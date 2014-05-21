《路透早报》--5月21日

[今日看点] - 经济数据：

--澳洲5月消费者信心指数

--澳洲第一季薪资价格指数

--欧元区3月经常账收支

--英国央行货币政策委员会(MPC)5月投票结果

--英国4月零售销售

--欧元区5月消费者信心

--美国抵押贷款市场指数

重大事件及官员讲话：

--日本央行宣布政策决议。

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)发布4月议息会议记录(1800)。

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在区域就业市场市场简报会上，介绍地区经济状况和经济复苏时期的新增就业岗位种类(1400)。

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和金融业讲话(1650)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔讲话(1730)。

--美联储主席叶伦在纽约大学毕业典礼上发表演说并接受荣誉学位。

--欧洲央行管委会会议，无宣布利率决定的计划。

以下为欧美市场时段(5月20日下午5:00至5月21日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利称美联储升息的步伐将相对缓慢

纽约联邦储备银行总裁杜德利周二表示，鉴于美国经济中的闲置产能正在抑制通胀，美国联邦储备委员会(美联储)在最终收紧货币政策时，应该有能力缓慢上调利率。他表示，经济成长即将增强，通胀率应“逐步升向”2%的联储目标，但不大可能迅速攀升。杜德利表示，美联储应考虑继续将债券投资回笼资金再投资，直至开始加息之后。这是联储想法出现转变的一个信号。杜德利还暗示，美联储最终开始收紧政策时，可能高度依赖逆回购等新工具以帮助控制利率水平。费城联邦储备银行总裁普洛瑟在华盛顿的一篇讲话中则表达了更为强硬的观点，警告联储若等太长时间才升息，将会面临风险。

--欧盟执委会指控汇丰等三家银行操纵欧元相关金融指标

欧盟执委会指控汇丰、摩根大通和法国农业信贷银行操纵与欧元相关的金融指标，这几家银行可能面临处罚。欧盟执委会还表示，将很快指控银行间交易经纪商ICAP，因其涉嫌操纵日圆伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)金融指标。该执委会表示，“执委会担心这三家银行可能参与了共谋，即扭曲欧元利率衍生品的正常定价流程。”如果发现这三家银行和ICAP违反了欧盟反垄断规定，则罚金最高可能相当于其全球营业额的10%。

--中俄周二未能达成天然气供应协议，但仍有可能在中国访问期间达成协议

中国和俄罗斯周二未能签署一份价值4,000亿美元的天然气供应协议，尽管由于在乌克兰问题上遭到西方国家在经济和政治上的孤立，俄罗斯政府愈发迫切达成这项协议。俄罗斯总统普京发言人称，两国谈判代表未能弥合价格上的分歧，意味着未能像之前业内人士预期的那样在周二签署协议。但俄罗斯表示，仍有可能在中国访问期间达成协议。

--独家新闻：高盛正式启动旗下Metro金属仓储业务的出售程序

高盛发言人周二表示，公司已经开始出售Metro International Trade Services金属仓储业务的正式程序。这是公司在监管和政治压力下，首次明确尝试出售四年前收购的该项业务。发言人在发给路透的电子邮件中称，高盛在接到潜在买家的收购意向后，决定考虑出售的可能性。据知情人士周二透露，高盛周一就购买Metro一事同潜在买家进行了接洽。高盛接洽的潜在买家的身份和数量尚不清楚，但其中一位消息人士称，其中包括美国国内及海外的银行业者、贸易商和仓储企业。高盛是最近数月来，为数不多的几家没有从大宗商品市场撤离的全球性大银行之一。

--中国4月代客结售汇顺差环比降八成，打击跨境套利显威力

人民币贬值高潮迭起的4月，终令跨境贸易套利的热钱受到惊吓。 中国外管局周二公布的最新数据显示，4月代客结售汇顺差仅79亿美元，较上月下降逾八成 ，并创出九个月来的新低；同期银行代客远期净结汇也仅15亿美元，创出18个月来的新低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二普跌，主要指数午后触及日低，在Staples和TJX Cos公布令人失望的业绩后，零售股领跌。标普500指数10大类股全面下滑，Nasdaq市场上市公司中有四分之三收低。

道琼工业指数收挫137.55点，或0.83%，至16,374.31点；标准普尔500指数收低12.25点，或0.65%，至1,872.83点。Nasdaq指数跌28.924点，或0.7%，至4,096.891点。

--欧洲股市小跌，受累于全球第二大移动网络运营商沃达丰走低，之前该公司公布录得66亿英镑减值成本。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,357.00点。英国富时100指数收低0.62%，报6,802.00点，德股DAX指数跌0.21%，报9,639.08点，法国CAC-40指数收低0.39%，报4,452.35点。

汇市:

--美元兑日圆连跌第五个交易日，受美国公债收益率持续下挫打压，分析师表示，这反映出全球经济成长前景的不确定性。澳元兑美元跌至两周低点，因澳洲最主要的出口商品铁矿石价格下滑，不利澳元。

纽约尾盘，美元兑日圆跌0.2%，报101.29日圆。澳元兑美元下挫0.8%，报0.9254美元。欧元兑美元跌0.1%，报1.3698美元。

债市:

--美国公债价格上涨，此前美联储官员表示，美联储将可能缓慢升息，且疲弱的企业业绩带动了对公债的避险买盘。

五年期美国公债升4/32，收益率报1.513%，周一尾盘报1.539%。30年期公债价格尾盘升3/32，收益率报3.379%，周一尾盘报3.38%。指标10年期公债价格升6/32，收益率由2.54%跌至2.51%。

--欧元区低评级公债的收益率上涨，投资人担心本周的欧盟选举可能影响二线国家的经济改革。意大利和葡萄牙10年期公债较可比德债利差升至两个月高位，分别报189基点和264基点。

意大利10年期公债收益率升11个基点，报3.26%。葡萄牙10年期公债收益率跳升10个基点，报4%，爱尔兰10年期公债收益率升8个基点，报2.81%。西班牙10年期公债收益率升8个基点，报3.10%。

油市:

--布兰特原油期货小涨，受助于利比亚的动荡局势，美国7月原油期货在布兰特原油涨势的带动下走高，尽管市场预计，上周美国原油库存增加。

布兰特原油期货涨0.32美元，结算价报每桶109.69美元。美国6月原油期货于周二到期，结算价跌0.17美元，报每桶102.44美元。美国7月原油期货结算价涨0.22美元，报每桶102.33美元。

金属市场:

--铂金系金属上扬，因南非史上持续时间最长，造成损失最大的铂金矿工罢工行动仍未结束，黄金小涨，持于关键技术支撑位附近，因美元走强限制涨幅。

1951 GMT，现货铂金上扬0.1%，报每盎司1,464.75美元。美国NYMEX-7月铂金期货结算价跌1.30美元，报每盎司1,468.90美元。

--期镍下挫3%，因投机商令市场走势波动，但投资人预计因印尼矿石出口禁令，市场供应将严重短缺，对镍价有支撑作用。铜价下滑，因对中国经济成长的持续担心盖过了实货市场吃紧的因素。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍一度大跌3.3%至19,361美元的日低。但之后缩减跌幅，收盘报19,855美元，跌1.2%。LME三个月期铜收低0.6%，报每吨6,885美元。(完)

(整理 李爽 审校 石冠兰)

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