《路透早报》--6月27日

图为阿里巴巴总部的一处公司标志。中国电商巨头阿里巴巴周四表示，已经决定在纽约证交所(NYSE)上市。 REUTERS/Steven Shi

[今日看点]

经济数据：

--德国5月进口物价、6月消费者物价调和指数(HICP)和消费者物价指数(CPI)

--法国第一季国内生产总值(GDP)终值、5月消费支出及生产者物价

--瑞士6月KOF领先指标

--意大利6月企业信心

--英国第一季GDP、企业投资、经常帐终值

--欧元区6月企业景气指数

--加拿大5月生产者物价指数

--美国路透/密西根大学消费者信心指数6月终值

重大事件及官员讲话：

--加拿大财长奥利佛在国际商会发表讲话

以下为6月26日下午5:00至6月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国5月消费者支出增长平淡，令分析师调降第二季成长预估

美国5月消费者支出增幅不及预期，促使分析师下修第二季经济成长预估；但经济正在扩张，这一点毋庸置疑。周四公布的另一份数据显示，美国上周初请失业金人数再度下降。分析师在调低这一季成长预估的同时，也指出耐久财(耐用品)支出跳增，并表示支出减少的幅度并不确定，因为医保支出计算方面的问题。

> 表格：美国5月个人所得较前月增加0.4%，个人支出为增长0.2%

> 表格：美国6月21日当周初请失业金人数为31.2万人，预估为31.0万人

--圣路易斯联储总裁布拉德称倾向在10月结束购债

美国圣路易斯联储总裁布拉德称，倾向于美联储在10月而非12月结束购债，坚持将在明年首季前升息的预期，同时指出升息预期取决于数据的表现。他预计美国第二季经济增长3.5%-4%，今年通胀将攀升，薪资将跟随通胀上涨。

布拉德表示，美国第一季GDP下滑脱离常轨，似乎与其它数据不符。他说，美国就业状况良好，股市估值合理，房市也明显好转。他表示，今年晚些时候，美国失业率将降至6%之下，通胀看似可能升至2%。

--英国央行着手限制住房贷款，严格审查借款人的偿还能力

英国央行意图对住房市场采取降温措施，周四公布限制住房贷款，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。英国金融政策委员会(FPC)表示，从10月起，贷款/收入比不得超过4.5倍，将适用于85%的总体新增房屋贷款。

央行总裁卡尼表示，央行管控抵押贷款的新措施“不太可能”对货币政策构成影响，目前预计升息将幅度有限和逐步进行。[nL4S0P72EJ]但他指出，如果最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市；这些额外工具有可能包括对放贷机构制定一个行业资本缓冲规定，同时如果宏观审慎工具没有效果，央行最终可以动用货币政策。

--阿里巴巴决定在纽约证交所上市，股票代码“BABA”

中国电商巨头阿里巴巴周四表示，已经决定在纽约证交所(NYSE)上市，这给了Nasdaq市场一记重击。该公司在更新后的首次公开发行(IPO)说明书中表示，上市后将用“BABA”作为交易代码。该公司预计将在今年夏季开始挂牌交易，可望成为美国历史上规模最大的科技IPO。

--该时段公布的其他经济数据如下：

> 表格：英国6月消费者信心指数升至正1，为2005年3月以来最高--GfK

> 韩国数据：5月经季节调整经常帐盈余76.9亿美元，较纪录高位收窄

> 韩国数据：5月经季调工业生产较前月下降2.7%，远逊于市场预期

> 新西兰数据：5月贸易顺差为2.85亿新西兰元，年度顺差创三年半高点

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四小幅收跌，因圣路易斯联储总裁布拉德称，美联储升息宜早不宜迟。标普500指数10大类股中六类收跌。标普金融股指数回落0.3%，跌幅居前。道琼工业指数收跌21.38点，或0.13%，至16,846.13点；标准普尔500指数收挫2.31点，或0.12%，至1,957.22点；Nasdaq指数下跌0.71点，或0.02%，至4,379.05点。

--欧洲股市承压走软，此前圣路易斯联储总裁布拉德的讲话暗示美国经济将准备好明年初升息。银行股走软也拖累市场表现，巴克莱领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在布拉德讲话后一度大跌0.7%，之后收复部分失地，收低0.1%，报1,370.38点，从上周触及的六年半高位回落。

英国富时100指数微升0.02%，报6,735.12点。法股CAC指数下挫0.47%，报4,439.63点。德国DAX指数下滑0.64%，收报9,804.90点

汇市:

--美元兑一篮子主要货币回吐升幅持稳，此前美国公布的数据暗示，在首季表现低迷后，经济成长正在反弹，但还不足以给予美元决定性的提振。美元指数纽约尾盘持平，报80.222。欧元兑美元跌0.14%，报1.36095美元。美元兑日圆跌0.14%，报101.720日圆，因美股小跌带动对日圆的避险买盘。英镑兑美元升0.26%，报1.70245美元，交易商表示，英国央行为楼市降温的举措提振了升息希望。

债市:

--美国公债收益率走低，因关注美国经济成长可能放缓的交易商连四日推高公债价格。10年和30年期公债收益率触及三周低位，本因周三美国首季GDP数据被大幅下修而倍感意外的投资者，对今日公布的增幅不及预期的消费者支出数据作出反应。

30年期公债收益率盘中跌至6月2日来最低3.335%，尾盘收益率报3.3508%，价格上扬19/32。指标10年期公债价格上扬10/32，收益率报2.5232%，盘中也触及6月2日来最低2.516%。

--德债收益率跌向纪录低位，因欧元区成长预估被下调，以及美国数据巩固了美联储将在较长时间内继续支撑经济的观点。德国10年期公债收益率回落2个基点，触及1.24%，接近2012年夏季触及的纪录低位1.13%。10年期意大利和西班牙公债收益率下跌，分别报2.72%和2.64%，距离本月稍早触及的纪录低位不远。

油市:

--美国原油期货和布兰特原油期货均下滑，因对处于战乱的伊拉克原油出口受影响的担忧缓解，令一些市场人士了结一些获利。美国公布的经济数据不及预期，令国内油价承压。布兰特原油期货收低0.79美元，收报每桶113.21美元，为6月16日来最低结算价。美国原油期货收低0.66美元，收报每桶105.84美元，为6月11日来最低结算价。

金属市场:

--金价下滑，因美国初请失业金数据强劲，且油价走软，拖累金价从本周稍早触及的两个月高位回落。交易商称，缺乏投资买兴可能令黄金进一步承压。1819 GMT，现货金跌0.3%，报每盎司1,315.16美元。美国COMEX-8月期金收低5.60美元，报每盎司1,317美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约10%。

--锡价跌至逾四个月最低，尽管预期将出现供应短缺。期铜盘中触及近一个月新高，收盘涨幅略有缩减。LME三个月期锡盘中跌至2月12日以来最低22,311美元，后缩减跌幅，收报每吨22,425美元，周三收报22,500美元。LME三个月期铜攀升至6,954美元的日高，此为5月28日以来最高，因投资者关注金属供应短缺。最后收报每吨6,950美元，周三最后买入价报6,914.50美元。(完)

(整理 王兴亚；审校 龚芳)

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