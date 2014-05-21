《路透早报》--5月22日

[今日看点]

5月22日 - 经济数据：

--5月汇丰中国制造业PMI初值

--香港4月消费物价指数(CPI)

--台湾4月经季调失业率

--法国5月企业景气指数

--美国、法国、德国、欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)5月初值

--英国第一季国内生产总值修正值

--英国4月公共部门净借款(PSNB)和公共部门收支短差(PSNCR)

--英国工业联盟(CBI)5月总工业订单差值

--美国一周请领失业金数据

--美国芝加哥联储4月全国活动指数

--加拿大3月零售销售

--美国4月成屋销售年率和4月领先指标

--美国堪萨斯城联邦储备银行5月综合指数

--国际半导体设备暨材料协会(SEMI)4月北美半导体设备订单出货比

重大事件及官员讲话：

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加贸易与贸易融资协会(ATFA)第17届年会并发言(2000)。

--西班牙央行总裁林德就西班牙金融行业未来的挑战发表演讲(1000)。

--欧洲央行管委会成员魏德曼在德国股票协会(Deutsche Aktieninstitut)年度招待会上发表讲话(1600)。

以下为欧美市场时段(5月21日下午5:00至5月22日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录显示联储开始讨论退出策略，对就业市场观点分歧

美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月开始为最终撤出宽松货币政策做准备，讨论了从金融体系撤回数以万亿美元计资金的时候，如何最好地控制利率。周三公布的4月29-30日会议记录显示，美联储未作出最终决定，仅是在着手“谨慎计划”，没有暗示准备好在短期内让货币政策“正常化”或开始加息。不过，联储会议记录加上官员的最新言论，表明关于退出策略细节的讨论加深，并且对美国经济的基本分析出现分歧。下次政策会议将在6月中旬召开，届时费舍尔将加入联储理事会。

--中俄签订天然气供应协议，预计未来30年每年向中国供应380亿立方米天然气

中国与俄罗斯签订了一项期盼已久的天然气供应协议，确保了中国获取这种清洁燃料的一个新来源，同时向俄罗斯开放了市场。而此时欧洲正在其他地方寻找能源。根据协议，预计未来30年俄罗斯将每年向中国供应380亿立方米天然气。交易整体估值超过4,000亿美元。天然气将通过一条新管道进行输送，该管道连接西伯利亚油气田至中国海岸线附近的主要消费中心。Gazprom拒绝透露双方达成的价格。俄罗斯总统普京表示，将投资550亿美元用于勘探和对中国的能源管道建设；根据协议，中国将出资200亿美元用于基础设施和天然气开发；此次天然气定价类似于对欧洲的定价方式--与石油和油品的市场价格相关联。

--英国央行会议记录显示部分委员更接近支持升息，需先降低闲置产能

英国央行公布最近5月7-8日会议记录显示，部分央行官员更加接近投票支持加息，不过他们都想先看到英国经济中的闲置产能降低。央行货币政策委员会(MPC)的九名成员一致投票维持利率不变，该结果符合路透调查中的分析师预期。不过会议纪录显示，央行官员仍对经济中到底有多少闲置产能、以及随着经济增长闲置产能减少的速度能有多快存在分歧。英国央行表示，“可以说，升息步伐越是渐进式的，可能越有必要及早开始紧缩政策。”另一方面，央行决策者表示，过早升息可能扼杀经济成长。英国央行表示，英镑强势可能在未来三年压低通胀。

--欧洲央行管委魏德曼称不清楚该央行是否将在6月采取行动，工具的核心是利率政策

欧洲央行管委兼德国央行总裁魏德曼在南德日报周四将刊发的专访中表示，如果我们需要行动，将首先着眼于利率，因我们工具的核心是利率政策。魏德曼表示，还不清楚是否我们必须要行动，如果推出汇率目标，欧洲央行将无法实施独立的货币政策。魏德曼表示不赞成实施汇率目标政策以压低欧元，并认为欧元区没有通缩迹象。

