《路透早报》--7月1日

[今日看点]

经济数据：

--日本央行第二季短观企业景气调查

--日本5月加班工资数据

--日本6月采购经理人指数(PMI)终值

--中国6月官方制造业PMI

--中国6月汇丰制造业PMI终值

--瑞士6月PMI

--意大利/法国/德国/欧元区/英国6月制造业PMI

--德国6月就业数据

--欧元区/意大利5月失业率

--美国6月制造业PMI终值

--美国5月建筑支出

--美国供应管理协会(ISM)6月制造业指数

重大事件及官员讲话：

--香港特区成立纪念日假期

--澳洲央行利率决定

--英国央行副总裁布罗德班特发表讲话

--德国财政部长朔伊布勒发表讲话

以下为6月30日下午5:00至7月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

中国存贷比调整一小步，撬动金融市场化改革一大步

--饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。

法国巴黎银行称违反美国制裁法令和解费达89.7亿美元

--法国最大上市银行业者--法国巴黎银行表示，关于在美国违反制裁规定的刑事诉讼和解案，预料将在第二季计入58亿欧元(79.1亿美元)的费用。关于法国巴黎银行违反美国对特定国家经济制裁及相关记录的法令及管制问题，该行同意支付总计89.7亿美元。该行表示，估计截至2014年6月30日根据巴塞尔协议III计算的一级资本充足率约为10%，并重申将达到3月宣布的2014-2016年战略计划目标的决心。

通用汽车点火开关危机恶化，公司承认造成死亡数增至16人

--通用汽车要命的点火开关安全危机周一更形恶化，该公司将召回823万辆车，其中绝大多数为更加老旧的车种，而这些车种与三起死亡事故有关。最新的召回行动让通用汽车承认该问题造成的死亡人数升至至少16人。通用汽车表示，该公司目前知道的是有61起车祸事件与点火开关问题有关，不过美国国会议员及安全监管机构已表示，他们预期死亡统计人数将会增加。通用汽车股价周一收低0.9%至36.3美元。

美旧金山联储总裁认为要到2015年下半年才开始加息

--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美国联邦储备委员会(FED)很可能需要至少再保持近零利率一年，即便他乐观地认为美国经济正在稳健复苏。他并预计，2016年初期将实现充分就业和正常的通胀率水平。威廉姆斯对记者表示，他仍认为2015年下半年才开始加息是适宜的，并称美联储应该“停止回答”有关确切加息时间的问题，因为若市场预期突然转变，可能引发剧烈波动。

美国5月成屋待完成销售指数触及八个月高位

--全美不动产协会(NAR)公布，美国5月成屋待完成销售指数较上月增长6.1%至103.9，为去年9月以来最高水平，表明住房市场活动正在摆脱近期的疲弱表现。5月指数亦创下2010年4月以来最大升幅，远超分析师此前预计的上升1.5%。

此外供应管理协会(ISM)6月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至62.6，5月为65.5。路透访问的分析师预估为63.0。

上述数据对市场并无明显影响。

[市场摘要]:

股市:

--在周一结束的第二季中，美国股市标准普尔500指数和Nasdaq指数连续第六季上升，标普500指数的季度升势为逾14年来首见。不过，三大股指周一收盘变动不大，之前美国公布一系列良莠不齐的经济数据。

道琼工业指数收跌25.24点，或0.15%，至16,826.60点；标准普尔500指数小幅收低0.73点，或0.04%，至1,960.23点。Nasdaq指数上扬10.248点，或0.23%，至4,408.178点。

--欧洲股市基本特稳，由比利时集团Solvay领升化工股，但被旅游股下跌所抵销，此前easyJet评级遭下调，股价下滑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.05%，报1,370.60点，日内游走在平盘上下。本季该指数上升，连涨第四季，分析师表示，市场的长期前景仍然正面。

英国富时100指数下跌0.2%，收报6,743.94点。法股CAC指数下滑0.32%，收报4,422.84点，德国DAX指数升0.18%，收报9,833.07点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑至八周低点，因投资人在本周美国公布一系列经济数据前愈发谨慎，上周三美国公布的经济成长数据惨淡。美元兑日圆跌至六周低点，对美元的人气转弱；欧元兑美元则升至六周高位。

纽约尾盘，美元指数跌0.3%，报79.786，盘中触及八周低点79.759，第二季收低0.4%。美元兑日圆跌至六周低点101.21日圆，尾盘跌0.1%，报101.31日圆。欧元兑美元升至六周高位1.3697美元，尾盘升0.3%，报1.3691美元。

债市:

--美国公债价格小涨，受助于月底买盘，以及在季末和周四公布非农就业报告前投资者不愿意卖出公债，令公债价格在今年上半年可望上涨。指标10年期公债价格上涨3/32，收益率报2.52%，周五尾盘报2.53%。美国30年期公债价格上升9/32，收益率从周五尾盘的3.36%下降至3.347%。

--葡萄牙公债收益率上涨，因卢森堡司法当局对葡萄牙最大银行--必利胜银行(BES)的三家控股公司展开调查，该行前景不明朗，股价暴跌。交易员称，公债承压的另一个原因是，不希望在市场紧张不安的情况下抛售该行股票或债券的投资人倾向透过押注公债收益率上升来对冲损失。

葡萄牙10年期公债收益率升8个基点，报3.67%。德国10年期公债收益率跌1.2个基点，报1.247%。

油市:

--布兰特原油期货跌向112美元，美国原油期货逼近105美元，均触及18日低点，因投资人对伊拉克供应受扰的担忧减轻。布兰特原油期货6月仍升约3%，为8月来最大月度升幅。布兰特原油期货收挫0.94美元，报每桶112.36美元，为6月12日伊拉克危机开始刺激油价上涨以来最低结算价。美国原油期货收低0.37美元，报每桶105.37美元，也为6月12日来最低结算价。

金属市场:

--金价上扬近1%，至4月中以来最高，本季连涨第二季，因地缘政治紧张局势提振黄金的避险吸引力。不过，分析师称，经济状况不断改善，以及预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将升息可能令金价在今年下半年承压。1831 GMT，现货金上扬0.8%，报每盎司1,325.96美元，盘中触及两个月高位1,328.14美元，为4月14日以来最高。美国COMEX-8月期金收涨2美元，报每盎司1,322美元。

--期铜上涨，连升两个月，因供应紧张、中国需求稳健的预期以及美国经济改善，但投资人担心高油价对全球经济的影响，期铜升势受限。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,017美元，上周五收报6,945美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 于春红)

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