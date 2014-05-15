《路透早报》--5月16日

<今日看点>

经济数据：

--中国4月FDI数据

--香港首季GDP及其他主要经济数据

--日本3月工业生产修正值

--法国第一季非农就业岗位

--意大利3月贸易收支

--欧元区3月贸易收支

--美国4月房屋开工年率和建筑许可年率

--美国路透/密西根大学消费者信心指数5月初值

--美国一周ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲

--欧洲央行执委科尔将在题为“确保经济转型过程中财政的可持续性”的会议上发表讲话

以下为欧美市场时段(5月15日下午5:00至5月16日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

<重大数据或新闻>

--美国初请失业金人数触及七年低点，4月CPI创十个月最大增幅

美国上周初请失业金人数触及七年低位，4月消费者物价也创十个月来最大增幅，表明美国经济愈发好转。5月纽约联储制造业活动以近四年最快速度扩张，但周四另一份报告显示，4月工业生产意外下降，给本来亮丽的增长境况蒙上少许阴霾。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，联储正试图令金融环境变得更宽松，并指出美国还有待进一步实现经济的健康发展，并承诺会继续作好份内的工作以促进经济复苏。

--欧元区第一季经济成长令人失望，欧央行压力加剧

欧元区经济第一季成长状况远不及预期，并且通胀率仍在低于1%的“危险区域”，这加剧了欧洲央行在6月会议上放宽货币政策的压力。

欧盟统计局公布，欧元区第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季上升0.2%，较上年同期上升0.9%，路透调查预估分别为上升0.4%和1.1%。统计局还公布，欧元区4月消费者物价调和指数(HICP)终值较前月上涨0.2%，较上年同期上升0.7%。

--越南反华暴乱导致多达21人死亡，中国谴责越南政府不作为

越南反华暴乱进一步扩散，一位医生周四称有多达21人死亡，一家大型外资钢铁项目也被纵火焚烧。越南中部河静省一家医院的医生表示，骚乱中有五名越南工人和其他16人死亡，这16人据称为华人。这是1979年中越边境冲突以来两国关系闹得最僵的一次。

--美欧达成共识，若乌克兰选举受干扰将对俄实施行业制裁

一位美国高级官员表示，美国与欧洲盟国已达成广泛共识，若莫斯科破坏本月稍晚的乌克兰选举，则将面临行业制裁。美国国务卿克里向一些主要欧盟国家外长简述了美国在对俄行业制裁方面的想法。制裁将覆盖包括矿业和天然气在内的俄罗斯最大行业。

--企业面消息：

全球最大零售商沃尔玛预计第二季度获利不及分析师预期，并且首季营收增幅为近五年来最小。该公司称，第一季获利下降5%，因严寒的冬季影响了在美国的可比销售。

华尔街日报引述消息人士称，瑞士信贷料将向美国当局认罪并支付近25亿美元罚金，以结束对其涉嫌帮助美国人逃税的调查。

<市场摘要>

股市:

--美国股市周四走低，道指录得一个月最大单日跌幅，因小型股跌势不改，且沃尔玛公布的业绩令人失望。三大股指连跌第二日，标普500指数e-mini期货成交放量，支撑了跌势可能继续的观点。道琼工业指数收跌167.16点，或1.01%，至16,446.81点；标准普尔500指数收挫17.68点，或0.94%，至1,870.85点；Nasdaq指数下跌31.334点，或0.76%，至4,069.292点。

--意大利和葡萄牙首季经济萎缩的消息重创两国股市，并将整体欧洲股市从多年高位拉回。意大利FTSEMIB指数重挫3.6%，为去年2月来最大单日跌幅，而葡萄牙PSI-20指数也大跌了2.7%。他们拖累泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.8%，报1,357.51点，从盘中稍早触及的六年高位1,372.81点回落。

德国经济的稳健表现一度提振德股DAX指数创下9,810.29点的纪录新高，但之后跟随整体市场回落，终场收低1.01%，报9,656.05点。英国富时100指数收挫0.55%，报6,840.89点；法国CAC-40指数收低1.25%，报4,444.93点。

