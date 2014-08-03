《路透早报》--8月4日

[今日看点]

经济数据：

--澳洲6月零售销售

--瑞士7月采购经理人指数(PMI)

--欧元区8月Sentix投资者信心指数

--英国7月Markit/CIPS建筑业PMI

--欧元区6月生产者物价指数(PPI)

暂无重大事件及官员讲话

今日将公布业绩的主要企业包括：美国国际集团(AIG)和汇丰控股

以下为8月1日下午5:00至8月4日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国7月就业增长降温，失业率意外上升

美国公布的7月就业成长逊于预期，且失业率意外增加，显示就业市场仍有一些闲置情况，这让美国联邦储委员会(FED/美联储)有空间保持利率在低位一阵子。美国7月非农就业岗位增长20.9万个，预估为增加23.3万个。美国7月失业率为6.2%，预估为6.1%。7月平均时薪仅微增0.01美元。数据公布后，美元下滑，公债收益率下跌。路透访查的18家美国一级市场交易商中有12家预计美联储不会在明年下半年前升息。

商务部的报告显示，美国6月通胀率下滑。不计食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数小涨0.1%，之前在5月上涨了0.2%。该指数按年仅涨1.5%，仍低于美联储2%的通胀目标。另外一份报告显示，美国汽车商7月销量同比增加9.1%，经季调销售年率达到1,648万辆。但略低于6月的1,680万辆。

周五公布的其他重要经济数据包括：

* 美国6月个人所得及支出均较前月增加0.4%，符合市场预估

* 美国6月建筑支出下滑1.8%降幅为2011年1月来最大，预估为增长0.5%

* 美国ISM-7月制造业指数升至57.1，为2011年4月来最高

* 美国汤森路透/密西根大学7月消费者信心指数终值为81.8，为3月来最低

* 美国7月MARKIT制造业采购经理人指数终值降至55.8，初值为56.3

--中国7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观

中国7月官方非制造业PMI环比下降0.8个百分点至54.2%，连续第二个月回落。各项指数波幅不大，市场总体保持平稳运行，企业对下半年市场预期趋于乐观。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的数据显示，单项指数中在手订单、存货和业务活动预期指数回升；新订单指数环比持平；其余新出口订单指数、中间价格、收费价格、从业人员和供应商配送时间指数与上月相比呈现下降。其中，中间价格指数回落最大，降幅为2.6个百分点。

--中国央行报告：下一阶段货币政策将坚持总量稳定、结构优化的取向

中国央行周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，下一阶段继续实施稳健的货币政策，保持政策的连续性和稳定性，坚持“总量稳定、结构优化”的取向；优化流动性的投向和结构，落实好定向降准的相关措施，发挥好信贷政策支持再贷款和再贴现政策的作用，引导金融机构优化信贷结构。

--费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美联储应该扬弃“在结束买债计画后将长时间维持利率于低点”的说法。他说，FOMC声明稿措辞可能限制美联储的弹性。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美国经济数据强劲，尤其是通胀数据上扬，已经将美联储“明显”推向接近首次升息。

--《独家新闻》高盛等机构考虑入股PERZO，寻求取代彭博聊天软件--消息

据知情消息人士称，以高盛为首的华尔街企业正在考虑入股聊天与即时通讯软件初创企业Perzo，希望找到一款能取代彭博聊天工具的类似软件。两位拒绝公开置评的消息人士称，数家银行和资产管理公司正在考虑投资Perzo，包括摩根士丹利、摩根大通、美银、德银、汇控、贝莱德和对冲基金Maverick Capital。这些公司近几天已经收到该交易的投资条款清单，并签署了非公开协议。他们要么拒绝置评，要么在截至记者发稿时都未回覆要求置评的请求。

--企业面消息：

* 全球最大的日用品制造商--宝洁(宝硷/P&G)表示，将在未来两年出售约半数品牌并裁员，以恢复销售增长并节省成本。该消息推动其股价上涨。宝洁称，将考虑出售大约90-100个品牌，这些品牌的销售在过去三年呈现下滑。公司表示，将集中经营70-80个“核心”品牌，这些品牌过去三年占到销售总额的90%，对整体获利的贡献率超过95%。宝洁的营收增长一直迟缓，过去13个季度有九个季度营收不及华尔街预期。6月30日止第四季，剔除资产剥离和并购的内生性销售额增长2%，但汇率损失抹去了此增幅。销售净额下降1%至201.6亿美元，低于分析师的平均预估。

