将继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性。

央行并强调，将对货币政策进行适时适度预调微调，增强调控的预见性、针对性、有效性；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；大力发展直接融资，加快多层次资本市场建设，丰富融资工具和交易品种，增强服务中小企业的能力。

专家表示，虽然该报告措辞新意不多，但需结合此前中央政治局会议提法来看，即同样的政策基调下，内涵仍会根据形势进行调整。

--今年全球经济成长预估下修至3.4%--OECD报告

经济合作暨发展组织(OECD)表示，由于原先快速成长的发展中经济体脚步停顿，发达经济体必须负起推动复苏责任，OECD同时调降全球成长展望。OECD指出，今年全球经济成长率料为3.4%，明年提高至3.9%。

在最新经济展望报告中，OECD下调对全球经济的增长率预估，11月时估计为3.6%。并表示，由于政府抑制信贷风险和控制产能过剩，2014年中国经济增长速度可能从去年的7.7%放缓至7.4%。预期美国本季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.9%，年底前将维持稳健成长步伐。

股市：

--美国股市周二全面下跌，收在日内低位，美国国际集团(AIG)获利令人失望，拉低金融股，推特下滑拖累科技股和网络股表现。交易商关注乌克兰局势发展，支持俄罗斯和支持乌克兰统一的两派互相指责对方分裂国家，令乌克兰进一步逼近战争的边缘。

道琼工业指数收低129.53点，或0.78%，至16,401.02点；标准普尔500指数收跌16.94点，或0.9%，至1,867.72点；Nasdaq指数收低57.296点，或1.38%，至4,080.759点。

--欧股全面下跌，只有葡萄牙股市逆势上涨，葡萄牙经济复苏的新迹象提振该国股市。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收低0.3%，至1,343.23点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下滑0.7%。

在1月底触及纪录高位9,794.05点的德国DAX指数下滑0.7%，报9,467.53点。英国富时100指数收跌0.35%，报6,798.56点；法国CAC-40指数下挫0.78%，报4,428.07点。

汇市：

--美元兑欧元跌至八周低位，因欧元区数据利好，且市场越发认为，乐观美国经济消息对美元的影响减弱。同时，乌克兰的紧张局势推动对日圆的避险需求。

欧元兑美元尾盘上扬0.39%，报1.393美元。美元兑日圆回落0.49%，报101.61日圆。美元兑瑞郎也下跌0.44%，报0.8739瑞郎。美元指数尾盘回落0.48%，报79.108。

债市：

--美国30年期公债和其他长期公债在清淡交投中上涨，在可能推动市场走势的美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦国会作证前，债市交投迟滞。30年期公债收益率触及3.371%的日内低位，在下午尾盘报3.3805%，价格上升17/32。稍早在海外市场小跌后，10年期公债价格在纽约交易时段上涨5/32，收益率报2.595%。

--欧元区部分较低评等公债收益率触及纪录低位，因投资者对葡萄牙无条件退出国际救助的计划表示欢迎，且相信欧洲央行未来将在一定程度上放缓货币政策。葡萄牙10年期公债收益率日内下跌4个基点，报3.60%。欧元区其他较疲弱国家的公债收益率也回落2-3个基点。10年期西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率分别触及2.93%、2.988%和2.739%的纪录低位。

油市：

--美国原油期货基本持平，在接近尾盘时缩减升幅，因交易商在原油周度库存报告公布前获利了结，而布兰特原油下跌，因利比亚恢复供应而承压。美国能源资料协会(EIA)将在周三发布报告。

美国原油上涨0.02美元，收报每桶99.50美元。布兰特原油下跌0.66美元，收报每桶107.06美元。

金属市场：

--金价下跌，回吐稍早的升幅，因为实货需求疲弱令投资者对前景持谨慎态度，但乌克兰紧张局势，美元走低和美股下滑提供支撑。

1943GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,307.51美元。COMEX-6月美国期金收跌70美分，报每盎司1,308.60美元。

--期镍反弹，之前两日下跌，因对俄罗斯和印尼的供应担忧持续，且不锈钢买家入市也点燃涨势。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍攀升至18,595美元日内高位，之后收高1.3%，报18,500美元。LME三个月期铜基本收平，报每吨6,717美元。英国市场重开，周一因假休市。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王冠中)

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