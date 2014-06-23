《路透早报》--6月23日

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值

--台湾5月工业生产及失业率

--香港5月消费者物价指数(CPI)

--日本、法国、德国、欧元区及美国6月PMI初值

--美国5月成屋销售年率

重大事件及官员讲话：

--日本央行总裁黑田东彦在日本经济同友会会议讲话

--法国央行第一副总裁Anne Le Lorier发布2013年法国经常帐报告

--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在该行主办的欧洲中央银行体系(ESCB)宏观审慎研究网络(MaRs)会议上发表主题讲话

--欧洲央行执委会成员莫尔许在“金融安全性不保的情况下，欧洲经济竞争力能否上升？”小组讨论中发表主题讲话

以下为6月20日下午5:00至6月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行或维持低利率直到2016年--诺沃特尼

奥地利皇冠报(Krone)刊登的采访显示，欧洲央行管委会委员诺沃特尼称，该行可能不会在2016年前将利率从纪录低点上调，要到2016年欧元区经济才会开始更强劲地增长。“利率只会在经济明显增长时才进行调整，比如逾2%的增长率，但从当前角度来看，那一增长率在2016年之前都难以实现。”诺沃特尼并称，欧元区只显露了复苏的萌芽。

欧洲央行总裁德拉吉表示，大规模资产购买是央行的可用工具之一，但现在央行聚焦于最新推出的一轮刺激措施。他接受荷兰报纸采访时称，欧元区经济复苏仍然疲弱、不均衡并且容易受到冲击，利率将在更长一段时间内保持在低位。

--法国政府获得收购阿尔斯通股权选择权，为通用电气收购铺路

法国政府周日在最后时刻达成协议，获得从建设集团Bouygues手中收购阿尔斯通20%股权的选择权，从而为通用电气收购阿尔斯通能源业务扫清了障碍。在距离周一通用电气正式提出的收购方案失效还不到三天的时候，法国政府表示同意两家企业合并，但前提是它首先要从Bouygues手中收购阿尔斯通股权。根据交易，阿尔斯通旗下部分对法国具有重要战略意义的资产将留在通用电气控制的合资企业内。

--加拿大5月通胀率创27个月高位，央行下次举措或为升息

加拿大统计局公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长2.3%，创下27个月最高涨幅；扣除汽油等波动率较高项目的核心通胀率升至1.7%，为2012年7月以来最高。在物价意外急涨，使得通胀率高于加拿大央行目标后，该央行可以不用再担心低通胀问题，下次的利率举措是升息的可能性更高。

另外统计局公布，加拿大4月零售销售较前月增长1.1%，高于市场预期的上升0.6%，且为11个月来最大增幅，受汽车销售推高。

--日本央行有退出QQE的多种工具，但现在讨论为时过早--高层

日本央行理事门间一夫发表文章指出，尽管现在讨论日本央行何时结束质化和量化宽松(QQE)还为时过早，但央行有很多工具和方式可以退出QQE。门间一夫指出，可能的选项包括：当央行所持公债到期时，不将收益进行再投资，或者上调央行超额准备金利率等。这是首次有日本央行高层官员公开列出结束宽松措施的具体选项。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市上涨，道指和标普500指数均刷新最高纪录收位，纽约证交所有330只股票触及52周高位。标普500指数创下连续三日创新纪录收位的佳绩。道琼工业指数收升25.62点，或0.15%，至16,947.08点；标准普尔500指数收高3.39点，或0.17%，至1,962.87点；Nasdaq指数收升8.711点，或0.2%，至4,368.037点。本周，道指上涨约1%，标准普尔500指数升1.4%，Nasdaq指数攀升1.3%。

--欧洲股市泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数攀升至六年半高位，连涨十周，分析师表示，企业购并活动增加的预期将进一步提振市场人气。FTSEurofirst 300指数本周升0.4%，为4月来最长周线升势，周五收盘微跌0.04%，报1,394.98点。

英国富时100指数收升0.25%，报6,825.20点。德国DAX指数跌0.17%，收报9,987.24点。法股CAC-40指数收低0.48%，收报4,541.34点。

汇市:

--美元持坚，因美国公债收益率持稳；而英镑从近期高位下滑，英国经济增强的迹象带动英国央行可能在明年年初前升息的预期，扶助英镑近期走强。市场对伊拉克战乱局势的不安情绪降温也支撑美元，交易商缩减在黄金、美国公债和日圆的避险仓位。

美元指数微升0.07%，报80.39，本周跌幅降至0.2%，仍为5月2日该周以来最大周度跌幅。美元兑日圆升0.2%，报102.13日圆；欧元兑美元跌0.1%，报1.3593美元。纽约尾盘，英镑兑美元跌0.2%，报1.7008美元；英镑兑欧元也跌至0.7992英镑。

债市:

--美国公债收益率多数小涨，但长债价格上扬，因投资人关注通胀忧虑，两天前美国联邦储备理事会发布政策声明，淡化了近期消费者物价压力上升的影响力。指标10年期公债跌1/32，收益率报2.63%，周四尾盘报2.62%，年初该收益率报3%。五年期公债较30年期公债收益率曲线趋平至175个基点，稍早升至179基点的两周高位，周一曾触及五年低点165基点。

--欧元区评级较低国家公债收益率小涨，脱离纪录低位；因意大利进行债务交换，寻求延长债务年期，促使部分投资者在近期受美联储政策声明提振上扬后锁定获利。意大利10年期公债收益率上扬4个基点，报2.84%，前日触及2.77%的低位，逼近纪录低位。葡萄牙和爱尔兰10年期公债收益率上扬1-4个基点。

油市:

--美国原油期货升穿每桶107美元，创下九个月新高，因在7月合约到期前有空头回补，且市场预期今夏炼厂将提高开工率。布兰特原油期货则从九个月高位回落，跌穿每桶115美元，因对伊拉克战乱影响原油供应的担忧减轻。

美国7月原油期货上扬0.83美元，收报每桶107.26美元，为9月18日来最高结算价，日高为107.73美元。布兰特原油期货跌0.25美元，收报每桶114.81美元。布兰特原油期货本周大涨超过2美元，连升两周。

金属市场:

--金价下跌，因美股标普500指数创下纪录高位，且美元上涨促使投资者对黄金获利了结。1922 GMT，现货金下挫0.4%，报每盎司1,314.45美元，上日录得3.3%的涨幅。金价本周劲升约3%。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金收涨2.50美元，报每盎司1,316.60美元。

现货银攀升0.6%，至每盎司20.83美元。现货铂金下挫1.1%，报每盎司1,451.25美元。现货钯金下跌1.8%，报每盎司819美元。

--期铜连升第六日，录得年内最长涨势，受助于美元走软，以及最大消费国中国实货供应收紧。LME三个月期铜收涨1.41%，报每吨6,820美元，盘中触及6月4日以来最高6,827美元。本周，期铜上扬2.5%，为3月底以来最大周度涨幅。(完)

(整理 王兴亚；审校 龚芳)

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