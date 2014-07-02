（更正）《路透早报》--7月2日

图为透过镜片看到的美元和人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

(因英文油市报导有误，布兰特和美国原油期货周二结算价均为“6月11日”以来最低，而非“6月12日”)

[今日看点]

经济数据：

--澳洲5月商品/服务贸易收支

--英国6月Nationwide房价指数

--英国6月Markit/CIPS建筑业PMI

--欧元区5月生产者物价指数(PPI)

--美国6月27日当周抵押贷款市场指数

--美国6月Challenger企业计划裁员人数

--美国6月ADP就业报告

--加拿大6月RBC制造业采购经理人指数(PMI)

--美国6月ISM纽约企业活动指数

--美国5月工厂订单

重大事件及官员讲话：

--美联储主席叶伦在国际货币基金组织(IMF)举行的活动上发表演讲。

--瑞典央行召开货币政策会议(至7月3日)。

--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在金融时报举办的一次活动上发表讲话。

--德国财长朔伊布勒介绍2015-2018年预算计划。

以下为7月1日下午5:00至7月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

美国制造业和汽车销售数据均向好，支撑经济成长前景

--美国制造业活动6月稳步上升，汽车销售亦加速至近八年最高水平，意味着美国经济年初混乱过后现在开始显现出动能。周二公布数据为第二季经济勾勒出一片乐观景象，凸显出步入下半年，美国经济展现力道。

供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月制造业指数为55.3,5月为55.4。50为荣枯分水岭。值得注意的是，新订单分项指数触及六个月高位，对于企业资本支出而言是一个好兆头。

Autodata Corp表示美国6月汽车销量增加1.2%，经季节调整后的年率升至1,698万辆，为2006年7月以来最高。

商务部公布的另一份报告则显示，5月建筑支出增长0.1%，4月经修正后为增长0.8%。

美国财长称中国房地产问题应该不会构成全球威胁

--美国财长杰克卢在论及今年的中美战略经济对话(S&ED)时称，中国房地产问题可能不会构成全球性威胁，而中国当局知晓当前存在对其房地产泡沫的担忧。

他另指出，从美国的角度看汇率是一个很重大的问题，人民币需要进一步升值，而从贸易角度看人民币估值不合理，他并认为有迹象显示中国干预外汇市场。

欧元区5月失业率报11.6%，较4月修正值持平

--欧盟统计局公布，欧元区5月失业率持稳于11.6%，凸显出当地经济复苏仍远不足以带动各国创造就业。欧元区18国5月的失业人口约为1,850万人，较4月下滑约2.8万人。4月失业率由初值的11.7%下修为11.6%。

安倍内阁通过集体自卫权解禁决议

--日本防卫大臣小野寺五典证实，首相安倍晋三的内阁周二通过一项决议，取消在海外使用军力的禁令，朝着与战后和平主义相反的方向迈出一大步，这也标志着安倍的一个政治胜利。

安倍晋三则在新闻发布会上表示，日本将不会参加1990-1991年第一次海湾战争或2003年伊拉克战争这类多边战争行动。

乌克兰军队轰炸叛军地盘，俄总统普京威胁将保护本族利益

--乌克兰军队对东部地区亲俄罗斯的分离主义份子基地实施了空中和炮火打击，此前该国总统波罗申科宣称，他不会延长停火，而是将主动出击帮助乌克兰摆脱“寄生虫”。

波罗申科的决定很快招致俄罗斯总统普京的怒火，后者表示他和德法领导人提出的建议被波罗申科漠视。普京称，波罗申科现在必须为偏离和平道路负起全部责任。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市七月迎来强劲开局，三大指数周二上扬，道指和标普500指数均触及纪录收盘高位，因美国和亚洲制造业活动加速扩张，使对全球经济体质的乐观情绪增强。道琼工业指数收高129.47点，或0.77%，至16,956.07点；标准普尔500指数收高13.09点，或0.67%，至1,973.32点；Nasdaq指数上扬50.47点，或1.14%，至4,458.65点。

--欧洲股市以大涨为7月开局，法国巴黎银行领跑，因该行对两起刑事指控认罪，并同意支付近90亿美元了结违反美国制裁法令的官司。矿业股上扬，此前全球最大的金属消费国中国公布的经济数据令人鼓舞。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.9%，报1,382.31点，今日百分比升幅为5月8日来最大。英国富时100指数收高0.87%，收报6,802.92点。法股CAC指数上扬0.87%，收报4,461.12点，德国DAX指数升0.71%，收报9,902.41点。

汇市:

--欧元兑美元从六周高位回落，因在欧元区近期走强后，市场担忧欧洲央行可能会口头干预汇市，导致欧元买盘减弱。纽约汇市尾盘，欧元兑美元跌0.1%，报1.3678美元。

澳元走强，因澳洲央行的声明基调不如部分市场人士预期的温和，且没有明确措辞来压低澳元。澳元兑美元尾盘报0.9496美元，上扬0.7%，盘中触及11月初以来最高0.9505美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，在周四美国公布非农就业报告前，交易商再度思量对美国公债的多头押注，而中国和美国公布的强劲制造业数据也抑制了对公债的避险买盘。

美国30年期公债收益率触及近一周高位3.4%，因投资人担心若本周稍晚美国政府公布的非农就业数据强于预期，公债多头可能遭遇损失。指标10年期公债价格跌14/32，收益率报2.57%，周一尾盘报2.52%。

--葡萄牙公债收益率上涨，因卢森堡司法当局对葡萄牙最大银行--必利胜银行(BES)的三家控股公司展开调查，该行前景不明朗，股价暴跌。交易员称，公债承压的另一个原因是，不希望在市场紧张不安的情况下抛售该行股票或债券的投资人倾向透过押注公债收益率上升来对冲损失。

葡萄牙10年期公债收益率升8个基点，报3.67%。德国10年期公债收益率跌1.2个基点，报1.247%。

油市:

--原油期货价格小跌，因对伊拉克和乌克兰冲突影响供应的担忧减轻，而全球第二大石油消费国-中国制造业数据强劲，给油市带来一些支撑。布兰特原油期货收挫0.07美元，收报每桶112.29美元，为6月11日以来最低结算价。

美国原油期货收低0.03美元，收报每桶105.34美元，也为6月11日来最低结算价。布兰特较美国原油价差收窄至6.99美元，为6月16日来最窄。

金属市场:

--铂金升穿1,500美元至10个月高位，连涨第四个交易日，受长期供应忧虑提振，尽管南非矿业工人罢工结束。金价扭转升势，因在稍早上市交易基金(ETF)强劲买盘带动金价升至近两个月高位后，投资人获利了结。

现货铂金触及9月来最高的1,511美元，1729GMT，升1.8%，报1,507.80美元。NYMEX-10月期货铂金升30.1美元，报1,513美元。

金价盘中触及3月底来最高1,332.10美元，之后转跌，现货金跌0.1%，报1,325.20美元。

--期锌从16个半月高位回落，因投资者在价格良性上涨后结清多头头寸，且生产商难抵高价格的诱惑卖出。LME三个月期锌周二收跌1.4%，报每吨2,186美元，盘中触及2013年2月13日以来最高2,222美元。

三个月期锡逆市上扬，跳涨1.1%，收报每吨22,800美元，因印尼最大的锡矿矿商PT Timah的首席执行长表示，由于价格下滑，该公司将在最长两周的时间内暂停出口。

铜价从近四个月最高水平回落，因LME库存增加。三个月期铜收涨0.1%，报每吨7,020美元，盘中触及3月7日以来最高7,028.50美元。 (完)

(整理 张明钧; 审校 于春红)

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