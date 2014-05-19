路透早报--5月19日

[今日看点] -

经济数据：

--韩国4月生产者物价指数(PPI)

重大事件及官员讲话：

--美国金融稳定监管委员会举行资产管理公开会议

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个固定收益会议上发表讲话

--美国前财长盖特纳参加“压力测试：对金融危机的反思”的讨论

--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加布什研究所有关货币政策的会议并发言，题目为“美联储的角色”

--2014年法兰克福金融峰会

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国央行会议上讲话

以下为欧美市场时段(5月16日下午5:00至5月19日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--租赁需求推动美国4月房屋开工劲升，楼市企稳可期

美国4月房屋开工跳涨，建筑许可触及将近六年以来高点，让人冀望处境不妙的房屋市场可能正在持稳。周五公布的另一份数据显示，由于担心收入增长问题，消费者信心在5月下降，弱化了房屋数据发出的乐观经济信号。数据公布后，美国公债收益率上升，美元指数几无变动，美股亦大致持平。

* 表格：美国4月房屋开工上升13.2%，建筑许可升至2008年6月以来最高

* 美国数据：5月消费者信心下滑，薪资前景成拖累

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称通胀和就业目标已“遥遥在望”

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美国经济要达成美国联邦储备理事会的通胀和就业目标已遥遥在望，预计今年余下时间经济成长“强劲”。布拉德表示，美联储“同过去五年相比，大大接近了政策目标，”事实上比自1960年来多数时间都接近这些目标。美联储的目标是充分就业和通胀在2%。他表示，严冬期间疲弱的经济成长将在今年余下时间转变为强劲的成长。他没有暗示是否强劲的预估会令美联储提前升息计划。布拉德还称近期美国就业和通胀数据“令人鼓舞”,显示经济可能正接近更正常阶段。

--越南当局阻止反华示威活动，大批中方人员撤离

越南周日在一些大城市布署大量警力，以避免出现反华示威活动，此前国内多个工业园区发生罕见的暴乱并导致伤亡，使越南与中国在南海主权问题上的紧张对峙变得越发严重。新华社报导，继上周中国劳工和中资企业受到冲击后，中国政府已协助3,000多名中方人员回国，并于周日派遣五艘船只前往越南撤回更多人员。据目击者称，在越南首都河内和经济中心胡志明市有人试图发起抗议活动后，几分钟内就有数人被逮捕。越南当局承诺将极力避免上周在南部和中部三省的暴力事件重演。中国外交部声明称，16名伤势较重的中国公民已于周日早晨由中国政府派出的医疗包机接回国内。

--印度人民党领袖莫迪大选完胜，将开辟政坛新时代

印度人民党领袖以30年来最大的一场选举胜利，击败执政的国大党，结束了尼赫鲁-甘地王朝，且在印度由联合政府执政25年后，首次出现了一个议会多数政府。莫迪赢得一边倒的胜利，可以为他提供足够空间，推进现任总理辛格在23年前开始而最近几年陷入停滞的改革。押注莫迪获胜，外资已经在过去六个月中向印度股市和债市投入逾160亿美元，目前持有孟买交易所上市股票逾22%的市值，摩根士丹利估计这差不多是2,800亿美元。

穆迪主权评级分析师Atsi Sheth表示，在评价印度的主权信用状况时，重点将放在印度新政府如何将财政赤字降至可持续的水平“一个对印度信用评级有利的因素是，该国是否能够将财政赤字/GDP之比从目前逾4%的水平大幅降下来，”Sheth在接受路透的电话采访时表示。穆迪目前给予印度的评级为"Baa3"，为投资级别评级中最低的，将其评级展望定为”稳定“。

--企业并购：

* 美国药企辉瑞周日表示，已将对英国同业阿斯利康收购报价提高至693亿英镑(1,166亿美元)，或每股55英镑，如果阿斯利康不接受这一报价，其也不会发起敌意收购或再次提价。辉瑞还将报价中现金比例提高至45%，阿斯利康股东将以每股阿斯利康股份换取合并后公司的1.747股股份，并获得24.76英镑现金。如果双方没有进一步商谈，同时亦未能根据英国的收购规定延长截止期限，则辉瑞的收购提议将在伦敦时间5月26日下午5时到期。阿斯利康表示，公司尚未对辉瑞的最新动向立即发表评论。

* 雅培制药周五宣布将收购智利CFR Pharmaceuticals SA，交易金额为29亿美元。此举将使雅培在快速增长的拉美市场的品牌非专利药业务扩大逾两倍。

* 据了解情况的消息人士，美国电话电报公司(AT&T)接近宣布收购美国最大卫星电视运营商DirecTV。这可能成为今年震动美国电视产业的第二宗转型交易。一名消息人士周六表示，双方已就关键条款达成共识，如果得到双方董事会的批准，预计几天内就会宣布这项交易。

