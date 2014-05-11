《路透早报》--5月12日

经济数据：

--日本3月经常帐、4月银行放贷

--澳洲4月NAB企业现况指数和企业信心指数

--日本4月服务业景气判断指数

--瑞士3月零售销售

--美国4月联邦预算

--新西兰4月食品价格指数

--英国零售业联盟(BRC)4月同店销售

重大事件及官员讲话：

--美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在费城联储主办的“改造老社区：连接增长和机遇”大会上致开幕词

--第42届经济学大会--迈向欧洲银行业联盟：评估状况(至5月13日)。发言嘉宾包括欧洲央行管委诺沃特尼、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等

--澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis在汤森路透第二届澳洲监管峰会上讲话

以下为全球市场(5月9日下午5:00至5月12日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--美联储官员称一段时期内还无法判断经济是否真正走强

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美国经济应会在第二季加速成长，环比年率增幅料达到甚至超过3%，但这种增长能否持续，一段时间内可能还不明朗。他还表示，预计美国联邦储备委员会(美联储)会在10月或12月会议上结束购债计划，并开始在明年下半年上调利率。

--美国3月趸售库存大幅上扬，或将减缓第一季GDP下修幅度

美国3月趸售(批发)库存大幅上扬，可能使第一季经济成长数据下修的幅度减缓，但仍不足以避免经济陷入负成长。美国商务部公布，3月趸售库存较上月增加1.1%，2月上修为增长0.7%。GDP报告显示，美国第一季经济环比年率为成长0.1%，但之后公布的贸易、建筑支出和工厂库存等数据，令分析师预期本月稍后的GDP修正数据可能下修至萎缩。

另外，加拿大统计局公布报告显示，4月就业岗位减少2.89万个，显示出劳动市场的全面颓势。加拿大劳动市场呈现迟滞景况，就业增长速度较美国缓慢。报告显示，经济成长未达到第二季预期应有的速度，且企业信心仍脆弱。这强化了加拿大央行在2015年下半年前不太可能升息的看法。

--乌克兰东部分离势力宣布在自治公投中完胜

乌克兰东部地区的亲俄分离势力宣布在周日的自治公投中大获全胜，公投组织者称，近90%的选民投票支持自治。在投票即将结束前，一位分离势力领导人表示，该地区将在公投后组建自己的国家机构和军队，正式形成分离。另一位领导人称，投票表明东部地区希望自己决定自己的命运，是留在乌克兰、自治，还是成为俄罗斯的一部分。

--外管局称今年汇率趋向合理均衡，须防范跨境资本冲击风险

中国国家外汇管理局称，今年人民币汇率继续趋向合理均衡水平，一旦市场预期发生变化，也可能引起跨境资金流动阶段性波动，促进国际收支基本平衡、防范跨境资本冲击风险仍是主要政策方向。刊登在外管局网站上的《国家外汇管理局年报2013》表示，2014年经常项目顺差与国内生产总值(GDP)之比有望保持在国际公认的合理范围之内，资本和金融项下总体将呈现震荡走势。

--美国财长将在访华期间向中国施压，要求推进人民币改革

美国财长杰克卢表示，他将向中国官员施压，要求允许市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大作用，并表示近几个月中国的汇率改革“有所倒退”。杰克卢周日启程前往北京，他在接受彭博访问时表示，中国已在汇率政策改变方面取得了一定的进展，但需加大改革力度，使市场在决定人民币汇率的过程中发挥更大的作用。

--京东IPO价格预计介于16-18美元，公司估值可达246亿美元

中国第二大电商企业京东(JD.com)称，预计其美国存托股份(ADS)的首次公开发行价格为每股16-18美元，公司估值最高可达246亿美元。京东称，按价格区间高端，发行9,370万份ADS预计将筹资约16.9亿美元。京东将在IPO中发行6,900万股ADS，余下部分将卖给股东。

股市:

--美国股市道指收在纪录高位，受国际商业机器(IBM)提振，且高增长动能股反弹，扶助三大指数全面攀升。道琼工业指数收高32.37点，或0.2%，至16,583.34点；标准普尔500指数收涨2.85点，或0.15%，至1,878.48点；Nasdaq指数收升20.374点，或0.5%，至4,071.869点。本周，道指升0.4%，标准普尔500指数跌0.1%，Nasdaq指数下跌1.3%。

--欧洲股市回落，因西班牙电信公司Telefonica的季报令人失望，打压市场人气，令欧股在上日攀升后回落。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收低0.3%，报1,355.40点。英国富时100指数收跌0.36%，报6,814.57点；德国DAX指数收低0.27%，报9,581.45点；法国CAC-40指数收低0.66%，报4,477.28点。

汇市:

--欧元兑美元连续第二日走低，延续从两半年高位回落的颓势，因欧洲央行总裁德拉吉周四暗示，可能推出更多货币刺激举措，在他能力范围内给予欧元强势最重的一击。欧元兑美元回落0.67%，报1.3747美元，较周四触及的高位低逾2美分，为一个月最低。本周，欧元/美元累计回落0.89%。美元兑一篮子货币触及一周高位，从周四触及的20个月低位反弹。美元兑日圆小涨0.12%，报101.77日圆，但仍接近周三触及的三周低位。美元兑瑞郎触及一周高位，今日上扬0.82%，报0.8873瑞郎。

债市:

--美国公债涨跌互见，30年期公债跌势继续拖累市场。上日进行的160亿美元30年期公债标售得标收益率意外高企，拖累同年期公债走低，今日跌势依旧。30年期公债收益率报3.47%，价格回落23/32。其他年期公债多数几无变动或持平。10年期公债收益率报2.6179%，价格下跌4/32。

--意大利和西班牙公债收益率降至纪录低位，因在欧洲央行表示可能在下月推出新的刺激计划后，较低评级的欧债全面上涨。意大利和西班牙公债收益率触及纪录低位，分别报2.90%和2.87%，之后价格缩减升幅，交易商说，因投资者在周末前轧平头寸。爱尔兰10年期公债收益率降至2.65%，低于可比英债，为2008年来首次。

油市:

--美国原油期货小跌，盘中在区间内交投，因美国原油库存减少带来的支撑和技术性卖出对价格升幅的限制势均力敌，而布兰特原油下跌，交易商静观乌克兰危机的发展。美国原油下跌0.27美元，收报每桶99.99美元，本周小幅上升0.24%。布兰特原油期货下挫0.15美元，收报每桶107.89美元，本周下跌约0.5%。

金属市场:

--金价下跌，连续第二周下滑，因美元大涨引发黄金卖盘，且分析师预期美联储可能明年升息。1746GMT，现货金下跌0.1%，报每盎司1,287.38美元。COMEX-6月美国期金跌0.10美元，收报每盎司1,287.60美元。本周，金价下挫1%。

--期镍价格触及逾两年来最高，因对供应不足的忧虑挥之不去，巴西淡水河谷暂停在新喀里多尼亚的镍矿的营运，令忧虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍急升6%，至每吨20,500美元的日内高位，此为2012年2月来最高水平。之后缩减升幅，期镍收报每吨19,905美元，周四收报19,400美元。LME三个月期铜收报每吨6,745美元，周四收报6,729美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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