《路透早报》--8月6日

[今日看点]

经济数据：

--日本6月领先指标

--德国6月工业订单

--瑞士7月消费者物价指数(CPI)

--意大利6月工业生产和第二季国内生产总值(GDP)初值

--英国6月工业生产

--美国和加拿大6月国际贸易收支

重大事件及官员讲话：

--中国国家发展改革委员会召开“加快发展生产性服务业，促进产业结构调整升级”新闻发布会

--英国央行召开货币政策委员会会议(至8月7日)

--泰国央行召开货币政策委员会会议

今日将公布业绩的主要企业包括：渣打集团和时代华纳

以下为8月5日下午5:00至8月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国服务业和工厂订单数据强劲，巩固经济稳步增长势头

上月美国服务业活动触及八年半最高水平，6月工厂订单激增，巩固经济在第三季度稳健增长的预期。近期公布的就业和消费者支出数据暗示，经济持续增长的势头可能使美国联邦储备理事会(FED/美联储)更接近升息。周二公布的数据使这一趋势变得更加明显。美国供应管理协会(ISM)服务业指数7月升至58.7，为2005年12月以来最高，6月为56.0。另外，美国6月工厂订单较上月上升1.1%，预估为上升0.6%。5月经修正后为下跌0.6%，前值为下降0.5%。一项衡量企业信心和支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财--订单触及纪录高位。数据扶助推动美元指数升至10个半月高位，而美国公债价格走低。美国股市回落，因零售商Target下调第二季盈利预估。

--俄罗斯威胁采取报复措施，可能迫使欧洲航班绕行

俄罗斯总理梅德韦杰夫威胁，要针对欧盟制裁采取报复措施。俄罗斯国际航空公司(Aeroflot)的一家子公司因欧盟的制裁行动而停飞。财经日报Vedomosti报导称，俄罗斯可能限制或禁止欧洲航空公司的亚洲航线飞经西伯利亚。此举将迫使航班绕远并消耗更多燃油，从而带来更多成本。Vedomosti还引述未具名消息人士的话称，俄罗斯外交部和运输部正在讨论相关行动，可能会令欧洲航空公司在与亚洲对手的竞争中处于不利局面，不过也会令俄罗斯收取的越境飞行费缩水。Aeroflot股价在该报导出炉后重挫，终场收低5.9%，表现远逊于下跌1.4%的大盘。欧洲航空公司目前经由西伯利亚飞往中国、日本和韩国等国家的航线数量快速增加，他们由此缴纳的越境飞行费已经成为欧盟与俄罗斯之间长期存在的争议问题。

--21世纪福克斯放弃收购时代华纳，盘后股价大涨

新闻集团董事长兼执行长默多克(梅铎)旗下的21世纪福克斯决定撤回对时代华纳800亿美元的收购报价，放弃打造一家全球媒体巨擘的计划。担任福克斯董事长兼执行长的默多克称，时代华纳管理层及董事会拒绝与福克斯接洽是其放弃收购的一个原因。默多克还提到福克斯股价的反应，是因收购提议低估了其股价，“使得该交易对于福克斯股东没有吸引力”。不过有分析师认为，这并不意味着这宗并购到此为止了，而很可能只是谈判策略的一部分。时代华纳一发言人没有立即回应置评要求。福克斯股价收盘时报31.30美元，盘后急升10.4%。时代华纳收盘价报85.19美元，盘后下跌10.7%。

--独家新闻：法国ILIAD与投资者协商提高对T-MOBILE的收购价

据知情消息人士称，法国电信企业Iliad正在与投资者协商提高对美国第四大移动运营商T-Mobile US的收购价格，因为Iliad预计T-Mobile母公司德国电讯会拒绝150亿美元的收购要约。由于相关商谈属私密性质，消息人士要求匿名。他们透露，引入更多投资者将帮助Iliad提高收购价。之前Iliad提出按每股33美元收购T-Mobile的56.6%股权。受路透报导影响，T-Mobile US股价盘中曾劲扬2%，最终收高0.65%。

--其他企业面消息：

* 传媒企业迪士尼(Walt Disney)季度获利超过华尔街预期，电影、主题公园和消费产品部门业绩强劲。该公司公布，截至6月28日的第三财季，净利增至22亿美元，较上年同期增长22%。稀释后每股盈余(EPS)为1.28美元，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的1.17美元。营收从115.8亿美元增至124.7亿美元。迪士尼股价收盘下跌0.5%报86.75美元，盘后持稳。

