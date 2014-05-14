《路透早报》--5月15日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
<今日看点>
经济数据：
--日本第一季国内生产总值(GDP)、4月消费者信心指数
--法国、德国、意大利、欧元区第一季GDP初值
--瑞士4月生产者/进口物价
--欧元区4月通胀率终值
--美国4月消费者物价指数(CPI)、一周初请失业金人数、3月资本流动数据、4月工业生产
--美国5月纽约联邦储备银行制造业指数、5月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、5月费城联邦储备银行制造业指数、4月克利夫兰联邦储备银行CPI
--加拿大3月制造业销售
重大事件及官员讲话：
--美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的“填补空白：小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词
--美国财政部长杰克卢在乔治城大学毕业典礼上发表演说
--美联储主席叶伦在全国小型企业周活动上讲话
--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”
--瑞典央行总裁英韦斯就“全球流动性监管、监督和风险管理”讲话
--2014年亚欧经济论坛(至5月16日)，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上讲话
--日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话，主题为“战胜通缩”
以下为欧美市场时段(5月14日下午5:00至5月15日早上7:00)重大新闻与市场摘要：
<重大数据或新闻>
--英国央行下调失业预估，但并不急于加息--季度报告
英国央行周三发布最新季度经济预估，表示仍不急于上调利率。这表明英国央行仍可能会在一年左右之后加息。英国央行下调对未来两年失业率的预估，但经济增长和通胀预估大致维持不变，对于升息时间的预估也基本没有变化。英国央行预估未来两年通胀仍将略低于2%目标，假定前提为明年第二季升息，时间点接近全国大选。
英国央行总裁卡尼表示，经济开始恢复正常，货币政策委员会(MPC)预测，企业投资、实质工资上涨及生产力增长将支撑经济持续扩张。他还称，不想证实某些市场利率看法是否正确，在经济恢复至足够正常时会调整利率。
--美国4月PPI增幅创一年半最大，显示通胀压力上升
美国生产者物价指数4月录得一年半来最大增幅，因食品价格上涨，这可能暗示通胀压力或在上升。劳工部周三称，4月生产者物价指数(PPI)增长0.6%，为2012年9月以来最大增幅。3月增幅与4月相当。分析师认为，4月PPI的增势表明物价压力可能在上升。他们原本预计仅增长0.2%。
--魏德曼称德国央行准备支持欧洲央行采取的必要行动
欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但不是所有在讨论的措施都是合适的，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。在被问及是否德国央行已同意量化宽松政策时，魏德曼表示，德国央行还没有同意任何措施。他指出，对欧洲央行采取任何权限内的行动持开放态度，但需要先评估数据。
欧洲央行执委莫尔许表示，欧央行准备好就下个月采取新的政策行动作出决定，暗示内部就一些措施达成某种程度共识。
--南非铂金矿罢工酿成暴力事件，警方誓要予以镇压
南非警察部长郑重宣布，对那些针对复工铂金矿工的暴力活动，将坚决予以镇压，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者。他称这些人是这场恐吓活动的幕后主使。这场南非迄今持续时间最长、损失最惨重的罢工，在最近几天演变成暴力事件，有四名矿工被打死，有越来越多的全球大型铂金厂商的工人想报到上班。此次罢工导致全球40%的铂金生产陷入停顿。
--企业面消息：
国际商业机器(IBM)公司称，随着公司在研发领域投资并剥离表现欠佳的资产，预计其硬件部门2015年将成长。
思科公布季度营收下滑5.5%至115亿美元，低于上年同期的122亿美元，但高于分析师预估的113.6亿美元；净利为22亿美元，低于上年同期的25亿美元。因营收降幅小于预期，该股盘后上涨。
中信泰富表示，正与淡马锡等战略伙伴洽谈认购新股，总金额逾300亿港元，约占配售总规模的一半。
