《路透早报》--5月14日

经济数据：

--德国4月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值

--法国4月HICP终值

--英国4月请领失业金人数、截至3月三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

--欧元区3月工业生产

--瑞士5月ZEW投资者信心指数

--美国一周抵押贷款市场指数和再融资指数

--新西兰4月采购经理人指数(PMI)

--美国4月生产者物价指数(PPI)

重大事件及官员讲话：

--欧洲复兴开发银行2014年会和商业论坛(至5月15日)

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许讲话

以下为欧美市场时段(5月13日下午5:00至5月14日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--消息称德国央行准备支持欧洲央行必要时采取行动

两位消息人士称，德国央行愿意支持欧洲央行在必要时采取政策行动，这并非新闻。决策层正检视所有相关数据，对2016年的通胀预测很重要，但不是唯一具有决定性的数据。

稍早华尔街日报引述知情人士称，德国央行愿意支持欧洲央行下月采取一系列的刺激措施，包括对银行存款实施负利率，以及必要时购买打包银行贷款以提振通胀。

--美国4月零售销售增长放缓，但无碍成长前景

美国4月零售销售在前两个月强劲增长后增速大幅放缓，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。“消费者在寒冬过后大举采购了一番，现稍作喘息，但在今年剩余时间，消费者支出仍可能继续强劲增长，”Comerica的首席分析师Robert Dye表示。

商务部公布的数据显示，4月零售销售仅小增0.1%，受累于家具店、电子和家用电器商店，餐馆和酒吧，以及线上零售商销售减少。数据公布后，美国公债价格上扬，美元指数走高。美国股市小涨，道指和标普500指数均攀升至纪录高位。

--乌克兰政府军遇袭七人丧生，俄罗斯针对美国制裁展开报复

乌克兰政府军周二遭到亲俄分离主义分子的伏击，有七人被打死，为政府派兵镇压东部叛乱以来单次冲突中死亡人数最多的一次。随着叛乱活动愈演愈烈，且俄罗斯吞并克里米亚，东西方关系受到严重影响，莫斯科也通过打击航天项目对美国的制裁展开报复，包括拒绝延长国际空间站的使用寿命。空间站项目曾是冷战结束后东西方合作的典范。

--德国5月投资者信心降至2013年1月以来最低

德国经济智库ZEW公布，5月德国分析师和投资者信心连续五个月下滑，降到了约一年半以来的最低点，但现况指数略有改善。5月ZEW经济景气判断指数跌至33.1，低于路透调查预估中值41.0，甚至低于最低预估值37.1。但现况指数从4月的59.5升至62.1，高于路透调查预估的60.5。

ZEW经济学家MichaelSchroeder称，分析师预计欧元会贬值且物价会上涨，从而缓轻对于消费者物价涨幅远低于欧洲央行(ECB)目标的担忧。

--新西兰金融面临楼市强劲和中国成长放缓的风险--央行报告

新西兰央行表示，楼市强劲，偏远地区债务增加，以及中国成长大幅放缓是该国金融系统面临的重大风险之一，但收紧银行借贷规定正帮助降低风险，需要保持一段时间。新西兰央行在半年度金融稳定报告中指出，由于需求不断增长，而供应短缺，且利率处于低位，导致某些地区的房价过高，这使家庭负债增加，应对风险的能力下降。

--企业面消息：

消息人士透露，法国巴黎银行正在与美国有关当局商议，通过支付逾30亿美元，了结有关该行是否违反美国对伊朗、苏丹等国家制裁行动的调查。消息人士表示，作为解决方案的一部分，检控方还要求巴黎银行承认对其提出的刑事指控。

中国银行宣布，董事会批准其在分别在境内外非公开发行优先股，拟筹资高至1,000亿元人民币。声明称，境内优先股的计划融资规模不超过600亿元，在境外发行的规模则不超过400亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本，提高资本充足率。

股市:

