《路透早报》--5月15日

<今日看点>

经济数据：

--日本第一季国内生产总值(GDP)、4月消费者信心指数

--法国、德国、意大利、欧元区第一季GDP初值

--瑞士4月生产者/进口物价

--欧元区4月通胀率终值

--美国4月消费者物价指数(CPI)、一周初请失业金人数、3月资本流动数据、4月工业生产

--美国5月纽约联邦储备银行制造业指数、5月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、5月费城联邦储备银行制造业指数、4月克利夫兰联邦储备银行CPI

--加拿大3月制造业销售

重大事件及官员讲话：

--美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利在纽约联储主办的“填补空白：小型企业信贷创新峰会”上致欢迎词

--美国财政部长杰克卢在乔治城大学毕业典礼上发表演说

--美联储主席叶伦在全国小型企业周活动上讲话

--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，主题为“欧洲经济和欧洲计划面临的挑战”

--瑞典央行总裁英韦斯就“全球流动性监管、监督和风险管理”讲话

--2014年亚欧经济论坛(至5月16日)，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在会上讲话

--日本央行总裁黑田东彦在哥伦比亚大学主办的研讨会上讲话，主题为“战胜通缩”

以下为欧美市场时段(5月14日下午5:00至5月15日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--英国央行下调失业预估，但并不急于加息--季度报告

英国央行周三发布最新季度经济预估，表示仍不急于上调利率。这表明英国央行仍可能会在一年左右之后加息。英国央行下调对未来两年失业率的预估，但经济增长和通胀预估大致维持不变，对于升息时间的预估也基本没有变化。英国央行预估未来两年通胀仍将略低于2%目标，假定前提为明年第二季升息，时间点接近全国大选。

英国央行总裁卡尼表示，经济开始恢复正常，货币政策委员会(MPC)预测，企业投资、实质工资上涨及生产力增长将支撑经济持续扩张。他还称，不想证实某些市场利率看法是否正确，在经济恢复至足够正常时会调整利率。

--美国4月PPI增幅创一年半最大，显示通胀压力上升

美国生产者物价指数4月录得一年半来最大增幅，因食品价格上涨，这可能暗示通胀压力或在上升。劳工部周三称，4月生产者物价指数(PPI)增长0.6%，为2012年9月以来最大增幅。3月增幅与4月相当。分析师认为，4月PPI的增势表明物价压力可能在上升。他们原本预计仅增长0.2%。

--魏德曼称德国央行准备支持欧洲央行采取的必要行动

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼表示，如果欧洲央行有必要采取政策行动，德国央行也准备行动，但不是所有在讨论的措施都是合适的，量化宽松政策可能不适合应对欧元区低通胀的问题。在被问及是否德国央行已同意量化宽松政策时，魏德曼表示，德国央行还没有同意任何措施。他指出，对欧洲央行采取任何权限内的行动持开放态度，但需要先评估数据。

欧洲央行执委莫尔许表示，欧央行准备好就下个月采取新的政策行动作出决定，暗示内部就一些措施达成某种程度共识。

--南非铂金矿罢工酿成暴力事件，警方誓要予以镇压

南非警察部长郑重宣布，对那些针对复工铂金矿工的暴力活动，将坚决予以镇压，并将在”数小时内“逮捕一些罢工者。他称这些人是这场恐吓活动的幕后主使。这场南非迄今持续时间最长、损失最惨重的罢工，在最近几天演变成暴力事件，有四名矿工被打死，有越来越多的全球大型铂金厂商的工人想报到上班。此次罢工导致全球40%的铂金生产陷入停顿。

--企业面消息：

国际商业机器(IBM)公司称，随着公司在研发领域投资并剥离表现欠佳的资产，预计其硬件部门2015年将成长。

思科公布季度营收下滑5.5%至115亿美元，低于上年同期的122亿美元，但高于分析师预估的113.6亿美元；净利为22亿美元，低于上年同期的25亿美元。因营收降幅小于预期，该股盘后上涨。

中信泰富表示，正与淡马锡等战略伙伴洽谈认购新股，总金额逾300亿港元，约占配售总规模的一半。

腾讯控股宣布，今年首季净利按年升60%，大幅超越市场预期，受惠网络游戏业务稳健增长，以及出售文化中国股权的一次性收益。

<市场摘要>

股市:

