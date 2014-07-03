《路透早报》--7月3日

[今日看点]

经济数据：

--中国6月官方非制造业采购经理人指数(PMI)

--香港5月零售销售

--意大利、法国、德国、欧元区和英国6月服务业PMI

--欧元区5月零售销售

--美国6月非农就业报告

--美国5月国际贸易收支

--美国6月28日当周初请失业金人数

--美国6月服务业PMI终值

--美国供应管理协会(ISM)6月非制造业指数

重大事件及官员讲话：

--澳洲央行总裁史蒂文斯发表讲话

--欧洲央行利率决定

--瑞典央行利率决定

以下为7月2日下午5:00至7月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

中国央行一举松绑银行零售外汇定价

--顺应中国政府简政放权大趋势，外汇市场自主定价迈出新步伐。央行宣布取消银行对客户美元挂牌买卖价差的管理，允许银行在外汇“零售市场”自主定价，亦确认银行间即期外汇市场上更多非美货币的浮动幅度扩大。市场人士认为，新规表明央行取消了对银行的外汇客牌价的管理，顺应了市场发展的需求，适应了新的形势。而外汇零售层级市场的放开不会产生大的市场波动，即使出现波动，央行仍可在外汇批发市场上稳定市场。

美国6月民间就业岗位增幅为一年半最大，证明经济反弹

--美国6月民间岗位增幅为一年半来最大，巩固了经济活动在年初大幅萎缩后，现正在累积动能，势将带动经济在年内剩余时间强劲增长的观点。民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。另外美国商务部数据显示，5月工厂订单减少，但制造业总体库存录得2011年10月以来最大月度升幅，有助于提振第二季的成长。

数据公布后，美国股市基本持平，公债收益率攀升，美元兑一篮子货币走强。

详细数据：

* 美国6月民间就业人数增28.1万人，增幅创12年11月以来最高--ADP

* 美国5月工厂订单较上月下降0.5%，预估为回落0.3%

* 美国6月27日止当周抵押贷款申请小跌，受购房贷款下降拖累--MBA

叶伦认为以货币政策解决金融稳定风险存在“很大局限”

--美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周三表示，货币政策作为对抗金融稳定风险的工具，存在“很大的局限性”。她并表示，若以上调利率的办法阻止美国楼市泡沫，可能已经给经济带来了严重伤害。叶伦重申自己的看法，认为在应对过度金融冒险问题的时候，需要让监管发挥主要作用，而不应主要依靠利率政策。

中国国务院：要通过审计整改盘活存量资金，促进信贷投向实体经济

--中国国务院常务会议指出，各部门10月底要报告2013年度中央预算执行审计报告的整改情况,并在向全国人大报告后对社会公布。要通过整改盘活趴在账上的存量资金，促进“脱实向虚”的信贷资金归位。会议同时指出，要通过整改促进稳增长、调结构。一方面要盘活趴在账上的存量资金，整合专项、优化增量，切实使宝贵资金用在刀刃上。另一方面要促进“脱实向虚”的信贷资金归位，更多投向实体经济，有效降低企业特别是小微企业融资成本。

中国国务院总理李克强表示，中国经济目前运行在合理区间，一些先行指数已经出现向好趋势，但下行压力依然存在。

独家：美国首批凝析油出口即将运往亚洲

--贸易消息人士称，在美国当局证实为已实施40年的轻加工原油出口禁令松绑的一周之后，Enterprise Product Partners已经向一家日本贸易公司出售了首批船货，目前正在拉美寻找更多买家。随着全球需求的增长，美国未来的凝析油出口量有望不断攀升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收盘基本持平，今日的波幅为数年来最低的交易日之一，因在备受期待的6月非农就业报告即将出炉前，强劲的民间就业数据不足以激起投资者的买兴。道琼工业指数收高20.17点，或0.12%，至16,976.24点；标准普尔500指数收高1.30点，或0.07%，至1,974.62点；Nasdaq指数微幅下跌0.917点，或0.02%，至4,457.734点。

--欧洲股市小涨，延续昨日大涨势头，不过法国电信企业购并希望破灭，令涨幅受限。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%，报1,385.09点，昨日大涨0.9%。

英国富时100指数收高0.2%，收报6,816.37点。德国DAX指数升0.09%，收报9,911.27点。法股CAC指数下滑0.37%，收报4,444.72点。

汇市:

--美元普涨，因此前报告显示6月美国民间就业岗位增幅为一年半最大。该报告对周四美国将公布的非农就业报告而言是个好兆头，给美元带来了提振。纽约汇市尾盘，美元指数升0.2%，报79.956，美元兑日圆升0.3%，报101.79日圆。欧元兑美元跌0.2%，报1.3656美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前美国公布的民间就业数据强于预期，提升了对周四美国非农就业报告将很强劲的预期。指标10年期公债价格跌16/32，收益率报2.62%，周二尾盘报2.57%；30年期公债价格下挫1-5/32，收益率从周二尾盘的3.40%升至3.46%。

--葡萄牙与爱尔兰利用借贷成本在历史低位的机会，提前为近期偿债需求进行融资。这两个国家位列欧洲债负最重的国家。葡萄牙10年期公债收益率升3个基点，报3.65%，表现优于多数其他欧元区公债市场。爱尔兰10年期公债收益率升4个基点，报2.41%，指标德债收益率升幅相近，报1.29%。

油市:

--美国原油期货挫跌约1美元，创近三周最低收位，因利比亚和伊拉克石油供应的乐观迹象，盖过了上周美国原油库存大幅减少对油价的提振。布兰特原油下跌1.05美元，结算价报每桶111.24美元。美国原油期货下跌0.86美元，结算价报每桶104.48美元。两份合约均创下6月中来最低结算价。

金属市场:

--铂金收盘持平，因投资者在盘中升至10个月高位后锁定获利。尽管南非铂金矿业罢工结束，但长期供应忧虑挥之不去，带动铂金价格盘中急升。金价连续第二日小涨，受助于上市交易基金的强劲买盘。

1937GMT，现货铂金小跌0.40美元，报每盎司1,502.50美元。美国NYMEX-10月铂金期货收跌0.20美元，报每盎司1,511.50美元。现货金小升0.1%，报每盎司1,327.21美元。美国COMEX-8月期金收涨4.30美元，报每盎司1,330.90美元。

--期铜升至逾四个月高位，此前美国就业数据显示全球最大经济体经济复苏增强，提振了铜的需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报7,125美元，周二期铜收报7,020美元。(完)

(整理 徐文焰；审校 于春红)

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