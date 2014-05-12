《路透早报》--5月13日

图为纽约证交所内的交易员们，5月12日美股道指和标普500指数触及纪录最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。 REUTERS/Brendan McDermid

<今日看点>

经济数据：

--中国国家统计局公布4月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资，及房地产投资和销售情况月度报告

--澳洲第一季房价指数、3月房屋融资

--德国4月趸售(批发)物价指数

--法国3月经常帐收支

--意大利4月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)

--德国5月ZEW经济景气判断指数和现况指数

--美国4月NFIB小企业信心指数、美国一周ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售

--美国4月进出口价格、4月零售销售、3月企业库存

--韩国4月出口和进口物价、4月失业率

--新西兰第一季零售销售

重大事件及官员讲话：

--美国财政部长杰克卢访问中国(至5月13日)

--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望讲话

--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在主题为“危机后监管的实施和影响”的信贷市场研讨会上致欢迎词

--欧洲央行执委劳滕施莱格在她告别德国央行的活动上发表讲话

--澳洲国库部长霍基在众议院发布2014-15财年预算案

以下为欧美市场时段(5月12日下午5:00至5月13日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--乌东部公投后反叛势力要求入俄，但未获俄方支持

乌克兰东部亲俄势力领袖周一呼吁当地入俄，不过俄罗斯不支持其并入俄罗斯的要求。顿涅茨克及卢甘斯克的一些官员表示，他们可能就入俄举行第二次公投，就像克里米亚举行过的那样。顿涅茨克与卢甘斯克共计有650万人口，占乌克兰工业生产的约三分之一，将成为自20多年前南斯拉夫、捷克斯洛伐克和苏联解体以来最大的自行宣布独立的国家。

与克里米亚的情形不同，莫斯科方面并未承认这两个地区从乌克兰独立出来，并且没有就是否会同意接纳其入俄表态。但莫斯科周一明确暗示，倾向于利用公投结果向乌克兰政府进一步施压，迫使其承认东部反政府分子成为合法的谈判方。

--欧洲央行副总裁称，中期通胀预估将是政策行动关键因素

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，下个月欧洲央行决定是否需要采取新的政策行动时，中期通胀前景将是关键因素。“在见过近期偏低的每月通胀数据后，我们必须进一步确知中期通胀走向前景会如何。这将是管理委员会决定的主要条件，”冈斯坦西欧在一场金融联盟会议场边向记者表示。他指出，欧洲央行正在考虑一系列可能的措施，但拒绝就央行在6月会议上可能采取何种行动作出推测。

另外，欧洲央行管委诺沃特尼表示，单凭降息可能不足以对抗欧元区长期持续的低通胀。

--中国石油启动出售总资产逾800亿元的天然气管道资产计划

继去年减持西部管道资产权益后，中国最大石油及天然气生产商--中国石油再度启动出售总资产逾800亿元人民币的东部天然气管道资产计划。中石油在提交给香港联交所声明中称，拟在上海市浦东新区注册成立一间名为“中石油东部管道有限公司”的全资子公司，注册资本为100亿元人民币，随后将所持东部管道公司100%股权通过产权交易所挂牌转让。转让后，公司将不再持有东部管道公司的股权。

--出口民调显示，印度人民党联盟有望赢得选举

四项出口民调周一显示，莫迪(NarendraModi)料将成为印度下任总理，其领导的印度人民党(BJP)及友党将在本次大选赢得多数席次。但印度选举结果通常很难预测，选举前的民调和选举后的出口民调以往记录都不太可靠。大选计票结果将在周五公布。

<市场摘要>

股市:

--美国股市道指和标普500指数周一触及纪录最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。小型股Russell2000指数攀升2.4%，为3月初来最大单日百分比升幅。道琼工业指数收高112.13点，或0.68%，至16,695.47点，此为纪录最高收位，盘中触及16,704.84点纪录高位。标准普尔500指数收涨18.17点，或0.97%，至1,896.65点，也创纪录最高收位。Nasdaq指数收升71.99点，或1.77%，至4,143.859点。

