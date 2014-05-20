《路透早报》--5月20日

[今日看点] -

经济数据：

--台湾4月外销订单

--台湾第一季经常帐/国际收支

--日本4月贸易收支

--德国4月生产者物价指数(PPI)

--意大利3月工业订单和工业销售

--英国4月消费者物价指数(CPI)

--美国ICSC/高盛连锁店销售以及Redbook连锁店销售

--加拿大3月趸售(批发)贸易

重大事件及官员讲话：

--日本央行召开为期两天的政策会议。

--英国央行副总裁宾恩在伦敦政治经济学院讲话(1730)。

--瑞士央行总裁乔丹在瑞士国际金融论坛发表讲话。

--澳洲央行公布5月政策会议记录(0130)。

--澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲金融服务机构(FINSIA)午餐会上发表讲话。

--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景发表讲话(1630)。

以下为欧美市场时段(5月19日下午5:00至5月20日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

----美联储两位高层官员认为，超宽松政策实施过久可能带来风险

美国联邦储备委员会(美联储)两位高级官员周一表示，联储的超宽松货币政策如果实施的时间过长，从长期而言可能产生不利后果，不过最大的风险并非通胀失控。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在达拉斯乔治布什研究中心参加一次货币政策研讨会后表示，目前面临的一个主要风险在于，低利率时间过长，可能将资产价格推得过高，或鼓励投资者进行过度冒险。同时与会的达拉斯联邦储备银行总裁费希尔亦表赞同。

威廉姆斯称，美联储正在积极测试工具，以备在必要时升息；美联储有在不引发通胀的前提下，退出异常宽松货币政策的计划；联储开始升息时，工具箱中应包括逆回购工具。他并称已证实逆回购工具在抽走银行体系中的储备上是有效的。他还指出，他相信美联储在2015年下半年前不应升息，他预计此后利率将缓步调升。

--欧洲央行执委莫尔许称6月会议上采取行动的可能性大幅增加

欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，欧洲央行在6月政策会议上采取新的行动应对欧元区低通胀的可能性已经大幅增加。莫尔许表示，管委会委员一致同意动用传统和非传统措施，有效应对较长期非常低通胀的风险。尽管欧元区没有迹象显示通缩生根，但莫尔许称“我们应至少为这种风险做好准备”。通胀过低过久有可能令长期通胀预期失控。

此外，欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧元区面临长期低通胀问题，欧元汇率对物价有冲击，尽管这不是欧洲央行的政策目标。有关欧洲央行是否可以采用负利率问题，诺沃特尼还表示，“是否对欧洲合适是一个仍在细致讨论的问题。”

--德国央行月报称该国成长速度将在第二季放缓，主要依靠内需

德国央行表示，继异常温暖的冬季促进第一季经济成长之后，第二季成长可能放缓，并称内需将是未来几个月的主要经济支柱。央行表示，未来数月经济改善，将主要依赖内需，而来自外部的激励将“相当低迷”。央行还表示，由于一些新兴市场的经济风险以及东欧地缘政治不确定性突出，最近外部因素造成干扰的可能性“明显上升”。德国作为欧洲最大经济体，去年国内生产总值(GDP)仅温和增长，今年第一季增长0.8%，是三年来的最快增长速度。

--中国外管局称将进一步完善跨境担保外汇管理，同等对待外资企业

中国国家外汇管理局周一在官网公布，将进一步完善跨境担保外汇管理。外管局称，将取消或大幅度简化与跨境担保相关的行政审批，全面规范跨境担保外汇管，并将实现中、外资企业统一待遇。外管局还称，根据外汇管理的目标和职责，合理界定跨境担保的外汇管理范围，将符合法律的形式要求、以付款为担保履约方式、对国际收支可能产生重要影响的所有类型跨境担保纳入政策调整范围。

--瑞信将支付逾25亿美元罚金，就协助避税指控达成和解

美国司法部宣布，瑞士信贷将支付逾25亿美元罚金，作为和解协议的一部分，并就美当局因该行帮助美国人避税提起的刑事指控认罪。美国司法部长霍尔德在记者会上表示，瑞信是20年来就刑事指控认罪的最大一家银行。他称，和解协议表明没有任何一家金融机构能够凌驾于法律之上。司法部并称，瑞士信贷将支付7.15亿美元，作为与纽约州金融局协议的一部分。

