《路透早报》--6月25日

图为纽约证交所的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据：

--香港第二季出口指数及最新出口预测

--台湾5月M2年增率

--瑞士瑞银集团(UBS)5月消费指标

--德国7月GfK消费者信心指数

--法国6月企业景气指数

--意大利4月经季节调整零售销售、6月消费者信心指数

--英国工业联盟(CBI)6月零售销售差值

--美国第一季实质国内生产总值(GDP)环比年率终值、5月耐久财订单、6月Markit服务业PMI初值

重大事件及官员讲话：

--大陆国台办主任张志军首度访台，与台湾陆委会主委王郁琦举行两岸事务座谈

--澳洲央行副总裁洛威就“加强20国集团的负责性和有效性”讲话

--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele就单一欧元支付区(SEPA)发表讲话

--塞浦路斯央行总裁Chrystalla Georghadji发表2013年央行报告

--西班牙央行总裁林德参加"Asociacion para el progreso de la direccion"(APD)组织的午餐讨论会

--欧洲央行管委会成员兼德国央行总裁魏德曼就“当前欧元区形势”发表讲话

以下为6月24日下午5:00至6月25日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国消费者信心及房屋数据，均突显经济亮丽前景

美国6月消费者信心指数跃升至将近六年半以来最高，5月新屋销售激增，成为经济重拾动能的最新迹象。经济谘商会公布，6月消费者信心指数上升至85.2，为2008年1月以来最高。商务部发布5月新屋销售经季节调整后较上月激增18.6%，年率达50.4万户，为2008年5月以来最高水准；按月增幅则为1992年1月以来最大。

> 美国数据：6月消费者信心指数上升至85.2，预估为83.5--经济咨商会

> 表格：美国4月新屋销售较前月猛增18.6%，年率为50.4万户

> 美国数据：4月标普/CASE-SHILLER20个大都会地区房价指数同比上涨0.2%

> 表格：美国里奇蒙联邦储备银行6月综合制造业指数为正3，5月为正7

--纽约联储总裁称，明年中期开始升息的预期是“合理的”

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国联邦储备委员会(FED)可以适当地等到2015年中期再升息，而不会面临通胀过度上升的风险。“我们认为可以在不引发通胀问题的前提下，让失业率合理地降低一些，目前的通胀水平与物价稳定目标也不相符，”他说，“市场预期美联储将在2015年中期开始调升短期利率，我认为这一预估还比较合理。但你知道，预估经常会有偏差。”

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，未来两年美国经济可能将恢复良好态势，而且随着美联储长期以来的超宽松货币政策临近尾声，利率将开始上调。

--英国央行总裁为提前升息预测降温，称市场低估经济不确定性

对于外界揣测英国央行将于年底前升息，该行总裁卡尼周二发言略予降温，指称英国经济仍有许多闲置产能需加以消化。他同时也表示，金融市场低估了经济面的不确定性。

--安倍公布最新改革计划，射出振兴日本经济的第三支箭

日本首相安倍晋三公布一整套举措，旨在促进日本的长期经济成长，举措内容包括从逐步调降企业税到提高妇女和外国劳工作用等等，但在实施更大胆改革这一问题上却开倒车，可能难以赢得投资者的喝彩。他强调，日本经济出现“正面循环”，企业营收增加导致薪资和家庭收入升高，但复苏尚未扩展到整体经济领域。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二走低，因美国经济数据早盘引发的乐观情绪消退，对伊拉克冲突的担忧促使投资者锁定获利，拖累道指录得逾一个月最大单日跌幅。标普500指数曾攀升至1,968.17点的纪录新高，之后在中午转跌。午后市场担心伊拉克战乱升级，美股回吐涨幅。

道琼工业指数收跌119.13点，或0.7%，至16,818.13点；标准普尔500指数收挫12.63点，或0.64%，至1,949.98点；Nasdaq指数下跌18.32点，或0.42%，至4,350.36点。

--欧洲股市走低，比利时零售商Colruyt领跌，因该公司的获利不佳，且最新的企业并购迹象并未能进一步提振欧洲市场的表现。而英国央行官员在议会的证词，也使投资者不愿在股市大举押注。

英国富时100指数收跌0.2%，报6,878.07点。德国DAX指数上扬0.17%，收报9,938.08点。法股CAC-40指数收高0.06%，报4,518.34点。

汇市:

--美元微升，此前美国公布的新屋销售和消费者信心数据强于预期，巩固了美联储对通胀的基调会更强硬的预期。美元指数于纽约尾盘升0.07%，报80.333。欧元兑美元微跌0.02%，报1.3601美元，美元兑日圆持平，报101.92日圆。美元兑瑞郎尾盘跌0.03%，报0.8941瑞郎。英镑兑美元跌0.27%，报1.6977美元，此前英国央行总裁卡尼的讲话没有带动升息预期。

债市:

--美国公债价格上涨，美股走软带动投资人转投债市，且伊拉克战乱重燃地缘政治忧虑，提振美债表现。长债价格涨幅最大，30年期公债升20/32，收益率报3.41%，一度低见3.39%。两年期公债收益率持稳为0.456%。指标10年期公债升7/32，收益率报2.597%，周一尾盘报2.63%。

--欧元区二线国家公债收益率下滑，因欧元区数据再次弱于预期，且决策者承诺在更长时间内维持低利率，也刺激需求。西班牙10年期公债收益率跌5个基点，报2.65%，意大利公债下跌4个基点，报2.75%。希腊10年期公债收益率重挫17个基点，报5.82%，葡萄牙10年期公债收益率下跌7个基点，报3.47%。

油市:

--布兰特原油期货守在114美元之上，受助于伊拉克战事持续，利比亚供应受扰，以及预期美国原油库存减少。布兰特原油期价在周一出现部分获利了结后今日重拾升势，因逊尼派武装继续向巴格达的什叶派政府逼近。

布兰特原油期货上扬0.34美元，收报每桶114.46美元，上周四触及115.71美元的高位。美国原油期货回落0.14美元，收报每桶106.03美元，仍陷于狭窄区间内，市场静待周度库存数据。

金属市场:

--金价升至两个月高位，因股市回落，且德国企业景气判断指数疲弱，扶助黄金延续上周的涨势。铂金攀升，因尽管南非矿业劳资双方达成薪资协议，结束为期五个月的罢工，但市场仍担忧可能出现新的劳资冲突。

现货金盘中触及4月15日以来最高1,325.90美元，2024 GMT，上扬0.41美元，报每盎司1,318.12美元。美国COMEX-8月期金收涨2.90美元，报每盎司1,321.30美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约30%。现货银上扬0.1%，报每盎司20.86美元，稍早触及三个月高位21.14美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,463.20美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铅触及五个月高位，得益于期锌的升势，因投资人预计这两种金属供应短缺的情况会愈发严重。LME三个月期铅升至1月23日来最高的2,192美元，之后缩减涨幅，收盘报2,183.50美元，升0.3%。

期铜在连升三日后小跌，因美元走强和欧洲经济又出现疲弱迹象。但其他地区经济成长前景令人鼓舞，令跌势受限。LME三个月期铜收盘没有成交，买盘最后报6,880美元，跌0.1%，周一期铜创下三周最高收位。(完)

(整理 王兴亚；审校 龚芳)

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