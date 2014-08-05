《路透早报》--8月5日

[今日看点]

经济数据：

--中国7月汇丰服务业采购经理人指数(PMI)

--香港7月汇丰PMI

--台湾7月消费者物价指数(CPI)和7月底外汇存底

--澳洲6月商品/服务贸易收支

--意大利、法国、德国、欧元区和英国7月Markit服务业PMI

--欧元区6月零售销售

--美国7月Markit服务业PMI、6月工厂订单和7月ISM非制造业指数

重大事件及官员讲话：

--澳洲央行举行利率会议

--韩国企划财政部长官崔炅焕在青瓦台内阁会议上发表讲话

--印度央行公布两个月一次的货币政策回顾

今日将公布业绩的主要企业包括：丰田汽车、迪士尼和摩托罗拉解决方案

以下为8月4日下午5:00至8月5日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家新闻：欧洲考虑将改革的主导权交还给希腊

欧洲官员表示，布鲁塞尔方面正考虑撤出原先监督希腊改革工作的三驾马车，让希腊按自己的计划来建设经济，以换取少量的债务减免。新计划或将缓和公众因削减支出而产生的挫败感，亦将强化执政联盟与左翼激进联盟党抗衡的实力。这项讨论仍处在初步阶段，但即将加快速度，在秋季进入重要阶段。

--麦当劳称其中国业绩受到食品安全丑闻的严重影响

麦当劳表示，近期在中国出现的食品疑虑，迫使该公司在华餐厅暂时将肉类产品从菜单中撤下，严重影响了公司的业务。麦当劳在上报监管机构的文件中说道，“虽然这件事将对近期业绩产生不利影响，但我们目前还无法就此事对2014年全年获利的影响作出合理预估。”该公司在文件中称，受波及市场占其总营收的约10%。麦当劳股价在纽约证券交易所几近持平于94.31美元，盘中一度跌至93.52。

--德、法寻求欧盟对美国的银行业制裁法令采取统一立场

德国一位发言人士周一表示，针对美国的银行业制裁法令，法国和德国正寻求欧盟采取统一立场。不过对于推动在今年稍晚20国集团(G20)会议上挑战美国制裁法令的报导，法国予以否认。法国财政部表示，正寻求其它欧盟国家的支持，提高欧元在国际商务中的应用，以降低欧洲企业因美国制裁法令而面临的代价高昂的风险。

--美国国际集团季度获利优于预期，因主要业务强劲增长

美国国际集团(AIG)公布季度获利增长12.5%，优于预期，因主要业务普遍表现强劲，之前出售飞机租赁业务亦带来扶助。AIG称，第二季公司回购了约11亿美元股票，为其6月获准的20亿股票回购计划的一部分。AIG还宣布将派发每股12.5美分的股息。AIG股价在周一盘后交易中上扬2.4%。常规时段收高1.2%，报52.66美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收涨，伯克希尔哈撒韦的收益，以及多数板块的涨势带动市场尾盘攀升，扶助标普500指数在上周录得2012年以来最大周度跌幅后反弹。道琼工业指数收高75.91点，或0.46%，至16,569.28点。标准普尔500指数上涨13.84点，或0.72%，至 1,938.99点；Nasdaq指数收涨31.25点，或0.72%，至4,383.89点。尽管周一股市上涨，但道指年内仍然走低。道指周一收位较2013年12月31日创下的年度收盘纪录16,576.66点仍低7.38点。

--欧洲股市承压，受累于德国和瑞士股市跌势，葡萄牙圣灵银行救助计划令投资者的担忧有所缓解，但被欧盟对俄罗斯的制裁造成的经济影响所抵销。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.2%，报1,330.12点。法股CAC指数收高0.34%，收报4,217.22点，英国富时100指数收低0.02%，收报6,677.52点。德国DAX指数收低0.6%，报9,154.14点。

汇市:

--多种主要货币兑美元陷于狭窄区间内，汇价处于上周触及的近期低位之上，市场关注点转向本周稍晚将举行的多家央行政策会议。欧元兑美元守住了上周五录得的多数涨幅，但在纽约汇市下午的交易中小幅走低，跌至1.3420美元。美元兑日圆小跌0.07%，报102.54日圆，上周触及四个月高位。澳元兑美元上扬0.27%，报0.9333美元，上周五触及两个月低位0.9275美元。市场对略强于预期的澳洲零售销售数据反应有限，澳元看涨人士将关注周二举行的澳洲央行议息会议。英镑兑美元上扬0.21%，报1.6857美元。

债市:

--美国公债价格小涨，投资者对美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者将较预期更早升息的忧虑减退。纽约尾盘，10年期美国公债价格涨5/32，收益率从周五的2.495%下降至2.49%。30年期公债价格升3/32，收益率报3.29%。在中期公债中，七年期公债涨4/32，收益率从周五的2.15%降至2.14%。

-- 葡萄牙公债收益率走低，之前葡萄牙就一项动用近50亿欧元救助该国最大银行的计划达成一致，给债市投资人吃了颗定心丸，使其确信救助行动不会给葡萄牙公共财务造成更大的压力。葡萄牙10年期公债收益率跌7个基点，报3.65%，部分收复上周公债价格录得的失地，葡萄牙公债收益率上周攀升20个基点，周五触及3.78%的高位。10年期西班牙公债收益率跌5个基点，报2.5%。10年期意大利公债收益率也回落5个基点，报2.70%。10年期希腊公债收益率盘初走低，但很快逆转走势，午盘转跌为升。1500GMT，10年期希腊公债收益率上扬7个基点，报6.17%，较日低高出约12个基点。

油市:

--原油期价攀升，因投资者关注点从对供应大幅增加的担忧转向对利比亚和其他国际热点地区的暴力冲突的忧虑。布兰特原油期货上扬0.57美元，收报每桶105.41美元，脱离日低104.52美元。美国原油期货上涨0.41美元，收报每桶98.29美元，日低为97.43美元。

金属市场:

--金价下跌，因葡萄牙和欧盟就救助该国最大上市银行的计划达成一致，且美股标普500指数上涨反映全球经济基调改善，降低对黄金的避险买需。1810 GMT，现货金下滑0.4%，报每盎司1,288.26美元。现货银下滑0.4%，报每盎司20.19美元，现货铂金涨0.3%，报每盎司1,458.75美元，现货钯金跌1.1%，报每盎司852.22美元。

--期铜上涨，因中国股市上涨，直指全球最大工业金属消费国的需求前景不断改善，但全球供应持续增加令投资者谨慎。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报每吨7,130美元，周五收报7,074.50美元。三个月期镍收报每吨18,500美元，周五收报18,405美元。期锡从22,475美元下跌至22,400美元。期铝收报每吨2,029美元，周五收报1,975美元。期锌从2,338美元上升至2,393.50美元。期铅从2,220美元上升至2,279美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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