--中国国务院拟加快重大水利工程建设，及增加国家创投发展新兴产业

中国国务院常务会议决定，加快推进节水供水重大水利工程建设，并决定大幅增加国家创投引导资金促进新兴产业发展。此外，会议决定，成倍扩大中央财政新兴产业创投引导资金规模，加快设立国家新兴产业创业投资引导基金，破解创新型中小企业融资难题。会议称，将改革政府投入方式，更好发挥中央财政资金引导作用，带动各方资金特别是商业资金用于创业投资，让市场决定创新资源配置，支持战略性新兴产业和高技术产业处于成长期的创新型中小企业发展。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上扬，从昨日跌势中反弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策时可能使用的一系列工具，为最终退出作准备，但并未作出最后的决定。

道琼工业指数收高158.75点，或0.97%，至16,533.06点；标准普尔500指数收高15.20点，或0.81%，至1,888.03点。Nasdaq指数升34.646点，或0.85%，至4,131.538点。

--欧洲股市收高，丹麦船舶和石油集团马士基(Moller-Maersk)公布了优于预期的盈利后上扬，德国公用事业股获券商上调评级后也走强。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.6%，报1,364.76点，略低于上周创下的六年高位。英国富时100指数收高0.28%，报6,821.04点，德股DAX指数升0.61%，报9,697.87点，法国CAC-40指数收高0.37%，报4,469.03点。

汇市:

--美元兑欧元和日圆上涨，因美联储公布的最新会议记录显示美联储将继续缩减刺激计划，而市场预计欧洲央行将进一步放宽欧元区的货币政策。

美元兑日圆上涨，为六个交易日内首见，尾盘升0.1%报101.45。欧元兑美元跌至三个半月低点1.3636美元，纽约尾盘报1.3676美元，跌0.2%。

债市:

--中长期美国公债收益率攀升，因美联储最新会议记录暗示，未来联储将以缓慢的步伐升息。

30年期公债价格尾盘回落23/32，收益率从周二尾盘的3.375%上扬至3.41%。指标10年期公债价格尾盘下挫7/32，收益率从周二尾盘的2.509%攀升至2.536%。两年期公债价格持平，收益率报0.34%，周二尾盘报0.33%。

--较低评等欧元区公债价格反弹，扭转近期跌势，部分交易商称近期跌势过度。意大利10年期公债再度受到青睐，收益率从两个月高位回落，因高回报的吸引力盖过了本周欧盟选举可能造成局势不稳的紧张情绪。希腊、葡萄牙、西班牙和爱尔兰公债均走强，但避险的德国公债标售则需求不振。

意大利10年期公债收益率跌5个基点，部分短线投机客的卖盘看来已经减弱。希腊和葡萄牙10年期公债收益率今日表现最好，分别大涨26个基点和14个基点，报6.52%和3.86%。

油市:

--美国原油期货触及一个月高位，大涨近2美元，此前政府报告显示上周商业原油库存骤降，而利比亚又发生新的冲突，令产量维持低点，也提振了布兰特原油期货。

布兰特原油期货结算价涨0.86美元，报每桶110.55美元。美国7月原油期货结算价涨1.74美元，报每桶104.07美元。

金属市场:

--金价下滑，因在美联储发布会议记录后，美元攀升，美股维持升势。钯金上涨至近三年高位，铂金升至近两个月高位，因主要出产国南非矿工罢工进入第17周。

1903GMT，现货金跌0.2%，报1,290.84美元。美国6月期金收低6.50美元，报每盎司1,288.10美元。

--期镍下滑，因投资人趁上周升至27个月高位获利了结，而投资人预计因印尼矿石出口禁令，市场供应将严重短缺，对镍价有支撑作用。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍跌1.79%，报19,500美元。LME三个月期铜收低0.78%，报每吨6,831美元，延续昨日的跌势。(完)

(整理 李爽 审校 石冠兰)

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