--欧洲股市触及六年高位，受助于意大利企业季报强劲，包括该国最大的银行意大利裕信银行，且企业并购活动也提振市场。欧洲央行管委诺沃特尼讲话后，投资者重新臆测欧洲央行将推出货币刺激政策，市场人气受到进一步支撑。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数升0.7%，收报1,364.48点，稍早触及2008年5月来最高的1,365.26点。欧元区绩优股Euro STOXX50指数上涨0.7%，收报3,206.97点。英国富时100指数收高0.55%，报6,851.75点；德国DAX指数收涨1.26%，报9,702.46点；法国CAC-40指数收升0.37%，报4,493.65点。

汇市:

--欧元兑美元基本持稳，兑日圆走强，乌克兰东部亲俄反叛势力宣布在周末举行的自治公投中获胜，导致乌克兰紧张局势进一步升级，但市场不为所动。但欧元兑英镑走软，跌至16个月低位，因市场对欧洲央行将放宽货币政策的预期不断升温，与此同时，英国央行正准备升息。

欧元兑英镑盘中触及2013年1月以来最低0.8143英镑。英镑兑美元上扬0.10%，报1.6867美元。欧元兑美元持稳在1.3757美元，上周从两年半高位1.3995美元回落。欧元兑日圆小涨0.30%，报140.54日圆，从上周五触及的两个月低位139.84日圆反弹。美元兑日圆升0.30%，报102.16日圆。

债市:

--美国公债价格下跌，包括零售销售和通胀报告等大量数据将在本周公布，投资者将从中寻找经济走强的迹象，且留意物价压力是否从远低于美联储目标的水平攀升。指标10年期公债价格下跌10/32，收益率报2.67%，为5月2日来最高，且高于周五尾盘的2.62%。30年期公债价格跌18/32，收益率报3.50%，为4月30日来最高，且高于周五尾盘的3.47%。

--爱尔兰公债收益率接近纪录低位，和可比美债收益率只差毫厘，且势将因本周预期穆迪将上调爱尔兰评等的刺激而进一步下跌。爱尔兰10年期公债收益率表现好于区内其他二线公债，在早盘时一度下滑2个基点，触及2.66%，之后收报2.67%。10年期西班牙和意大利公债收益率分别上涨4个基点和2个基点，触及2.94%和2.97%。10年期希腊和葡萄牙公债收益率分别升10个基点和5个基点，报6.21%和3.59%。

油市:

--国际原油期货上扬，因乌克兰的紧张局势促使欧盟扩大对俄制裁，而俄罗斯重申可能中断对乌克兰的天然气供应。沙特表示，如果俄乌间的紧张关系导致市场出现石油供应短缺，将弥补因此出现的供应缺口，给投资者吃了颗定心丸，从而限制了油市涨幅。布兰特原油期货收涨0.52美元，报每桶108.41美元。美国原油期货上扬0.60美元，收报每桶100.59美元。

金属市场:

--金价上涨，分析师说因乌克兰紧张局势升级引发一些避险买盘，但缺乏强劲的实货需求可能令金价承压。金价一度升穿每盎司1,300美元，不过未能守住该关键支撑位，且美股上涨，标普500指数距离纪录高位不到1%，限制了金价的涨幅。

1950GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,295.95美元，稍早触及1,303.80美元的高位。COMEX-6月期金升8.20美元，收报每盎司1,295.80,美元，汤森路透数据显示，成交量较30日均值多大约10%。

--期镍跳涨8%，年内迄今累计攀升50%，因西方国家威胁将加大对全球最大镍生产国俄罗斯的制裁，进一步加剧了印尼政府宣布矿石出口禁后引发的供应忧虑。期铜触及两个月高位，因最大铜消费国中国上周五承诺，将推进全面的资本市场改革，且对全球交易所铜库存不断减少的担忧与日俱增。

LME三个月期镍盘中在电子交易平台触及2012年2月以来最高21,468美元，较上周五收盘攀升近8%，收盘时的买入价报每吨20,900美元。三个月期铜盘中升至3月7日以来最高6,895美元，收涨2%，报每吨6,879美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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