* 根据知情人士透露，American Realty Capital Healthcare Trust(ARC Healthcare)正在就收购医疗保健房地产投资信托Griffin-American Healthcare REIT II进行排他性谈判，这宗交易中对后者的估值可能约为37亿美元。知情人士称，ARC Healthcare力争在未来两周内完成收购协议。不过这位人士警告称，双方仍然存在谈崩、最后Griffin-American另寻买家的可能性。

--通用汽车对故障问题应对不力，被美国政府罚款3,500万美元

通用汽车周五被美国政府课以3,500万美元罚款，因对数百万辆汽车的点火开关故障问题反应迟钝，同时联邦监管机构还指责多名公司高管隐瞒问题，而该问题与至少13人死亡有关。美国运输部长福克斯(Anthony Foxx)宣布了这项罚款，其金额为运输部可处罚金的高限。联邦政府还在对该公司召回汽车情况进行调查，有可能采取更加严厉的处罚。通用汽车股价周五收跌逾1%至34.00美元，盘中跌幅曾达到2.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收高，尾盘出现反弹，小盘股在近期大跌后小幅回升，且非必需消费品类股走强。小盘股Russell 2000指数升0.6%，盘中稍早再度逼近修正区域后出现反弹。

道琼工业指数收高44.50点，或0.27%，至16,491.31点；标准普尔500指数收高7.01点，或0.37%，至1,877.86点.Nasdaq指数涨21.296点，或0.52%，至4,090.588点。

--企业购并活动提振欧股，令主要股指在昨日因葡萄牙和意大利经济数据疲弱而大跌后反弹。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,361.54点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数也收高0.3%，报3,172.72点。英国富时100指数收高0.22%，报6,855.81点，德股DAX指数下滑0.28%，报9,629.10点，法国CAC-40指数收高0.26%，报4,456.28点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，因美国指标公债收益率在触及六个月最低后小幅反弹，但如果公债收益率重拾跌势，美元可能再度走软。美元兑日圆和欧元缩减稍早录得的温和跌幅，因美国房屋开工数据强于预期。

美元兑日圆报101.45日圆，高于周四触及的两个月低位101.31日圆，也高于200日移动均线切入位101.20日圆，分析师将其视为关键支撑位。美元兑欧元小涨，报1.3697美元，本周上扬0.4%。欧元兑日圆回落0.2%，报138.96日圆，盘中触及三个月低位138.77日圆。

债市:

--美国公债价格走低，因意外强劲的楼市数据直指美国经济正逐步增强，带动指标10年期公债收益率从六个月低位反弹。

指标10年期公债价格跌6/32，收益率报2.516%，周四曾降至10月30日以来最低2.473%。30年期公债价格回落10/32，收益率报3.343%，周四触及6月以来最低3.303%。下周债市的焦点将是美国联邦储备理事会发布的4月会议记录。

--希腊公债收益率升至近两个月高位，连续第二日受到希腊对其公债的海外持有人征收资本利得税和欧盟选举前政府稳定性等方面的不确定性影响。

希腊10年期公债收益率尾盘小幅回软，但当日仍升了5个基点，报6.88%。对希腊的担忧引发其他欧元区二线公债收益率的升势，葡萄牙10年期公债收益率升7个基点，报3.792%。不过在意大利和西班牙公债收益率升穿3%后买家回场，西班牙10年期公债收益率跌5个基点，报2.96%，意大利10年期公债收益率跌2个基点，报3.06%。

油市:

--美国原油期货收高，本周上涨近2%，因投资人担心利比亚石油产出，当地最近才重开的油田再度因暴力冲突而关闭。

7月布兰特原油期货结算价涨0.66美元，报每桶109.75美元，本周收高1.8%。美国6月原油期货上涨0.52美元，或0.51%，结算价报每桶102.02美元，本周该期货升2%。

金属市场:

--金价下滑，因美国楼市数据令人鼓舞，打压黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力，而铂金本周录得一个半月来最大周度升幅，因南非罢工持续。铂金本周升约3%，受因南非持续罢工将影响供应的担忧提振。钯金本周升2%，也是六周最佳表现。分析师表示，下周美国没有可能会打压金价的重要经济数据公布，促使金市投资人关注5月22日出炉的美联储货币政策会议记录。

1922 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,292.06美元。美国COMEX-6月期金跌0.20美元，报每盎司1,293.40美元。本周金价小涨0.3%。

--镍价在前两日深跌后周五上扬，因投资者关注焦点重回供应不断减少。期铜本周可能录得近两个月来最大周度升幅，因需求强劲。铜价因供应紧张和季节性需求高峰导致库存减少而受到支撑。不过，铜消费从下月开始将会放缓，使铜价前景承压。

LME三个月期镍收涨1.6%，报每吨19,050美元，但本周下跌4.3%，为去年11月以来最大单周跌幅。LME三个月期铜小跌0.29%，收报每吨6,860美元，但本周上扬1.8%，为七周来最大单周涨幅。(完)

(整理 母红/李爽; 审校 李军/石冠兰)

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