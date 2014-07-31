《路透早报》--8月1日

[今日看点]

经济数据：

--中国7月官方制造业PMI

--汇丰中国7月制造业PMI终值

--汇丰台湾7月制造业PMI

--韩国7月汇丰/Markit制造业PMI和贸易收支7月初值

--日本制造业PMI

--澳洲PPI

--欧元区、德国、法国和意大利以及英国7月制造业PMI

--美国7月非农就业报告

--美国6月个人所得/支出与PCE物价指数

--美国Markit制造业PMI和密西根大学消费者信心指数7月终值

--美国6月建筑支出

--美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数

--美国6月汽车销售

重大事件及官员讲话：

--日本央行总裁黑田东彦在一个研讨会上发表讲话

今日将公布业绩的美国主要企业包括：雪佛龙和宝洁

以下为7月31日下午5:00至8月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--随着劳动力市场趋紧，美国薪资成长加快

美国第二季劳工成本创下逾五年半以来最大增幅，同时另一项就业市场趋势指标在上周降至八年低位，增强美国经济前景。

美国劳工部周四公布，衡量整体劳工成本的雇佣成本指数第二季上升0.7%。这是自2008年第三季以来最大增幅，第一季升幅为0.3%。该指标美联储主席叶伦最为看重的就业市场指标之一，受到市场越来越密切的关注。截至6月的12个月，劳工成本上升2.0%，而截至3月止的12月内涨幅为1.8%。占雇佣成本七成的薪资成本于第二季增加0.6%，为2008年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.3%。

另一份劳工部报告显示，上周初请失业金人数四周均值经季节调整后减少3,500人至297,250人，为2006年4月以来最低。但上周初请失业金人数增加2.3万人至30.2万人，表明很难消除数据每年这个时候出现的波动，因汽车厂关闭以更新设备。

美元兑一篮子货币小涨，同时美国公债价格微升。投资者担忧海外经济体质，及西方国家与俄罗斯之间关系持续紧张，美股全线下挫。

周四公布的美国数据包括：

第二季劳工成本创下逾五年半来最大增幅

美国一周初请失业金人数升至30.2万人，四周均值创逾八年新低

7月芝加哥采购经理人指数骤降至52.6，为2013年6月来最低

--欧元区通胀率7月再度下滑，决策者对通缩继续保持警惕

欧元区7月通胀年率跌至2009年金融危机最严重时期以来的最低点，让决策者继续对通缩威胁感到担心，但不大可能促使欧洲央行采取进一步政策行动。

欧盟统计局周四公布，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.4%(市场预估为上升0.5%)。不过通胀率下降很大程度上是由于能源价格下跌，扣除能源、食品和烟酒的核心通胀率连续第二个月持平于0.8%。欧洲央行也仍在等待评估其6月推出的一系列举措是否能够提振脆弱的经济复苏。

欧元区公布的数据包括：

表格：欧元区7月通胀率跌至0.4%，创2009年10月以来最低

表格：欧元区6月失业率降至11.5%，创2012年9月以来最低

--IMF认为日本经济如果未能进一步改革，中期风险偏向下行

国际货币基金组织(IMF)周四表示，如果日本政府不能推出所需的额外改革，提振潜在经济增长和缩减公共债务，日本的经济和债务改革风险中期倾向下行。

IMF表示，日本首相安倍晋三需要在其6月公布的第二套经济增长策略后作更多，且甚至实施更大胆的措施，以增加劳工供给和放宽服务业管制。IMF称，日本央行目前不需要再次放宽货币政策，因为商品价格不断上升的情况更为普遍，但是，日本央行应该准备一旦增长转弱，可快速增加买入风险资产。

--俄罗斯禁止进口乌克兰大豆，拟限制希腊水果和美国鸡肉

俄罗斯国际文传电讯社周四报导称，俄罗斯已经禁止进口乌克兰大豆，下周可能还会限制希腊水果和美国鸡肉进口，以回击西方国家的新一轮制裁。

国际文传电讯社援引俄罗斯动植物检疫局(VPSS)报导，俄罗斯指因违反植物检疫规定，自8月1日起将暂停乌克兰大豆、豆粕和葵花籽的进口。

--企业面消息：

* 全球最大上市油品企业艾克森美孚周四公布，第二季获利跳增28%，因石油及天然气价格走高。公司公布净利87.8亿美元，每股获利2.05美元，上年同期分别为68.6亿美元及1.55美元。