--美国股市周三走低，道指和标普500指数从纪录高位回落，因小型股再度遭抛售，非必须消费品类股表现不佳。标普非必需消费品股指数急挫1.1%，是标普500指数中跌幅最大的板块。标普零售股指数也收跌1.1%。道琼工业指数收跌101.47点，或0.61%，至16,613.97点；标准普尔500指数收挫8.92点，或0.47%，至1,888.53点；Nasdaq指数下跌29.538点，或0.72%，至4,100.627点。

--欧洲股市升势止步，受疲弱的企业消息，特别是媒体企业业绩疲弱拖累。泛欧绩优股FTSEurofirst300指数收平，报1,368.38点，盘中稍早触及2008年5月来最高的1,369.22。英国富时100指数收高0.08%，报6,878.49点，法国CAC-40指数收低0.09%，报4,501.04点，德国DAX指数收平，报9,754.39点。

汇市:

--英镑兑欧元从16个月高位回落，兑美元触及一个月低点，此前英国央行表示没有短期内收紧货币政策的计划，令投资人意外。欧元兑美元守住小幅升势，兑日圆跌至六个半月低点，尽管急于控制本国货币强势的亚洲央行的稳定买盘扶助支撑欧元。

欧元兑美元升穿1.3700美元水准，但走势多次反复，纽约尾盘升0.07%，报1.3712美元。欧元兑英镑升0.40%，报0.8177英镑，从0.8126的16个月新低反弹。欧元兑日圆触及两个半月低点139.42日圆，跌0.45%。美元兑日圆跌0.41%，报101.83日圆。

债市:

--美国公债收益率降至六个月低点，跌穿近期交投区间，因市场预期欧洲央行将降息，引发全球固定收益资产升势。指标10年期公债收益率低见2.525%，为10月31日来最低，跌穿在约2.56%的阻力位。30年期公债价格大涨1-4/32，收益率报3.389%，周二尾盘报3.454%。

--意大利公债收益率重返纪录低点，因投资人预计欧洲央行将在下月采取新的刺激措施，带动了对意大利较长期新债销售的强劲需求。英国央行暗示不急于升息也巩固了借款成本全面下滑的势头，西班牙和爱尔兰公债收益率再度下探纪录低点，德国公债收益率也降至约一年最低水准。

意大利10年期公债收益率跌4个基点，报2.90%，重返上周的纪录低点2.90%。德国两年期公债收益率跌1个基点，报0.10%，为近六周以来最低。德国10年期公债收益率跌5个基点，报1.38%。

油市:

--全球原油价格攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少，汽油库存也下降，扶助推动布兰特和美国原油期货升至三周高位。6月布兰特原油期货连涨第二天，收高0.95美元，报每桶110.19美元，为4月24日以来最高收位。该合约周四到期，市场成交缩量，这可能是导致价格涨幅被放大的因素之一。

7月布兰特原油期货周五将成为近月合约，该合约今日上扬0.77美元，收报每桶109.31美元。美国原油期货收高0.67美元，报每桶102.37美元，为4月21日以来最高收位。纽约汽油期货攀升近4美分，收报每加仑2.9693美元，为本月最高结算价。

金属市场:

--钯金触及两年半高位，铂金系金属继续由主要生产国南非供应忧虑带动的猛涨走势，而金价受到对欧洲进一步实施刺激措施的预期带动走强。2042GMT，现货铂金升2.08%，报1,479.75美元，为1月初来表现最好的一天，盘中稍早触及两个半月高位1,483.50美元。现货钯金升至827.50美元的2011年8月来最高，纽约尾盘升1.5%，报825美元。

现货金升1%，报1,305.39美元。COMEX-6月期金升0.85%，收报每盎司1,305.9美元，今日涨幅为5月2日来最大。现货银升至19.97美元的一个月高位，消息称，有117年历史的伦敦银“定盘价”将从8月起停止发布，该“定盘价”是全球价格的基准。现货银尾盘升1.3%，报19.83美元。

--伦敦期镍下挫超过4%，因部分投资人认为期镍今年迄今猛涨约50%，已经全面消化了印尼供应问题。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍下滑4.5%，收报每吨20,050美元，之前连升六个交易日，并在周二触及2012年2月以来高位21,625美元。LME三个月期铜收高1.1%，报6,920美元，稍早升至3月初来最高的6,940美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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