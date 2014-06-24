（更正）《路透早报》--6月24日

(因英文原文有误，更正市场摘要中油市报导，布兰特原油应为录得“五周来”最大单日跌幅，非“七周来”；布兰特原油和美国原油分别创“5月16日”和“5月30日”以来最大跌幅，非“5月6日”和“5月2日”)

[今日看点]

经济数据：

--瑞士5月贸易收支

--德国6月Ifo企业景气判断指数

--意大利5月薪资通胀、意大利与非欧盟国家贸易收支5月初值

--美国一周ICSC/高盛连锁店销售和Redbook连锁店销售

--美国4月房屋价格、4月标普/Case-Shiller 20个大都会地区房价指数

--美国6月消费者信心、5月新屋销售年率、6月里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数

--韩国6月消费者信心指数

重大事件及官员讲话：

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话

--欧洲央行执委科尔在欧洲央行举办的欧洲央行体系宏观审慎研究网络总结会议中主持“反思危机后的经济”小组讨论

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加“全球经济、预算及董事会”小组讨论

--欧元债券投资者会议(至6月25日)，加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)发表主旨讲话

--澳洲国库部长霍基以及贸易和投资部长Andrew Robb参加首次中澳年度战略经济对话

--英国央行总裁卡尼、副总裁宾恩以及货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯和麦卡弗蒂在下议院财政委员会讨论5月通胀报告

以下为6月23日下午5:00至6月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国房屋市场重新站稳脚跟，6月制造业PMI升至逾四年高位

美国5月成屋销售升幅大于预期，待售房屋库存创逾一年半以来高点，暗示房屋市场正在摆脱近期的下滑局面。全美不动产协会(NAR)周一公布，5月成屋销售上升4.9%，年率达到489万户，增幅为2011年8月以来最大。分析师原预期5月成屋销售仅增长2.2%，年率达到473万户。(Full Story)

行业报告显示，Markit美国6月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至57.5，高于预估的56.5，且创2010年5月以来最高。产出分项指数从5月的59.6跳升至61，新订单分项指数也从5月终值的58.8升至61.7。这两指数均为2010年4月以来最高。

--欧洲央行管委诺沃特尼称央行有意放缓欧元升势

欧洲央行管委诺沃特尼称，央行本月推出的一系列政策举措已扶助限制欧元升势。他表示，央行没有设定汇率目标，但显然有意打压欧元的上行势头。其并称，欧元区经济复苏较为疲弱，德国越来越成为欧洲成长的推动力量，重申欧洲央行未见短期通缩风险，但希望避免出现日本式长期低通胀的状况。

--伊拉克叛军沿边境推进，乌克兰分离势力同意停火

伊拉克和约旦情报消息人士表示，逊尼派武装分子夺取了两国之间的一个边境检查站，此前伊拉克政府军与叛军发生交火后撤出该地区。目前尚不清楚叛军占领这个两国间的唯一一个合法过境站，是否是伊拉克和黎凡特伊斯兰国(ISIL)组织领导的逊尼派武装分子沿边境推进的一部分。

乌克兰东部两个主要地区的分离主义阵营领袖之一则表示，领袖们同意遵守停火协议直至6月27日。

--行业及企业消息：

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)宣布，持续五个月的铂金矿业罢工“正式结束”。工会领导人称，薪资协议将可能在周二签署，工人周三起复工。

记忆体芯片厂商美光公布会计年度第三季业绩超出预期，称个人电脑需求增加提振了DRAM芯片需求。该公司首次公布季度营收预估好于分析师预期，但股价在盘后交易中小跌。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘基本持平，整日交投淡静，因在标普500指数连涨六日后，投资者找不到继续买入的理由，不过并购交易推升能源股。标普500指数结束4月中来最长升势，上周五该指数和道指均创下纪录收盘新高。尽管市场认为美股升势仍完整，但投资人也在寻找能够带动进一步大涨的诱因，近期经济数据良莠不齐。