* 美国福特和日本丰田7月在美国的汽车销量增长超出预期，但多数车企周五公布的销量增幅不及预期，因此前数月的强劲需求使得乐观情绪过了头。

* 微软周五起诉三星电子，控诉在微软宣布收购诺基亚手机业务的意向后，三星在去年秋季拒绝支付专利许可费。微软在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中寻求向三星追讨有关费用，但未公开披露相关金额。三星电子在声明中表示，将“详细”评估诉讼，然后做出适当回应。

* 美国第二大石油业者雪佛龙(Chevron)表示，季度获利成长6%，高能源价格抵销产出减少效应。该公司公布季度净利为56.7亿美元，每股获利2.98美元，上年同期分别为53.7亿及2.77美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，标普500指数创下2012年来最大周度跌幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。道琼工业指数收跌69.93点，或0.42%，至16,493.37点。标准普尔500指数下跌5.52点，或0.29%，至1,925.15点；Nasdaq指数收挫17.134点，或0.39%，至4,352.639点。本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指数跌2.2%。标普500指数下挫2.7%，为截至2012年6月1日该周来最大周度百分比跌幅。

--欧洲股市放量下跌，连挫第三日，泛欧绩优股指数触及三个半月低位，因忧虑葡萄牙圣灵银行亏损，且担忧俄罗斯和西方关系紧张。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1.2%，报1,332.68点，此为4月中来最低水平。法股CAC指数收跌1.02%，收报4,202.78点，英国富时100指数收低0.76%，收报6,679.18点。德国DAX指数劲跌2.1%，报9,210.08点。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币势将录得逾三周最大单日跌幅，此前美国政府公布的7月就业报告显示没有薪资通胀的迹象，支持了美联储能继续对通胀温和的立场。美元指数纽约尾盘跌0.16%，报81.327，进一步从周四触及的10个半月高位81.573回落。欧元兑美元纽约尾盘升0.28%，报1.3426美元，盘中触及1.3444日高。美元兑日圆跌0.21%，报102.57日圆，日低见102.35日圆。美元兑瑞郎跌0.31%，报0.9057瑞郎，日低为0.9042瑞郎。

债市:

--美国公债价格上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美联储可能较预估提前升息的预期降温。指标10年期公债价格尾盘升15/32，收益率报2.51%，就业数据发布前报2.58%。五年期/30年期公债收益率差升至162个基点，从周三触及的五年低点149个基点反弹。

--葡萄牙公债收益率上涨，打压其他较低评等欧元区公债，因在葡萄牙最大上市银行圣灵银行公布录得巨亏后，预期葡萄牙将救助该行。在欧洲市场快要收盘前，葡萄牙10年期公债收益率升6个基点，报3.70%。意大利和西班牙10年期公债收益率分别上升4个基点或3个基点，报2.73%和2.54%。爱尔兰10年期公债收益率升2个基点，报2.25%。希腊10年期公债收益率升4个基点，报6.09%。

油市:

--布兰特和美国原油期货结算价下跌至数月低点，因大西洋盆地供应过剩和需求疲弱，盖过对中东、北非和乌克兰政治局势紧张的担忧。布兰特原油下滑1.18美元，结算价报每桶104.84美元，为4月2日来最低结算价。美国原油下跌0.29美元，结算价报每桶97.88美元，此为2月6日来最低结算价。美国原油本周大跌近4.5%，为1月来最大的周度跌幅。

金属市场:

--金价上涨约1%，结束连跌四日的頽势，因美国非农就业数据令人失望，降低美联储将提早升息的预期，且令黄金作为对冲工具的吸引力增强。1836 GMT，现货金上涨0.9%，报每盎司1,293.01美元，从周四触及的六周低点1,280.76美元反弹。美国12月期金收高12美元，报每盎司1,294.80美元。本周金价录得1%的跌幅，连跌第三周。现货银跌0.5%，报每盎司20.24美元。现货铂金涨0.3%，报每盎司1,458美元。现货钯金跌0.9%，报每盎司859美元。

--期铜下跌，此前中国数据显示制造业增长不足以盖过经济增长放缓前景，且美国就业报告弱于预期。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,074.50美元，周四收报7,115美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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