* 法国农业信贷银行(Credit Agricole)因在葡萄牙圣灵银行(BES)持股而蒙受7.08亿欧元(9.5亿美元)损失，差不多令其第二季净利化为乌有。该行第二季净利锐减97.5%至1,700万欧元。但基本获利强于预期且资本比率增强，扶助提振农业信贷银行股价，而且该行距离摆脱时运不济的跨境交易又近了一步。农业信贷银行股价盘中一度涨5.1%至6月25日以来高点，最终收升2.19%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收低，跌势在下午加深，因对乌克兰东部军事行动可能升级的忧虑加剧。标普500指数10种类股全数收低，由能源股领跌，下挫2.1%。道琼工业指数收跌139.81点，或0.84%，至16,429.47点。标准普尔500指数收低18.78点，或0.97%，至 1,920.21点；Nasdaq指数下滑31.05点，或0.71%，至4,352.84点。

--欧洲股市在上周大跌后出现初步反弹，受到德国邮政等绩优股企业业绩强于预期支撑。购并热潮也对股市有帮助，Vivendi大涨3.6%，此前Telefonica提出以67亿欧元收购Vivendi的巴西业务GVT。Telefonica股价下滑1.7%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,334.59点。德国DAX指数收高0.39%，报9,189.74点。法股CAC指数收高0.37%，收报4,232.88点，英国富时100指数收高0.07%，收报6,682.48点。不过，尽管核心欧股上涨，但南欧股市大跌，恢复上周的跌势，因受到葡萄牙圣灵银行危机困扰，投资人进一步减持在该地区的敞口。意大利FTSE MIB指数收低1.6%，西班牙IBEX指数跌1.4%。

汇市:

--美元延续普涨势头，因经济数据强于预期，其中，服务业活动触及八年半最高水平，工厂订单增幅超预期。不过，美元缩减部分涨幅，尤其是兑日圆，因有报导称，俄罗斯在与乌克兰接壤边境集结兵力。欧元兑美元盘中触及九个月低位1.3359美元，后反弹至1.3375美元，日内仍下跌0.34%。美元指数徘徊在10个半月高位81.626附近。美元兑日圆持平在102.58日圆。英镑兑美元上涨0.08%，报1.6874美元。美元兑加元触及三个月高位1.0976加元。

债市:

--美国公债价格跳升，因美股下挫，且对乌克兰等问题的担忧加重，刺激对美国公债的避险买盘。美国稍早公布的数据显示上月美国服务业增速为2005年来最快，一度带动公债收益率上涨，之后扭转升势，指标10年期公债收益率尾盘跌穿2.50%。纽约尾盘，30年期公债升10/32，收益率报3.28%，周一收盘报3.29%。盘中稍早一度升至最高3.33%。10年期公债价格升3/32，收益率由周一尾盘的2.49%降至2.48%。

--希腊10年期公债收益率(殖利率)触及两个月高点，因布鲁塞尔当局考虑放松对希腊的监督，而策略师则质疑希腊兑现其改革承诺的能力。本周希腊公债收益率大涨约30个基点，迅速扭转上周五穆迪上调希腊评等后引发的跌势。希腊10年期公债收益率大涨30个基点，触及6.47%，为6月5日以来首见高位。今日升幅为5月来最大。德国10年期公债收益率升4个基点，报1.17%，此前欧元区公布的零售销售数据强于预期，且美国供应管理协会(ISM)公布，7月服务业活动增幅触及八年半最高。

油市:

--油价下跌，布兰特原油跌至九个月低位，因欧洲和北美供应充裕，盖过中东和北非暴力冲突可能干扰原油生产的担忧。布兰特原油下跌0.80美元，结算价报每桶104.61美元，为2013年11月来最低结算价。美国原油下滑0.91美元，结算价报97.38美元。为2月初来最低结算价。[O/NCN]

金属市场:

--金价上扬，因美股下挫及逢低承接买盘扶助金价从稍早因强劲美国经济数据引发的跌势中反弹。1834 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,290.76美元。美国12月期金表现不及现货金，下挫3.60美元，报1,285.30美元。现货银下滑1.8%，报每盎司19.80美元，现货铂金小跌0.1%，报每盎司1,451美元，现货钯金跌0.6%，报每盎司844.98美元。

--期铜走低，受累于数据显示，中国服务业增长放缓，至近九年来最低，引发市场担忧全球最大金属消费国中国的需求前景。LME三个月期铜收跌1.05%，报每吨7,055美元。期铜年内迄今累积下跌逾4%，因市场预期今年供应不断增加，且需求不振。LME三个月期锌收跌0.56%，报每吨2,380美元。三个月期铝收报每吨2,013美元，下跌0.8%。三个月期铅收跌1.8%，报每吨2,238美元。三个月期锡收涨0.45%，报每吨22,500美元。三个月期镍回落0.43%，收报每吨18,420美元。(完)

(整理 许娜；审校 张若琪)

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