* 全球第二大借计卡与信用卡公司--万事达卡公布季度获利增长10%。公司截至6月30日止第二季净利增至9.31亿美元，或每股0.80美元，上年同期为8.48亿美元。净营收增长13.4%，达到23.8亿美元。

* 美国最大独立油气业者--康菲石油国际公布季度获利持平，因成本增加抵销油气产出扩增的效应。公司第二季获利为21亿美元，每股获利为1.67美元，上年同期分别为21亿美元及1.65美元。

* 德国大众汽车公布第二季营业利润下滑3.1%，因新兴市场动荡，且大众汽车的美国业务走弱，打击获利。第二季营业利润跌至33.3亿欧元，上年同期为34.4亿欧元。最新业绩大致符合路透调查分析师预估的33.3亿欧元。

* 全球最大铁矿石生产商巴西淡水河谷第二季获利下滑，因铁矿石价格下跌的影响，压过淡水河谷铁矿石产量创新高的表现。公司第二季净利为14.3亿美元，低于上季的25.2亿美元，亦低于分析师预估。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四大跌，标普500指数今日跌幅为4月来最大，因经济数据引发投资者担心美联储升息可能较一些人预期的更早。美股7月下跌，为1月来首次月度收低。

道琼工业指数收跌317.06点，或1.88%，至16,563.30点。标准普尔500指数下跌39.40点，或2.00%，至1,930.67点；Nasdaq指数收挫93.129点，或2.09%，至4,369.773点。

-- 欧洲股市大跌，欧元区绩优股指下滑至三个月低位，因担心美国较预期更早升息，以及阿根廷违约。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.3%，报1,349.34点，此为三个月来最低收位，且7月下跌。德国股市DAX指数下跌1.94%，收报9,407.48点，法股CAC指数收跌1.53%，收报4,246.14点，英国富时100指数收低0.64%，收报6,730.11点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币小涨，7月升幅为逾一年最大，此前美国公布的就业市场数据助燃了对美联储会对通胀持更强硬立场的预期。

欧元兑美元纽约尾盘跌0.06%，报1.3388美元，略高于八个月低点1.3372美元。美元兑日圆升0.05%，报102.83日圆。美元兑瑞郎升0.01%，报0.9085瑞郎。

债市:

--美国公债价格大多持稳，收复稍早失地，因投资人在月底调整投资平衡，买入较低风险公债。

指标10年期公债收益率变动不大，报2.56%，稍早升至2.61%的7月8日来最高。因投资人调整通胀上升的预期，收益率曲线趋陡。五年期/30年期公债收益率差扩阔至156个基点。

--葡萄牙公债表现逊于多数其他欧元区公债，此前该国最大上市银行－圣灵银行录得巨额亏损，令市场预计需要接受政府注资。

葡萄牙10年期公债收益率升4个基点，报3.64%，盘中高见3.67%。德国10年期公债周四持稳，小跌1个基点，报1.15%。

油市:

--美国原油大跌超过2美元，跌至每桶98美元以下，为3月来最低位，因一堪萨斯州炼厂可能长时间关闭，而布兰特原油也下滑，因迹象显示石油输出国组织(OPEC)原油产量强劲。

9月布兰特原油收低0.49美元，报每桶106.02美元。9月美国原油收跌2.10美元，报每桶98.17美元。

金属市场:

--金价跌1%，至六周低位，对标普500指数大跌没有反应，因美国薪资增长强劲和就业市场改善的迹象降低避险买需。

1628 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,282.15美元，稍早触及6月19日来最低的1,280.76美元。美国12月期金收低14.10美元，报每盎司1,282.80美元。

--期锌价格下跌，因库存增加，凸显困扰市场的供应问题，分析师指出库存需要减少，矿山关闭造成的供应短缺才能实现。期镍价格也下滑，因库存触及纪录新高。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收报每吨2,355美元，周三收报2,380美元；指标LME期镍收报每吨18,500美元，上日收报18,960美元。LME期铜和期铝分别下跌，收报7,115美元和1,992美元。(完)

(整理 郑茵 审校 白云)

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