汇市:

--美元跟随美国公债收益率下滑，而欧元兑美元和日圆则挫至11周低点。欧元走软是因欧元区经济成长和通胀数据巩固了对欧洲央行在6月会议上将放宽货币政策的预期。美元兑日圆跌0.33%，报101.53日圆，盘中触及101.30日圆的两个月低点。

美元兑欧元回吐稍早升幅，盘中一度触涨至2月27日来最高。纽约尾盘，美元兑欧元变动不大，报1.3715美元，已从上周触及的两年半低点1.3995美元回升。欧元兑日圆在纽约尾盘保持跌势，挫0.34%，报139.19日圆，盘中创下139.02日圆的11周低点。

债市:

--美国指标10年期公债收益率放量降至六个月低点，此前希腊公债走软并引发对美国公债的避险买盘，尽管美国经济数据显示整体经济仍稳健。升势幅度令许多试图找到走势真正诱因的分析师摸不着头脑，大量空头回补料令收益率跌势加剧。

指标10年期公债价格尾盘升11/32，收益率报2.505%，盘中低见2.473%，为10月30日来最低。30年期公债价格大涨19/32，收益率报3.342%，稍早低见3.303%，为6月来最低。

--希腊公债收益率升至近两个月高位，欧元区二线公债的升势暂停，此前有文件显示希腊拟向公债的非居民持有人追讨资本利得税，令一些投资人措手不及。希腊10年期公债收益率午后跳升半个百分点，至3月底来最高的6.83%。

意大利10年期公债收益率升18个基点，报3.10%，从稍早触及的2.89%的纪录低点反弹。西班牙和爱尔兰公债收益率也从纪录低点反弹，分别升16个基点和5个基点，报3.02%和2.69%。德国10年期公债收益率跌7个基点，报1.31%的一年低点。

油市:

--布兰特近月原油期货到期，触及3月来最高结算价。美国原油期货走低，结束之前的三日连涨。尽管对乌克兰危机和全球供应收紧的担忧继续支撑原油期货，扶助6月布兰特原油合约收涨，但在近几个月交割的布兰特原油期货走低，因有消息称利比亚恢复原油供应。

周四到期的6月布兰特原油期货上扬0.25美元，结算价报每桶110.44美元，为3月3日以来最高结算价。当日的结算价为111.20美元。7月布兰特原油期货下跌0.22美元，结算价报每桶109.09美元。美国6月原油期货下跌0.87美元，结算价报每桶101.50美元，周三结算价报每桶102.37美元，为4月21日以来最高结算价。该合约将在下周二到期。

金属市场:

--金价回落近1%，受累于价格跌穿1,300美元重要技术位后出现的技术性卖盘，而美国初请失业金人口和消费者物价数据直指美国经济正逐步增强，削弱了黄金的风险溢价。1808GMT，现货金跌0.9%，报每盎司1,293.0美元。美国COMEX-6月期金收跌12.30美元，报每盎司1,293.60美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。

铂金系金属也走低，因投资者在近期大涨后锁定获利。现货铂金下跌0.8%，报每盎司1,463.25美元。现货钯金下跌1.6%，报每盎司811美元。

--镍价收复部分失地，缩减稍早录得的近10%的跌幅，因投资者预计随着供应短缺的情况恶化，未来镍价将走高，随伺机重返市场。但投资者开始担忧镍价涨势缺乏基本面因素的支撑，随即开始卖出，而一波期权持有人结清对冲头寸使抛售愈演愈烈。

LME三个月期镍盘中跌至两周最低18,090美元，较周三收盘价急跌9.8%。稍后收复部分失地，终盘收跌6.5%，报每吨18,750美元，年内迄今涨幅缩窄至35%。LME指标三月期铜收跌0.6%，报每吨6,880美元，昨日攀升1.1%，至逾两个月最高。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。