《路透早报》--7月7日 （更新版）

[今日看点]

经济数据：

--日本5月同时指标和领先指标

--日本6月银行放贷

--日本5月未经季调的经常帐

--澳洲6月ANZ报纸招聘广告和网络招聘广告

--瑞士6月失业率

--德国5月工业生产

--欧元区7月Sentix投资者信心指数

--加拿大5月建筑许可

--加拿大6月Ivey采购经理人指数(PMI)

--美国6月就业趋势

重大事件及官员讲话：

--欧元集团会议。

--英国外交大臣夏伟林与财政大臣欧思邦访问印度(至7月9日)。

--日本央行召开分支机构经理季度会议。央行总裁黑田东彦致开幕词。日本央行随后将公布地区经济季度报告。

--奥地利央行公布半年度金融稳定报告，央行总裁诺沃特尼出席会议(0700)。

--欧洲央行管委会成员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)发表讲话(1600)。

以下为7月4日下午5:00至7月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

* 周五为美国独立日假期，美国金融市场休市，造成其他市场也交投清淡，没有出现大的波动，金价持稳，油价小跌。

--IMF总裁拉加德暗示可能会调降全球增长预估

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周日表示，全球经济活动应会在今年下半年走强，并在2015年加速，但动能可能弱于预期，暗示IMF或略微调降全球增长预估。拉加德称，主要央行的宽松政策对需求可能仅会产生有限的影响，各国应当在债务状况仍可持续的情况下，通过投资基础设施、教育和医疗来提振经济成长。拉加德指出，IMF本月稍晚出炉的全球经济展望更新报告将与4月时的预估略有差别。IMF4月时预计，2014年全球经济增长率为3.6%，2015年为3.9%。

--欧洲央行管委诺亚称欧元略微贬值是合理的，通缩风险似已躲过但通胀率仍过低

欧洲央行管理委员会委员诺亚周五表示，偏高的欧元汇率正严重拖累经济活动与通胀率，略微贬值将是合理的。诺亚还表示，欧洲央行的“欧元体系”以及欧元区各国央行有能力推出资产购买计划，不过这一手段的效果可能有限。诺亚指出，看起来欧元区似乎已经躲过了通缩风险，即便通胀率仍过低。

--中国银监会前主席称银行业应做好流动性管理，应对经济减速挑战

中国经济明显减速，对近年来高速成长的银行业提出更高的挑战。中国银监会前主席刘明康周五表示，经济增幅下行令银行业的资产质量下降，以及利率市场化和金融脱媒给银行业带来不小挑战，当前中国的银行业最重要两件事就是做好流动性管理和尽职调查。他建议，未来商业银行的转型将会面临三个趋势，即做轻资产业务，轻型管理和扁平化管理，轻型贴身服务和个性化服务。

--三星电子面临获利下滑，接班问题费疑猜

智能手机领导厂商韩国三星电子(005930.KS)面临获利连续三季下滑窘境，然而在低价机种比重升高、市场成长放缓、以及苹果(AAPL.O)准备推出iPhone 6的情形下，该公司获利恐将连四季衰退。韩元兑美元升至六年高位亦加剧三星困境。汤森路透I/B/E/S调查显示，三星周二料公布其6月止当季获利可能下降12.6%，营收料按年下降6%至54万亿韩元。分析师预计，三星全年营业利润或下降7%左右至34.2万亿韩元，为三年来首次下降。三星首席财务官最近警告称，第二季业绩不会太好，分析师对此表示认同。

--伊拉克总理马利基拒绝放弃连任，批准者指责他加剧国家分裂

伊拉克总理马利基周五拒绝放弃参选第二次连任。在伊拉克政权面临伊斯兰武装分子的威胁之际，许多批评者要求替换总理。马利基的声明使组建新政府、团结种族和宗教分立的伊拉克这个任务更加复杂，该国议会本周也未能实现这一目标。这使政治僵局进一步延长，而伊拉克领土完整面临的威胁使僵局的风险加剧。批评者指责他加剧了伊拉克的宗派分裂，不仅逊尼派和库尔德族等政治对手施加巨大压力，即便是他所在的什叶派阵营部分人士也在给他施压。什叶派穆斯林领袖Moqtada al-Sadr敦促马利基联合政府应放弃支持其寻求连任第三个任期，而另选候选人。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市休市。

--奥地利银行Erste股价暴跌周五拖累该国股市表现，也令整体欧洲股市涨势终止，后者本周一度触及数年高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.3%，报1,394.15点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数下跌0.6%，报3,270.47点。英国富时100指数收高0.01%，收报6,866.05点。德股DAX指数跌0.2%，收报10,009.08点。法股CAC指数下跌0.47%，收报4,468.98点。

汇市:

--美元欲涨不易，此前美国就业数据跳增令股市人气一片乐观，但交易商并不认为这能推动美联储迈向升息。英镑兑美元及兑一篮子主要货币重新接近六年高点，近几个月内再次成为主要货币中的周线赢家。

欧洲汇市尾盘，美元兑欧元仅上涨逾0.1%，报1.3585美元。美元指数升0.1%，报80.294。欧洲市场成交清淡，美国金融市场因独立日假期休市。

债市:

--美国债市休市。

--欧元区较低评等公债收益率下跌，上日欧洲央行公布提供银行长期贷款的计划细节，并表示已准备好必要时采取量化宽松。

西班牙10年期公债收益率下跌3个基点，报2.67%，意大利10年期公债收益率跌5个基点，报2.70%。德国10年期公债收益率跌4个基点，至1.25%。

油市:

--原油价格下滑，布兰特原油期货跌至111美元以下，因利比亚出口恢复前景和更多美国原油将很快送到炼厂。不过，油价跌幅受限，因经济数据直指需求增长的前景。

布兰特原油下跌0.36美元，收报每桶110.64美元，本周下挫超过2%。美国原油下滑0.29美元，报每桶103.77美元。

金属市场:

--金价小涨，从表现不一的欧洲股市中获得支撑，但在美国公布强劲的就业数据提振美元，殃及黄金避险吸引力后，金价走势仍脆弱。

1750 GMT，现货金下跌0.21美元，报每盎司1,319.49美元。美国COMEX-8月期金涨0.50美元，报每盎司1,321.00美元。

--伦敦铜价下滑，但本周录得逾九个月最大周度升幅。今日盘中稍早触及四个月高位，因美国就业数据提振工业金属需求前景。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中升至2月19日来最高的7,190美元，收低0.35%，报7,150美元。本周大涨3%，为9月20日来最大周度升幅。(完)

(整理 利棣儿/李爽; 审校 李军/许娜)

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