《路透早报》--5月8日

图中为美国纽交所内的工作人员，摄于2014年5月7日。 REUTERS/Brendan McDermid

经济数据：

--中国海关公布4月进出口贸易数据

--香港公布4月底止外汇储备资产

--澳洲4月就业数据

--德国3月工业生产

--英国4月Halifax房价指数

--加拿大4月房屋开工年率

--加拿大3月新屋价格

--美国5月3日当周初请失业金人数

重大事件及官员讲话：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦在参议院预算委员会就经济展望提供证词

--美国财政部主管恐怖主义金融的助理部长格拉泽(Daniel Glaser)在众议院外交事务委员会就“俄罗斯破坏乌克兰的稳定”提供证词

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就货币政策讲话

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在“美国青年一代的资产负债表：美国梦面临危机？”研究座谈会上致欢迎词

--欧洲央行管委会会议，此后发布利率决议、召开新闻发布会

--英国央行宣布利率决议

以下为欧美市场时段(5月7日下午5:00至5月8日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--叶伦在美国国会听证会上，首度评论楼市和地缘政治风险

美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，楼市下滑以及地缘政治紧张局势有可能损害美国经济，美联储对此密切关注。她重申，称就业市场存在“大量闲置产能”，因此经济仍需要大力支持。

她在利率前景方面没有提供什么新线索，却破天荒地概述了美国经济复苏所面临的风险。她将地缘政治紧张局势称为“突出的风险”，表明美联储担心乌克兰冲突可能拖累美国经济；同时她对房地产市场的评估暗示该行业下滑亦让人严重担忧。整体来说，她的证词陈述，强调了美联储在较长时间内维持指标利率在近零水准的承诺。

金融市场对叶伦证词的反应相对平静，美股标普500指数午后初段略上扬。美国公债价格上涨，期货市场显示交易商对联储首次加息的预期从2015年6月推后到当年7月。

--美国第一季非农生产率受严寒天气打压下滑，但趋势持稳

由于严寒天气影响生产，美国第一季非农生产率环比年率下滑幅度为一年来最大，导致与劳动力相关的生产成本跳涨。分析师认为，生产率下降是暂时现象，美联储可能不会理会劳动力成本的急升。

劳工部公布，第一季生产率环比年率为下滑1.7%，为2013年第一季以来最大降幅，逊于去年第四季的成长2.3%，也不及分析师预期的仅下滑1.0%。

* 其他数据：

美国数据：3月消费者信贷增加175.3亿美元，预估为增长157.5亿美元

--日本经济财政大臣称经济成长情况明显改善

日本经济财政大臣甘利明表示，日本经济正在重拾信心，经济增速已明显改善，尤其是在劳工市场上，这要归功于政策改革。

“经济成长导致劳工市场大幅改善。我们看到薪资增长势头增强，这种情况在最近几年都没有看到过，”甘利明在伦敦讲话时表示。甘利明还表示，日本将争取在2020年前实现基础财政收支平衡。

--汇丰控股第一季税前获利下降20%，客户活动仍低迷

汇丰控股公布第一季获利较上年同期下降20%至68亿美元，因投资银行业务的营收下滑，而且去年的获利是受到资产出售的提振。

汇丰是欧洲地区最大的银行，但该行三分之二的获利都在亚洲取得。银行称4月份的客户活动依然低迷。

汇丰称第一季税前获利为68亿美元，低于上年同期的84亿美元，略高于公司调查的13位分析师给出的66亿美元预估均值。

--总理英拉被判违宪下台，泰国恐沦为“亚洲病夫”

泰国商务部长Niwatthamrong Boonsongphaisan被任命为新总理，取代周三被宪法法庭裁定违宪的英拉，同时还有几位部长也被要求同英拉一起下台。泰国计划在7月20日重新举行大选。泰国股市收低0.1%，削减泰国宪法法院判决前录得的大部分跌幅。当时市场担心整个内阁下台，从而形成政治真空。泰铢在判决后小升，跟随大部分新兴亚币的涨势。分析师和投资者谨慎看待泰国金融市场，目前尚未有政治局势稳定下来的迹象。

股市：

--美国股市道指和标准普尔500指数周三上涨，因美联储主席叶伦暗示将继续支撑经济，但Nasdaq指数连跌第二日，因动能股被抛售。

在Nasdaq市场，雅虎重挫6.6%，报34.07美元，之前阿里巴巴提交首次公开发行(IPO)的文件显示，公司估值远低于分析师一致预估。

道琼工业指数收高117.52点，或0.72%，至16,518.54点；标准普尔500指数收涨10.49点，或0.56%，至1,878.21点；Nasdaq指数收低13.09点，或0.32%，至4,067.67点。

--欧股微幅上涨，因正面的企业获利消息带来的提振，略超过菲亚特下跌带来的拖累。投资者质疑菲亚特提出的新业务计划。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,344.65点，稍早跌至1,337.75点，此为4月底来最低。

英国富时100指数收跌0.03%，报6,796.44点；德国DAX指数收涨0.57%，报9,521.30点；法国CAC-40指数收升0.41%，报4,446.44点。

汇市：

--美元普涨，因投资者认为，美元的负面人气基本已被市场消化，随开始出脱美元空头头寸。叶伦证词也扶助美元扩大涨幅。

欧元兑美元尾盘回落0.09%，报1.3915美元。美元兑日圆尾盘上扬0.15%，报101.825美元。美元兑瑞郎上扬0.2%，报0.876瑞郎。欧元兑美元也走软，因在欧洲央行周四举行政策会议前，市场有些犹豫不决。

债市：

--美国公债价格上扬，因叶伦表示，美国经济正在复苏，但仍需美联储宽松货币政策的支持。和其他多数年期的公债一道，10年期公债扭转早盘的颓势，在纽约市场下午的交易中上扬3/32，收益率报2.588%。

但美国30年期公债收益率周三攀升至3.395%，价格回落3/32。

--欧元区公债收益率小涨，之前俄罗斯总统普京的讲话看似为解决该国与西方国家在乌克兰问题上僵局提供了可能，且德国五年期公债标售需求寥寥。

德债收益率攀升1.5个基点，报1.475%，脱离稍早触及的11个月低位1.44%。欧元区其他公债收益率上扬1-3个基点，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率从纪录低位反弹。

油市：

--美国和布兰特原油上涨超过1美元，因上周美国原油库存意外减少，支持美国原油期货，且利比亚紧张局势升级，推高布兰特原油期货。

美国原油收高1.27美元，报每桶100.77美元。布兰特原油收升1.07美元，报每桶108.13美元。

美国汽油期货收高逾3美分，报每加仑2.9182美元，也支撑全球油价。

金属市场：

--金价下挫约1.5%，因投资者对地缘政治忧虑引发的金价近涨势获利了结，之前俄罗斯总统普京呼吁乌克兰分离主义者推迟公投，且表示正从乌俄边境撤走俄罗斯军队。

1907GMT，现货金下跌1.4%，报每盎司1,289.39美元。COMEX-6月美国期金跌19.70美元，报每盎司1,288.90美元。

--期镍价格升向15个月高位，因担忧印尼实施矿石出口禁令后供应收紧，且担心政治紧张局势将限制俄罗斯的供应。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍盘中攀升至每吨18,700美元的日内高位，接近4月28日所及18,715美元的15个月高点，之后期镍缩减涨幅，收涨0.8%，报每吨18,650美元。

LME期铜收挫0.9%，报每吨6,655美元，因最大消费国中国的需求不确定。(完)

(整理 孙茉莉; 审校 王冠中)

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