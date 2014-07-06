《路透早报》--7月7日

图为百元面值的人民币和欧元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

[重大数据或新闻]

--周五为美国独立日假期，美国金融市场休市，造成其他市场也交投清淡，没有出现大的波动，金价持稳，油价小跌。

--欧洲央行管委暨法国央行总裁诺亚称，欧元水准令经济活动承压，略微贬值将是“合理的”。他说，欧元体系有能力推出购买资产计划，包括购买公共和民间资产。

--中国经济明显减速，对近年来高速成长的银行业提出更高的挑战。中国银监会前主席刘明康周五表示，经济增幅下行令银行业的资产质量下降，以及利率市场化和金融脱媒给银行业带来不小挑战，当前中国的银行业最重要两件事就是做好流动性管理和尽职调查。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市休市。

--奥地利银行Erste股价暴跌周五拖累该国股市表现，也令整体欧洲股市涨势终止，后者本周一度触及数年高位。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.3%，报1,394.15点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.6%，报3,270.47点。英国富时100指数收高0.01%，收报6,866.05点。德股DAX指数跌0.2%，收报10,009.08点。法股CAC指数下跌0.47%，收报4,468.98点。

汇市:

--美元欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商并不认为这能推动美国联邦储备理事会(美联储/FED)迈向升息。英镑兑美元及兑一篮子主要货币重新接近六年高点，近几个月内再次成为主要货币中的周线赢家。欧洲汇市尾盘，美元兑欧元仅上涨逾0.1%，报1.3585美元。美元指数升0.1%，报80.294。欧洲市场成交清淡，美国金融市场因独立日假期休市。

债市:

--美国债市休市。

--欧元区较低评等公债收益率(殖利率)下跌，上日欧洲央行公布提供银行长期贷款的计划细节，并表示已准备好必要时采取量化宽松。西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，报2.67%，意大利10年期公债收益率跌5个基点，报2.70%。德国10年期公债收益率跌4个基点，至1.25%。

油市:

--原油价格下滑，布兰特原油期货跌至111美元以下，因利比亚出口恢复前景和更多美国原油将很快送到炼厂。不过，油价跌幅受限，因经济数据直指需求增长的前景。布兰特原油下跌0.36美元，收报每桶110.64美元，本周下挫超过2%。美国原油下滑0.29美元，报每桶103.77美元，本周势将下跌1.9%。

金属市场:

--金价小涨，从表现不一的欧洲股市中获得支撑，但在美国公布强劲的就业数据提振美元，殃及黄金避险吸引力后，金价走势仍脆弱。1750 GMT，现货金下跌0.21美元，报每盎司1,319.49美元。美国COMEX-8月期金收高0.50美元，报每盎司1,321.00美元。

--伦敦铜价下滑，但本周录得逾九个月最大周度升幅。今日盘中稍早触及四个月高位，因美国就业数据提振工业金属需求前景。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中升至2月19日来最高的7,190美元，收低0.35%，报7,150美元。本周大涨3%，为9月20日来最大周度升幅。(完)

(整理 利棣儿; 审校 李军)

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