--五名中国军方黑客被控对六家美国企业进行网络间谍活动，中方驳斥称属捏造

美国司法部称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。司法部称，这些军方黑客阴谋窃取对包括国有企业在内的中国企业有用的美国企业信息。美国官员称，六家受害企业包括，美国钢铁、美国铝业和Allegheny Technologies等，另外，还有一家美国工会也遭受了中国黑客的攻击。中国外交部周一发布一份措辞强硬的声明，称美方捏造事实，以所谓网络窃密为由宣布起诉五名中国军官，此举严重违反国际关系基本准则，损害中美合作与互信。另外，外交部表示，鉴于美方对通过对话合作解决网络安全问题缺乏诚意，中方决定中止中美网络工作组活动。中方将根据形势发展，对美方所谓起诉作出进一步反应。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收涨，高成长性的网络和生物科技股提振Nasdaq指数攀升近1%。高成长的“动能股”涨幅居前。

道琼工业指数收高20.55点，或0.12%，至16,511.86点；标准普尔500指数收高7.22点，或0.38%，至1,885.08点.Nasdaq指数涨35.227点，或0.86%，至4,125.815点。

--欧洲小幅收低，受到制药商阿斯利康拒绝了辉瑞收购报价后下挫，以及德意志银行宣布增资拖累。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.2%，报1,358.91点，该指数上周曾创下六年高位1,372.81点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数跌0.1%，报3,169.90点。

英国富时100指数收低0.16%，报6,844.55点，德股DAX指数升0.31%，报9,659.39点，法国CAC-40指数收高0.3%，报4,469.76点。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾三个月以来最低，受累于美国公债收益率的下跌趋势。经济数据喜忧参半，以及美联储官员的讲话普遍对通胀前景持温和立场，打压美国公债收益率，进而损及美元保持今年劲扬势头的能力。

美元兑日圆盘中低见101.11日圆，为2月初以来最低。尾盘回落0.2%，报101.32日圆。欧元兑美元上扬0.2%，报1.3712美元。

债市:

--美国较长期公债收益率上涨，因在上周创下数月低点后遭遇获利了结，且在欧洲市场收盘后欧洲交易商的买盘减少。

30年期公债价格尾盘回落27/32，收益率报3.39%，上周五报3.35%。指标10年期公债价格跌8/32，收益率报2.55%，上周五尾盘报2.52%。两年期公债收益率报0.35%，上周五尾盘报0.36%。

--欧元区较高风险公债收益率上升，因投资人在可能造成局势不稳的欧洲选举前，对近期价格上涨获利了结。葡萄牙确认退出援救计划，但也未能赢得厌恶风险投资人的青睐。

意大利和西班牙10年期公债收益率扭转稍早跌势，分别大涨10个基点或更多至3.06%和3.20%的日高。葡萄牙10年期公债收益率升8个基点，报3.86%。

油市:

--美国原油期货升至近一个月高位，因美元疲弱，带动了在6月合约到期前一天的买盘。但布兰特原油期货价格下滑，因全球股市走软盖过了利比亚原油产量低的影响。

美国6月原油期货上涨0.59美元，结算价报每桶102.61美元，为4月22日来最高结算价。7月美国原油期货升0.53美元，报102.11美元。7月布兰特原油期货跌0.38美元，结算价报每桶109.37美元，稍早因利比亚局势一度升至110.33美元日高。

金属市场:

--金价回吐稍早升幅收平，因美股上涨削弱了黄金的对冲吸引力，金价跌回到1,300美元水准之下。铂金攀升，延续上周升势，因南非矿场罢工引发供应忧虑。

1801 GMT，现货金升0.1%，报每盎司1,293.86美元，之前连跌两日。美国COMEX-6月期金结算价涨0.40美元，报每盎司1,293.80美元。

--期铜触及11周高位，因全球库存不断减少，且投资者回补空头，不过，涨势仍然因担忧最大消费国中国成长放缓而受限。期镍跳涨近5%，因在上周走低后，投资者押注印尼的出口禁令将导致供应进一步收紧，所以重返市场。

LME三个月期铜收涨0.95%，报每吨6,925美元，稍早触及3月7日以来最高6,954美元，自3月中触及约三年低位后上涨了近10%。不过，期铜年内迄今仍下跌5%。三个月期镍急升5.5%，收报每吨20,100美元。(完)

(整理 李爽 审校 石冠兰)

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