道琼工业指数收跌9.82点，或0.06%，至16,937.26点；标准普尔500指数微跌0.26点，或0.01%，至1,962.61点；Nasdaq指数微升0.64点，或0.01%，至4,368.68点。

--欧洲股市走低，因欧元区制造业数据疲弱，重燃对区内经济复苏步伐的担忧。法国持有大部分股权的个股走低，因法国经济部长暗示，将出售在部分企业的持股，为购买阿尔斯通股权融资。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.48%，报1,388.34点，从上周触及的六年半高位回落。英国富时100指数收跌0.36%，报6,800.56点。德国DAX指数跌0.66%，收报9,920.92点。法股CAC-40指数收低0.57%，报4,515.57点。

汇市:

--对中国经济前景的乐观情绪带动澳元、新西兰元和加元走强，而欧元走势挣扎，因此前欧元区公布的企业景气调查结果疲弱。美国公布的5月成屋销售数据强于预期，为美元较长期前景再添亮色，不过一些分析师仍在等待更多确认，以巩固美国收紧货币政策倾向。

中国数据扶助澳元兑美元升至两个月高位，一度高见0.9445美元，之后回落至0.9412美元。加元兑美元延续上周五加拿大公布意外高通胀和强劲零售销售数据后的升势，纽约尾盘报1.0726加元，盘中高见1.0717加元。新西兰元兑美元升0.13%，至0.8707美元。

债市:

--美国长期公债价格上涨，此前欧元区公布的企业活动数据显示，法国和欧元区其他地区成长放缓。美国公布意外强劲的制造业数据后，公债价格升幅收窄，但纽约尾盘大多出现反弹。指标10年期公债收益率仍牢牢陷于2月来的交投区间内。

尾盘，指标10年期公债升6/32，收益率报2.6025%，上周五报2.612%。30年期公债升17/32，收益率报3.42%，周五尾盘报3.44%。五年期公债升1/32，收益率报1.69%，盘中一度低见1.68%。

--欧元区公债收益率下滑，此前企业调查显示经济复苏疲弱不均，且欧洲央行暗示利率将保持在低点，至少要到2016年底。德国10年期公债收益率跌3个基点，报1.32%，离今年低点1.285%不远，所有其他欧元区10年期公债收益率均下滑。

油市:

--布兰特原油期货录得五周来最大单日跌幅，跌向114美元，因伊拉克石油出口仍未因伊斯兰叛军继续向首都巴格达逼近而受到影响。布兰特原油期货下跌0.69美元或0.6%，收报每桶114.12美元，为5月16日以来最大单日百分比跌幅。美国8月原油期货收挫0.66美元，报每桶106.17美元，为5月30日来最大单日跌幅。

金属市场:

--金价上扬，因美股回落，以及伊拉克暴力冲突加剧引发的地缘政治紧张局势。铂金回落，因南非矿工工会宣布，持续五个月的铂金矿业罢工正式结束。1900 GMT，现货金上扬0.1%，报每盎司1,315.60美元。在上周录得三个月来最大周度涨幅后，现货金徘徊在近两个月高位1,321.90美元附近。美国COMEX-8月黄金期货收涨1.80美元，报每盎司1,318.40美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。现货铂金跌0.50美元，报每盎司1,453.25美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜升至近三周高位，因供应紧张及有迹象显示中国成长改善。LME三个月期铜收报每吨6,885美元，盘中触及6月3日以来最高6,900美元，上周五收报6,820美元。上海期交所主力8月期铜上扬2.3%至每吨49,550元人民币(8,000美元)，此前一度升至每吨49,610元人民币，为2月25日以来高点。

LME三个月期锌收盘没有成交，买盘最后报2,184美元，盘中升至2,198美元的16个月新高，上周五收报2,177美元。三个月期铅收报每吨2,177美元，上周五收报2,130美元，今日盘中触及4月底来最高的2,178美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 戴素萍)

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