--美国股市道指和标普500指数周二刷新纪录高位，但Nasdaq指数走低，受思科下挫拖累。标普500指数在早盘首次短暂升至1,900点以上，但很快回吐部份涨幅，小盘股Russell2000指数下滑1.1%。道琼工业指数收涨19.97点，或0.12%，至16,715.44点，连续第三日触及纪录最高收位，且在盘中创下纪录高点16,735.51点。

标准普尔500指数仅收高0.80点，或0.04%，至1,897.45点，连续第二日创下纪录最高收位，该指数也在盘中触及1,902.17点的纪录高位。Nasdaq指数下跌13.694点，或0.33%，至4,130.165点。

--欧洲股市收高，部分指标股指触及多年高位，之前空中客车和德国钢铁生产企业蒂森克虏伯等大型企业发布的业绩强劲。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数升0.3%，收报1,368.75点，稍早触及2008年5月来最高的1,369.04点。

英国富时100指数收高0.31%，报6,873.08点，盘中创下14年新高。法国CAC-40指数收升0.25%，报4,505.02点，今日触及近六年高位。德国DAX指数收涨0.54%，报9,754.43点。

汇市:

--欧元兑美元跌至一个月低点，德国公布的投资人信心数据大幅下滑，最初引发对欧元的卖压，盘中欧元卖压时有加重。欧元兑美元跌穿1.3700美元的关键技术支撑位，至接近日低1.3688美元，当日下滑0.45%。欧元一举跌破自11月的约1.33美元升至上周触及的两年半高位升势的38.2%的费波纳奇回档位。

欧元兑英镑挫至16个月低点0.8135英镑，下跌超过0.20%。英国央行早至今年稍晚升息的前景提振英镑。美元兑日圆从稍早触及的一周高位回落，尾盘升0.15%，报102.27日圆。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前美国公布的4月零售销售数据低于预估，但不会改变经济成长将在本季加速的预期。指标10年期公债价格升13/32，收益率报2.62%，周一尾盘报2.66%，在约2.60%附近是技术阻力位。30年期公债价格大涨27/32，收益率报3.45%，周一尾盘报3.49%。

--较低评级的欧元区收益率跌回向纪录低位，因一系列公债标售得到强劲需求，投资人预计欧洲央行将进一步放宽政策。西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率降至略高于上周所及的纪录低位，希腊公债表现例外，其收益率上升16个基点，至6.42%。德国10年期公债收益率跌4个基点，至50周低位1.42%。

油市:

--美国原油期货上涨逾1美元至两周高位，因交易商预计周度原油库存报告将显示上周库欣的原油库存将骤降至纪录新低位。布兰特原油上涨，因美国原油和汽油期货走强带来的提振盖过了利比亚供应增长前景造成的拖累。

美国原油期货上涨1.11美元，结算价报每桶101.70美元，此为4月29日来最高结算价，也是美国原油期货近三周来首次收在50日移动均线之上，该合约之前一直难以突破这一关键技术水平。6月布兰特原油也触及两周高位，上涨0.83美元，结算价报每桶109.24美元。6月合约将在周四到期。

金属市场:

--铂金和钯金各上涨1%，因对供应的忧虑挥之不去，在周末有四名南非矿工被杀后，当局派出更多警察到达近期一直处于罢工状态的铂金带，保护矿工。不过，金价下滑0.1%，投资者消化美国4月零售销售增长放缓的消息，但该数据没有改变对本季美国经济增长加速的观点。美股创纪录新高令金价承压。

1926GMT，现货铂金攀升1.1%，报每盎司1,448.25美元。现货钯金涨1.2%，报每盎司812.40美元。现货金下跌0.1%，报每盎司1,293.70美元。COMEX-6月期金跌1美元，收报每盎司1,294.80美元。

--期镍一度触及27个月新高，而期铜下滑，因此前中国公布的数据显示全球最大的金属消费国经济活动疲弱。期镍在平盘上下展开拉锯，因交易商寻求再度评估波动的市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍最多下跌1.7%，至20,550美元日低，之前升至2012年2月来最高的21,625美元；收高0.48%，报21,000美元。

LME期铜收低0.49%，报6,845美元，周一触及两个月高位6,895美元。铜价跌势温和，因受到中国当地供应紧张的迹象支撑。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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