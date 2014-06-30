《路透早报》--6月30日

图为百元面值的欧元和人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[今日看点]

经济数据：

--日本5月工业生产初值

--香港金管局公布5月M-3货币供应，以及人民币存款

--香港金管局公布5月外汇基金总资产

--澳洲6月TD-MI通胀指标

--澳洲5月民间信贷与房屋信贷

--日本5月建筑订单与房屋开工

--德国5月实质零售销售

--欧元区5月M3货供额

--意大利5月生产者物价指数(PPI)以及6月消费者物价指数(CPI)初值

--英国5月消费者信贷

--欧元区6月通胀率初值

--加拿大4月国内生产总值(GDP)

--美国6月芝加哥采购经理人指数(PMI)

--美国5月成屋待完成销售指数

重大事件及官员讲话：

--无

以下为6月27日下午5:00至6月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

中国央行在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排

--中国人民银行宣布，周六分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。周日刊登在中国央行网站的新闻稿称，巴黎和卢森堡人民币清算安排的建立，将有利于中法和中卢两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进贸易、投资自由化和便利化。

此前在周五中瑞银行界人士举办的非官方活动中，瑞士央行总裁和财长做东款待中国人民银行行长周小川，瑞方席间表示瑞士有资格成为人民币交易中心。瑞士银行业协会(SBA)称，双方正在努力安排人民币-瑞郎互换，允许通过瑞士一家银行进行人民币清算。

欧盟与乌克兰签署自贸协议，乌停火时间延长72小时

--欧盟与乌克兰签订一项历史性的自由贸易协议，并警告有可能对俄罗斯进行更多制裁，除非亲俄叛乱分子在周一前平息乌东部的危机。乌总统波罗申科从布鲁塞尔返回基辅后不久，在他的网站宣布，乌克兰政府军对亲俄分离分子的停火时间延长72个小时，至周一晚上10点。波罗申科亲赴布鲁塞尔，与欧盟签署了一份意义深远的贸易政治合作协议，随即招致俄罗斯威胁，此举将引发“严重后果”。欧盟领导人称，他们准备好随时再次举行会晤，对俄罗斯采取重大制裁。

独家：消息人士称美国所有经过蒸馏塔加工的原油都可出口

--据美国政府和行业消息人士称，不仅只有凝析油这样的轻质油品，所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。消息人士称，任何经过蒸馏塔加工的原油都可以出口，使得美国炼油商的出口量有可能增加更多。由于重点放在石油是如何加工的，而不是归属哪类油品，商务部的裁定似乎为生产传统原油的企业提供了一个通过轻度加工原油，避开原油出口禁令的选择。不过，有关监管规定的许多事情依然不明朗，比如，商务部将如何定义蒸馏塔。

美国6月消费者信心上升

--周五公布的一份报告显示，6月美国消费者信心上涨，因消费者依然乐观，认为第一季经济迟缓是因严寒冬季所致。汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数终值为82.5，高于上月终值81.9，也高于分析师预估的82.0和初值81.2。调查中的现况指数从5月的94.5升至96.6，高于市场预估的96.0。预期指数虽从73.7降至73.5，但高于市场预期的72.8。调查中一年期通胀预期从3.3%跌至3.1%，五至十年期通胀预估则是从5月的2.8%升至2.9%。

英央行总裁称利率不太可能回到危机前“旧常态”

--英国央行总裁卡尼在周五播出的采访中表示，英国利率不太可能回到金融危机前的所谓正常水平，因为经济仍然较为脆弱。卡尼称，利率不太可能回到危机前平均5%左右的“旧常态”。昨日，英国央行刚刚对购房贷款出台了第一批限制措施。

该央行副总裁宾恩周日则表示，市场预期英国在今年底左右升息是“合理的”。表示，随着经济不利因素消退，利率在“很长时间后”将回升至约5%是“合乎情理的”，但他强调这需要很长一段时间才会实现。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，科技股领涨，但杜邦下调第二季和全年财测使涨幅受限。道琼工业指数收高5.71点，或0.03%，至16,851.84点；标准普尔500指数收高3.74点，或0.19%，至1,960.96点。Nasdaq指数上扬18.88点，或0.43%，至4,397.93点。本周道指回落0.6%，标普500指数收跌0.1%，Nasdaq指数升0.7%。

--欧洲股市小幅收高，止住一周跌势，空客领涨，此前消息人士表示，空客将同罗尔斯-罗伊斯达成A330引擎协议。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%，报1,371.29点。该指数本周下挫1.7%，之前该指数连升10周，为2012年中来最长周度升势。英国富时100指数小涨0.34%，报6,757.77点。法股CAC指数微跌0.06%，报4,436.99点，德国DAX指数升0.1%，收报9,815.17点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，连跌两周，此前美国公布的消费者信心数据强劲，但未能提振美国很快能升息的预期。分析师表示，强劲的消费者信心数据未能鼓舞交易商，因没有打消周四美国公布5月消费者支出逊于预期后对美国经济的忧虑。美元指数纽约尾盘跌0.25%，报80.022。欧元兑美元升0.26%，报1.3648美元。美元兑日圆跌0.27%，报101.44日圆。美元兑瑞郎跌0.3%，报0.89095瑞郎。新西兰元兑美元延续升势，尾盘涨0.16%，报0.8775美元，交易商对较高收益货币的兴致带动新西兰元走强。

债市:

--美国公债价格转跌，本周稍早稳步走强，受助于数据显示美国经济成长可能比政策制定者预想的要慢。30年期长债波动最大，收益率盘中一度跌至3.336%的6月2日来最低水准，尾盘报3.3649%，价格跌12/32。10年期公债价格跌2/32，收益率报2.5340%，盘中触及2.507%的低点。

--德债收益率从今年低点反弹，此前德国公布的数据显示，6月通胀略增，令欧洲央行得以维持观望的态势。欧元区公债本周上扬，因之前公布的企业调查显示经济成长前景转弱，促使投资人臆测欧洲央行将最终不得不祭出大规模购买资产计划。

10年期德债收益率升2个基点，报1.26%。意大利10年期公债和西班牙10年期公债收益率均收平，分别报2.72%和2.65%，稍早都一度上涨约5个基点。

油市:

--布兰特原油期货在震荡交投中持稳，因在本周创下今年最大周度跌幅后，投资人轧平仓位。对伊拉克原油出口的担忧减轻，造成布兰特原油期货大跌。布兰特原油期货收高0.09美元，收报每桶113.30美元，本周该合约下挫超过1.3%，为3月来最大周度跌幅。美国原油期货收低0.10美元，收报每桶105.74美元，为6月11日来最低结算价。本周该合约跌约1.4%，自6月20日触及107.73美元后已回落2美元。

金属市场:

--金价基本持平，因强于预期的美国消费者信心指数损及黄金的避险吸引力。铂金系金属攀升，因对南非国有能源企业工人罢工的忧虑挥之不去。第二季只剩下最后一个交易日，金价有望录得近3%的涨幅，连涨第二季，但不及其他贵金属。1905GMT，现货金小涨0.1%，报每盎司1,318.46美元，徘徊在周二盘中触及的4月中来最高1,325.90美元附近。美国COMEX-8月期金收涨3美元，报每盎司1,320美元。

--期铜在触及三个半月高位后走低，在供应收紧之时，全球第二大经济体中国的成长前景改善，可能导致需求增强，提振期铜盘中触及三个半月高位。LME三个月期铜小跌0.1%，收报每吨6,945美元，稍早触及3月初以来最高6,983.75美元。(完)

(整理 母红/徐文焰; 审校 李军/于春红)

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