腾讯控股宣布，今年首季净利按年升60%，大幅超越市场预期，受惠网络游戏业务稳健增长，以及出售文化中国股权的一次性收益。
<市场摘要>
股市:
--美国股市周三走低，道指和标普500指数从纪录高位回落，因小型股再度遭抛售，非必须消费品类股表现不佳。标普非必需消费品股指数急挫1.1%，是标普500指数中跌幅最大的板块。标普零售股指数也收跌1.1%。道琼工业指数收跌101.47点，或0.61%，至16,613.97点；标准普尔500指数收挫8.92点，或0.47%，至1,888.53点；Nasdaq指数下跌29.538点，或0.72%，至4,100.627点。
--欧洲股市升势止步，受疲弱的企业消息，特别是媒体企业业绩疲弱拖累。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收平，报1,368.38点，盘中稍早触及2008年5月来最高的1,369.22。英国富时100指数收高0.08%，报6,878.49点，法国CAC-40指数收低0.09%，报4,501.04点，德国DAX指数收平，报9,754.39点。
汇市:
--英镑兑欧元从16个月高位回落，兑美元触及一个月低点，此前英国央行表示没有短期内收紧货币政策的计划，令投资人意外。欧元兑美元守住小幅升势，兑日圆跌至六个半月低点，尽管急于控制本国货币强势的亚洲央行的稳定买盘扶助支撑欧元。
欧元兑美元升穿1.3700美元水准，但走势多次反复，纽约尾盘升0.07%，报1.3712美元。欧元兑英镑升0.40%，报0.8177英镑，从0.8126的16个月新低反弹。欧元兑日圆触及两个半月低点139.42日圆，跌0.45%。美元兑日圆跌0.41%，报101.83日圆。
债市:
--美国公债收益率降至六个月低点，跌穿近期交投区间，因市场预期欧洲央行将降息，引发全球固定收益资产升势。指标10年期公债收益率低见2.525%，为10月31日来最低，跌穿在约2.56%的阻力位。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报3.389%，周二尾盘报3.454%。
--意大利公债收益率重返纪录低点，因投资人预计欧洲央行将在下月采取新的刺激措施，带动了对意大利较长期新债销售的强劲需求。英国央行暗示不急于升息也巩固了借款成本全面下滑的势头，西班牙和爱尔兰公债收益率再度下探纪录低点，德国公债收益率也降至约一年最低水准。
意大利10年期公债收益率跌4个基点，报2.90%，重返上周的纪录低点2.90%。德国两年期公债收益率跌1个基点，报0.10%，为近六周以来最低。德国10年期公债收益率跌5个基点，报1.38%。
油市:
--全球原油价格攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少，汽油库存也下降，扶助推动布兰特和美国原油期货升至三周高位。6月布兰特原油期货连涨第二天，收高0.95美元，报每桶110.19美元，为4月24日以来最高收位。该合约周四到期，市场成交缩量，这可能是导致价格涨幅被放大的因素之一。
7月布兰特原油期货周五将成为近月合约，该合约今日上扬0.77美元，收报每桶109.31美元。美国原油期货收高0.67美元，报每桶102.37美元，为4月21日以来最高收位。纽约汽油期货攀升近4美分，收报每加仑2.9693美元，为本月最高结算价。
金属市场:
--钯金触及两年半高位，铂金系金属继续由主要生产国南非供应忧虑带动的猛涨走势，而金价受到对欧洲进一步实施刺激措施的预期带动走强。2042GMT，现货铂金升2.08%，报1,479.75美元，为1月初来表现最好的一天，盘中稍早触及两个半月高位1,483.50美元。现货钯金升至827.50美元的2011年8月来最高，纽约尾盘升1.5%，报825美元。
现货金升1%，报1,305.39美元。COMEX-6月期金升0.85%，收报每盎司1,305.9美元，今日涨幅为5月2日来最大。现货银升至19.97美元的一个月高位，消息称，有117年历史的伦敦银“定盘价”将从8月起停止发布，该“定盘价”是全球价格的基准。现货银尾盘升1.3%，报19.83美元。
--伦敦期镍下挫超过4%，因部分投资人认为期镍今年迄今猛涨约50%，已经全面消化了印尼供应问题。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下滑4.5%，收报每吨20,050美元，之前连升六个交易日，并在周二触及2012年2月以来高位21,625美元。LME三个月期铜收高1.1%，报6,920美元，稍早升至3月初来最高的6,940美元。(完)
(整理 王兴亚；审校 戴素萍)
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