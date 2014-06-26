《路透早报》--6月26日

[今日看点]

经济数据：

--香港5月进出口

--法国6月消费者信心指数

--美国5月实质个人支出和PCE物价指数、一周初请失业金人数、6月堪萨斯城联邦储备银行综合指数

--新西兰5月贸易收支

--韩国5月经常帐和工业生产

--英国6月GfK消费者信心指数

--日本5月家庭支出、失业率、全国消费者物价指数(CPI)和零售销售

重大事件及官员讲话：

--台湾央行第二季全体理监事会议，会后宣布利率决定

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“货币政策和收入不均”发表讲话

--英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼举行新闻发布会

--欧洲理事会(European Council)会议(至6月27日)

--以“债务”为主题的第13届国际清算银行年会召开(至6月27日)

以下为6月25日下午5:00至6月26日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国经济在第一季大幅崩跌，但目前已重新迈向增长

美国第一季经济萎缩的幅度比之前估计要大得多，可算是非衰退情况下历来表现最差的一季，不过目前经济增长似乎已经强劲反弹。商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%，创五年来最大跌幅，上月公布的修正值为下滑1.0%。相比于4月公布的初值成长0.1%，第一季GDP环比年率下修达3.0个百分点，5月修正和6月终值之间的差距也是1976年有记录以来最大。

> 表格：美国第一季GDP环比年率终值为下滑2.9%，创2009年第一季以来最大降幅

> 表格：美国5月耐久财订单较前月下降1.0%，市场预估为持平

> 美国数据：6月服务业扩张速度创至少四年半高位

> 表格：美国第一季税后企业获利修正值为下滑13.0%，预估为下滑13.7%

> 美国数据：6月20日止当周抵押贷款申请下滑1.0%--MBA

--伊拉克武装分子夺取几处小油田，并袭击空军基地

就在美国特种部队与情报专家抵达伊拉克，帮助该国安全部队应对愈演愈烈的逊尼派叛乱时，武装人员周三又袭击了伊拉克一个大型空军基地，并夺取了几处小油田的控制权。伊拉克总理马利基称，他赞成在一周内开始组建新内阁。他还驳斥了主要为逊尼派政治和宗教人士对成立“全国拯救政府”的呼吁。根据这一建议，政府将挑选领导伊拉克的人选，实际上架空了近三个月前的选举结果。

--美国商务部允许经过最低炼化的凝析油出口至海外

美国官员已告知能源公司，若经过最低炼化，他们可出口各种超轻级别油品。这显然是放松了实施数十年之久的本国原油出口禁令。华尔街日报报导称，美国商务部已通过一项私下裁决，批准Pioneer Natural Resources和Enterprise Product Partners出口所谓的凝析油。

--外管局发文支持银行增加外汇产品，助力客户规避汇率风险

中国外管局发文支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。分析师指出，这一新规将有助于活跃外汇市场，并丰富了当前双向波动的汇率市场背景下企业和市场主体的汇率风险规避的工具。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三上涨，制药股领涨，且最高法院的裁决提振大型广电企业股的表现。标普保健股指数收高1.1%，给予标普500指数最大提振。道琼工业指数收高49.38点，或0.29%，至16,867.51点；标准普尔500指数收升9.55点，或0.49%，至1,959.53点；Nasdaq指数上涨29.40点，或0.68%，至4,379.76点。

--欧洲股市下滑，法国公用事业公司GDF Suez跌幅居前；交易商指对伊拉克战乱将进一步升级的担忧，是投资人对上月股市上涨获利了结的导火索。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,372.04点，为约三周最低收位。法股CAC指数表现逊色，大跌1.28%，报4,460.60点。英国富时100指数收跌0.79%，报6,733.62点。德国DAX指数下滑0.71%，收报9,867.75点。

汇市:

--美元指数跌至一个月低点，此前美国公布的GDP和耐用品订单数据疲弱，暗示美联储可能维持对通胀温和的立场。美元指数纽约尾盘跌0.14%，报80.216，稍早触及逾一个月最低的80.091。欧元兑美元尾盘升0.18%，报1.3630美元，盘中稍早一度升至逾两周高位1.36515美元。美元兑日圆跌0.13%，报101.84日圆，盘中跌至近两周低点101.62日圆。英镑兑美元在美国公布疲弱经济数据后一度小涨，尾盘由升转跌，微降0.06%，报1.69745美元。

债市:

--美国公债价格上涨，此前政府数据显示美国首季经济表现要比之前计算的差得多。尽管最近的经济报告显示经济成长稳健，但30年期公债收益率仍降至3.358%的一周来最低水准，尾盘报3.377%，周二收报3.403%。指标10年期公债升8/32，收益率报2.557%，周二尾盘报2.586%。美国下修首季GDP数据后，该收益率一度低见2.529%。

--德国政府公债收益率跌向逾一年来最低水准，此前美国公布的经济数据疲弱，缓和了对近期升息的忧虑，且伊拉克战乱促使投资人寻求避险。10年期德债收益率下滑6个基点至1.26%，为2013年5月来最低。德债期货上涨多达79个跳动点，报146.90，过去两周已上涨将近两大点。

油市:

--美国原油小幅上升，之前美国政府决定容许出口最低炼化的凝析油；而布兰特原油下跌，因对伊拉克供应减少的担忧缓解。布兰特原油期货收低0.46美元，收报每桶114.00美元，因对伊拉克暴力冲突将降低原油出口的忧虑似乎消退。美国原油期货收涨0.47美元，收报每桶106.50美元，早盘触及107.50美元，因市场反应美国出口凝析油的消息。

金属市场:

--金价小幅上涨，交易商称，之前美国公布第一季经济弱于预期，拖累美元走低，但黄金未能扩大涨幅，显示部份投资者对金价上日触及两个月高位后获利了结。1901 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,319.85美元。美国COMEX-8月期金收涨1.30美元，报每盎司1,322.60美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

--伦敦金属交易所(LME)期铜反弹至三周高位，因市场摆脱美国经济成长疲弱数据的影响，而再度关注全球库存不断减少。美国公布首季GDP萎缩程度更深后，铜价下滑。但铜价之后反弹，因投资人意识到美国经济势将在第二季复苏，而将注意力放回到铜市供应短缺的情况上。LME三个月期铜跌至日低6,842.25美元，之后反弹至6,926.75美元，升0.7%。期铜收盘没有成交，买盘最后报6,914.50美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 龚芳)

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